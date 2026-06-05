Barselona ayollar jamoasidagi katta oʻzgarishlar va Ispaniya terma jamoasi kelajagi
Angliyaga qarshi kechadigan muhim jahon chempionati saralash oʻyini uchun Ispaniya terma jamoasi qaydnomasiga nazar tashlasangiz, bir klub ustunligini koʻrasiz: Barselona. Soniya Bermudes tanlagan 25 nafar futbolchining 11 nafari aynan Kataloniya klubi sharafini himoya qiladi. Biroq, bu yozda Barselona tarkibida ulkan oʻzgarishlar yuz berishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan oyda Pere Romeu shogirdlari Chempionlar ligasi finalida Lion ustidan 4:0 hisobida gʻalaba qozonib, mavsumni toʻrtta sovrin bilan yakunlaganidan soʻng, uchta asosiy ketish eʼlon qilindi. Ikki karra "Oltin toʻp" sohibasi Alexia Putellas 14 yillik faoliyatidan soʻng jamoani tark etmoqda. Shuningdek, himoya qoʻrgʻonlari Ona Batlle va Mapi Leon ham yangi chorlovlar sari yoʻl olmoqda. Finalda dubl qayd etgan Salma Paralluelo ham ularning ortidan ketishi mumkin.
Barselona ilgari ham bunday vaziyatlarga tushgan. Oʻtgan yozda moliyaviy cheklovlar tufayli sust transfer oynasidan soʻng jamoaning Yevropadagi imkoniyatlari shubha ostiga olingan edi. Ammo ular barchaga munosib javob qaytarib, toʻrtinchi bor Chempionlar ligasi gʻolibiga aylanishdi. Bu safargi holat esa biroz boshqacha, chunki ketayotgan futbolchilar — Putellas, Leon va Batlle jahon darajasidagi yulduzlardir.
Kataloniyaliklar uchun bu katta boʻshliqni toʻldirish vaqti keldi. Klub yillar davomida La Masia akademiyasi yoki aqlli transferlar orqali tarkibni yangilab kelgan. Erkaklar jamoasining Anthony Gordon uchun 69 million funt sarflagani moliyaviy ahvol yaxshilanganidan dalolat berishi mumkin. Bu esa ayollar jamoasiga ham yangi yulduzlarni jalb qilish imkonini beradi.
Ushbu transferlar nafaqat klub, balki Ispaniya terma jamoasining 2027-yilgi jahon chempionligini himoya qilish missiyasiga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi. Barselona oʻzining yetakchi figuralarini yoʻqotayotgan bir paytda, yangi avlod vakillari bu masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga tayyor boʻlishlari shart.
…