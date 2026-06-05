Barselona ayollar jamoasidagi katta oʻzgarishlar va Ispaniya terma jamoasi kelajagi

·215·Sport
Barselona ayollar jamoasidagi katta oʻzgarishlar va Ispaniya terma jamoasi kelajagi

Angliyaga qarshi kechadigan muhim jahon chempionati saralash oʻyini uchun Ispaniya terma jamoasi qaydnomasiga nazar tashlasangiz, bir klub ustunligini koʻrasiz: Barselona. Soniya Bermudes tanlagan 25 nafar futbolchining 11 nafari aynan Kataloniya klubi sharafini himoya qiladi. Biroq, bu yozda Barselona tarkibida ulkan oʻzgarishlar yuz berishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan oyda Pere Romeu shogirdlari Chempionlar ligasi finalida Lion ustidan 4:0 hisobida gʻalaba qozonib, mavsumni toʻrtta sovrin bilan yakunlaganidan soʻng, uchta asosiy ketish eʼlon qilindi. Ikki karra "Oltin toʻp" sohibasi Alexia Putellas 14 yillik faoliyatidan soʻng jamoani tark etmoqda. Shuningdek, himoya qoʻrgʻonlari Ona Batlle va Mapi Leon ham yangi chorlovlar sari yoʻl olmoqda. Finalda dubl qayd etgan Salma Paralluelo ham ularning ortidan ketishi mumkin.

Barselona ilgari ham bunday vaziyatlarga tushgan. Oʻtgan yozda moliyaviy cheklovlar tufayli sust transfer oynasidan soʻng jamoaning Yevropadagi imkoniyatlari shubha ostiga olingan edi. Ammo ular barchaga munosib javob qaytarib, toʻrtinchi bor Chempionlar ligasi gʻolibiga aylanishdi. Bu safargi holat esa biroz boshqacha, chunki ketayotgan futbolchilar — Putellas, Leon va Batlle jahon darajasidagi yulduzlardir.

Kataloniyaliklar uchun bu katta boʻshliqni toʻldirish vaqti keldi. Klub yillar davomida La Masia akademiyasi yoki aqlli transferlar orqali tarkibni yangilab kelgan. Erkaklar jamoasining Anthony Gordon uchun 69 million funt sarflagani moliyaviy ahvol yaxshilanganidan dalolat berishi mumkin. Bu esa ayollar jamoasiga ham yangi yulduzlarni jalb qilish imkonini beradi.

Ushbu transferlar nafaqat klub, balki Ispaniya terma jamoasining 2027-yilgi jahon chempionligini himoya qilish missiyasiga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi. Barselona oʻzining yetakchi figuralarini yoʻqotayotgan bir paytda, yangi avlod vakillari bu masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga tayyor boʻlishlari shart.

BarselonaAlexia PutellasChempionlar LigasiIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi