Omar Berrada "Manchester Yunayted"ning bosh maqsadini ma’lum qildi
Angliya futbolining eng ko‘p millionli muxlislar armiyasiga ega bo‘lgan jamoasi — "Manchester Yunayted" klubi rahbariyati kelajak uchun katta va dadil rejalarni tuzmoqda. Klubning bosh direktori Omar Berrada "qizil iblislar" tez orada yana Tumanli Albionning eng qudratli jamoasiga aylanishi va Angliya Premer-ligasi (APL) shohsupasiga qaytishiga qat’iy ishonch bildirdi.
Berrada mashhur "Inside Man Utd" dasturiga bergan eksklyuziv intervyusida jamoaning ichki muhiti, o‘sish sur’atlari va yaqin yillardagi chempionlik ambitsiyalari haqida to‘xtalib o‘tdi.
"Maqsadimiz — yaqin yillarda APL taxtini qaytarish"
Klub bosh direktorining ta’kidlashicha, manchesterliklar chempionlik kurashiga mutlaqo tayyor va bu uzoq kutilgan voqea yaqin kelajakda albatta ro‘y beradi. U jamoaning bugungi holatini quyidagicha baholadi:
«Kelasi mavsumning o‘zidayoq APL chempionligini qo‘lga kiritish uchun borimizni beramiz. Agar mabodo o‘shanda buni uddalay olmasak, undan keyingi yilda maqsadimizga albatta erishamiz. Mening fikrimcha, hozirgi kunda jamoamiz juda yaxshi va barqaror holatda shakllanib bo‘ldi. Ortda qolgan mavsum davomida futbolchilarimiz maydonda sezilarli darajada ijobiy o‘sish va katta yutuqlarni namoyish eta olishdi. Biz aynan mana shu to‘g‘ri yo‘nalishda rivojlanishda izchil davom etamiz».
Omar Berrada faqatgina maydondagi natijalar bilan cheklanib qolmasdan, klubning umumiy infratuzilmasini kompleks ravishda yuksaltirish bosh rejada ekanini qo‘shimcha qildi. Investitsiyalar oqimi nafaqat transferlarga, balki boshqa sohalarga ham yo‘naltiriladi.
Maydon tashqarisidagi strategik vazifalar
Jamoa rahbariyati "Manchester Yunayted" brendini moliyaviy va tijoriy jihatdan yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Quyidagi jadvalda klubning maydon tashqarisidagi bosh ustuvor yo‘nalishlari aks etgan:
Strategik yo‘nalish
Ko‘zlangan asosiy natija
Moliyaviy siyosat
Klubning iqtisodiy barqarorligi va mustahkamligini ta’minlash
Tijoriy innovatsiyalar
Yangi zamonaviy loyihalarni joriy etish, daromadlarni oshirish
Infratuzilma
Klub faoliyatining barcha sohalariga faol sarmoya kiritish
Ko‘rsatkichlar yuqorilamoqda
Eslatib o‘tamiz, "Manchester Yunayted" jamoasi uchun ortda qolgan 2025/2026 yilgi mavsum ancha muvaffaqiyatli kechdi. Murosasiz va shiddatli kechgan bahslar yakuniga ko‘ra, "qizil iblislar" APL turnir jadvalida faxrli uchinchi o‘rinni band etib, UYEFA Chempionlar ligasi yo‘llanmasini naqd qilgan edilar. Bu natija klubning to‘g‘ri yo‘ldan ketayotgani va chempionlik poydevori mustahkamlanayotganidan dalolat beradi.
Tahririyat sharhi: Omar Berradaning bu qadar qat’iyat bilan gapirishi muxlislarda katta umid uyg‘otmoqda. APLda uchinchi o‘ringa ko‘tarilish — bu shunchaki boshlanishi edi. Jamoaning moliyaviy qudrati va maydondagi shijoati birlashsa, yaqin yillarda "Old Trafford"ga katta g‘alabalar qaytishi shubhasiz.
Yevropa futbolining eng sara yangiliklari, Angliya Premer-ligasi kundaliklari va sevimli klubingiz haqidagi eng ishonchli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…