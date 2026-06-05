Omar Berrada "Manchester Yunayted"ning bosh maqsadini ma’lum qildi

·266·Sport
Omar Berrada "Manchester Yunayted"ning bosh maqsadini ma’lum qildi

Angliya futbolining eng ko‘p millionli muxlislar armiyasiga ega bo‘lgan jamoasi — "Manchester Yunayted" klubi rahbariyati kelajak uchun katta va dadil rejalarni tuzmoqda. Klubning bosh direktori Omar Berrada "qizil iblislar" tez orada yana Tumanli Albionning eng qudratli jamoasiga aylanishi va Angliya Premer-ligasi (APL) shohsupasiga qaytishiga qat’iy ishonch bildirdi.

Berrada mashhur "Inside Man Utd" dasturiga bergan eksklyuziv intervyusida jamoaning ichki muhiti, o‘sish sur’atlari va yaqin yillardagi chempionlik ambitsiyalari haqida to‘xtalib o‘tdi.

"Maqsadimiz — yaqin yillarda APL taxtini qaytarish"

Klub bosh direktorining ta’kidlashicha, manchesterliklar chempionlik kurashiga mutlaqo tayyor va bu uzoq kutilgan voqea yaqin kelajakda albatta ro‘y beradi. U jamoaning bugungi holatini quyidagicha baholadi:

«Kelasi mavsumning o‘zidayoq APL chempionligini qo‘lga kiritish uchun borimizni beramiz. Agar mabodo o‘shanda buni uddalay olmasak, undan keyingi yilda maqsadimizga albatta erishamiz. Mening fikrimcha, hozirgi kunda jamoamiz juda yaxshi va barqaror holatda shakllanib bo‘ldi. Ortda qolgan mavsum davomida futbolchilarimiz maydonda sezilarli darajada ijobiy o‘sish va katta yutuqlarni namoyish eta olishdi. Biz aynan mana shu to‘g‘ri yo‘nalishda rivojlanishda izchil davom etamiz».

Omar Berrada faqatgina maydondagi natijalar bilan cheklanib qolmasdan, klubning umumiy infratuzilmasini kompleks ravishda yuksaltirish bosh rejada ekanini qo‘shimcha qildi. Investitsiyalar oqimi nafaqat transferlarga, balki boshqa sohalarga ham yo‘naltiriladi.

Maydon tashqarisidagi strategik vazifalar

Jamoa rahbariyati "Manchester Yunayted" brendini moliyaviy va tijoriy jihatdan yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Quyidagi jadvalda klubning maydon tashqarisidagi bosh ustuvor yo‘nalishlari aks etgan:

Strategik yo‘nalish

Ko‘zlangan asosiy natija

Moliyaviy siyosat

Klubning iqtisodiy barqarorligi va mustahkamligini ta’minlash

Tijoriy innovatsiyalar

Yangi zamonaviy loyihalarni joriy etish, daromadlarni oshirish

Infratuzilma

Klub faoliyatining barcha sohalariga faol sarmoya kiritish

Ko‘rsatkichlar yuqorilamoqda

Eslatib o‘tamiz, "Manchester Yunayted" jamoasi uchun ortda qolgan 2025/2026 yilgi mavsum ancha muvaffaqiyatli kechdi. Murosasiz va shiddatli kechgan bahslar yakuniga ko‘ra, "qizil iblislar" APL turnir jadvalida faxrli uchinchi o‘rinni band etib, UYEFA Chempionlar ligasi yo‘llanmasini naqd qilgan edilar. Bu natija klubning to‘g‘ri yo‘ldan ketayotgani va chempionlik poydevori mustahkamlanayotganidan dalolat beradi.

Tahririyat sharhi: Omar Berradaning bu qadar qat’iyat bilan gapirishi muxlislarda katta umid uyg‘otmoqda. APLda uchinchi o‘ringa ko‘tarilish — bu shunchaki boshlanishi edi. Jamoaning moliyaviy qudrati va maydondagi shijoati birlashsa, yaqin yillarda "Old Trafford"ga katta g‘alabalar qaytishi shubhasiz.

Yevropa futbolining eng sara yangiliklari, Angliya Premer-ligasi kundaliklari va sevimli klubingiz haqidagi eng ishonchli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Omar BerradaManchester UnitedEnglish Premier LeagueFoggy AlbionInside Man Utd
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi