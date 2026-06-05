Bavariya rahbariyatida Kennet Eichhorn transferi sababli ichki nizo kelib chiqdi

·111·Sport
Bavariya rahbariyatida Kennet Eichhorn transferi sababli ichki nizo kelib chiqdi

Myunxenning Bavariya klubi rahbariyatida 16 yoshli iqtidor Kennet Eichhorn transferi borasida jiddiy kelishmovchilik yuzaga keldi. Bild nashrining "Bayern-Insider" podkastida xabar berilishicha, klub sport direktori Max Eberl va Christoph Freund yosh yarim himoyachini jamoaga olib kelish uchun bor kuchini sarflagan, biroq kuzatuv kengashi bu kelishuvga veto qoʻygan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Bavariya rahbariyati Eichhornni Chempionlar ligasi doirasidagi Pari Sen-Jermen bilan oʻyin oldidan maxsus samolyotda Myunxenga olib kelgan. Hotel Vier Jahreszeiten mehmonxonasida oʻtgan maxfiy uchrashuvda Vincent Kompany futbolchi bilan soatlab suhbatlashgan. Sport departamenti futbolchini jamoaga qoʻshib olishni juda istayotgan boʻlsa-da, moliyaviy shartlar rahbariyatni qoniqtirmagan.

Asosiy muammo futbolchi va uning agentlari talab qilayotgan bonuslar bilan bogʻliq. Xabarlarga koʻra, 16 yoshli oʻyinchi uchun 10-11 million yevro miqdoridagi koʻtarma puli (signing-on fee) soʻralgan. Bavariya kuzatuv kengashi bunday yoshdagi futbolchi uchun bu summani haddan tashqari yuqori deb hisoblab, transferni toʻxtatib qoʻygan.

Hozirda Myunxen klubidagi vaziyat boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Sport direktorlari sarmoya kiritishga tayyor, ammo moliyaviy blok bunga ruxsat bermayapti. Eichhornning agentlari esa futbolchining bozor qiymati 20 million yevro ekanligini va bu miqdordagi xarajatlar oʻzini oqlashini taʼkidlamoqda.

Bavariya ichidagi ushbu nizo boshqa grand jamoalar uchun ayni muddao boʻldi. Ayni damda Borussiya Dortmund, Bayer Leverkusen va Liverpul klublari iqtidorli yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish uchun poygaga kirishgan.

BavariyaTransferKennet EichhornVincent KompanyBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi