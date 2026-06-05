Markinyos Chempionlar ligasi finalidagi xatodan soʻng Gabrielni yupatdi

·79·Sport
Markinyos Chempionlar ligasi finalidagi xatodan soʻng Gabrielni yupatdi

PSJ sardori Marquinhos Chempionlar ligasi finalidagi dramatik gʻalabadan soʻng Arsenal himoyachisi Gabriel Magalhãesga aytgan soʻzlarini ochiqladi. Budapeshtda oʻtgan finalda Arsenal penaltilar seriyasida magʻlub boʻldi va Gabriel hal qiluvchi zarbada xatoga yoʻl qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

PSJ futbolchilari gʻalabani nishonlash uchun yugurayotgan bir paytda, Marquinhos oʻz jamoadoshlari safiga qoʻshilmasdan, tushkunlikka tushib qolgan vatandoshining yoniga bordi. Tajribali himoyachi 2022-yilgi Jahon chempionatida oʻzi ham shunday ogʻir vaziyatni boshidan oʻtkazganini eslab, Gabrielga dalda berishga qaror qildi.

Braziliya terma jamoasi yigʻinida jurnalistlar bilan suhbatlashgan Marquinhos oʻsha lahzalarni shunday xotirladi: "Men bayram qilishga tayyor edim, lekin yugurishni boshlaganimda qarshimda uni koʻrdim. Jamoam uning yonidan oʻtib ketayotgan edi — xuddi 2022-yildagi mening holatim kabi. Men unga kuchli boʻlishini, boshini baland koʻtarishini aytdim, chunki u ajoyib mavsum va ajoyib oʻyin oʻtkazdi".

Marquinhosning soʻzlariga koʻra, u Gabrielni joriy mavsumdagi eng yaxshi markaziy himoyachi deb hisoblaydi. "Unga bu mavsumda dunyoning eng yaxshi markaziy himoyachisi boʻlganini aytdim. U bunday yukni koʻtarishga loyiq emas edi, chunki penaltilar seriyasida hamma ham gol urishni xohlaydi, lekin omad kelmasligi mumkin", — deya qoʻshimcha qildi PSJ sardori.

Arsenal ustozi Mikel Arteta qoʻl ostida barqaror oʻyin koʻrsatgan Gabriel uchun bu xato mavsumning eng ogʻriqli nuqtasi boʻldi. Biroq Marquinhos birgina xato himoyachining butun mavsum davomidagi mehnatini yoʻqqa chiqarmasligi kerakligini va u terma jamoa uchun ham oʻta muhim futbolchi ekanligini taʼkidladi.

PSJArsenalChempionlar LigasiMarquinhosGabriel Magalhaes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi