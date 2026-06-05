Markinyos Chempionlar ligasi finalidagi xatodan soʻng Gabrielni yupatdi
PSJ sardori Marquinhos Chempionlar ligasi finalidagi dramatik gʻalabadan soʻng Arsenal himoyachisi Gabriel Magalhãesga aytgan soʻzlarini ochiqladi. Budapeshtda oʻtgan finalda Arsenal penaltilar seriyasida magʻlub boʻldi va Gabriel hal qiluvchi zarbada xatoga yoʻl qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
PSJ futbolchilari gʻalabani nishonlash uchun yugurayotgan bir paytda, Marquinhos oʻz jamoadoshlari safiga qoʻshilmasdan, tushkunlikka tushib qolgan vatandoshining yoniga bordi. Tajribali himoyachi 2022-yilgi Jahon chempionatida oʻzi ham shunday ogʻir vaziyatni boshidan oʻtkazganini eslab, Gabrielga dalda berishga qaror qildi.
Braziliya terma jamoasi yigʻinida jurnalistlar bilan suhbatlashgan Marquinhos oʻsha lahzalarni shunday xotirladi: "Men bayram qilishga tayyor edim, lekin yugurishni boshlaganimda qarshimda uni koʻrdim. Jamoam uning yonidan oʻtib ketayotgan edi — xuddi 2022-yildagi mening holatim kabi. Men unga kuchli boʻlishini, boshini baland koʻtarishini aytdim, chunki u ajoyib mavsum va ajoyib oʻyin oʻtkazdi".
Marquinhosning soʻzlariga koʻra, u Gabrielni joriy mavsumdagi eng yaxshi markaziy himoyachi deb hisoblaydi. "Unga bu mavsumda dunyoning eng yaxshi markaziy himoyachisi boʻlganini aytdim. U bunday yukni koʻtarishga loyiq emas edi, chunki penaltilar seriyasida hamma ham gol urishni xohlaydi, lekin omad kelmasligi mumkin", — deya qoʻshimcha qildi PSJ sardori.
Arsenal ustozi Mikel Arteta qoʻl ostida barqaror oʻyin koʻrsatgan Gabriel uchun bu xato mavsumning eng ogʻriqli nuqtasi boʻldi. Biroq Marquinhos birgina xato himoyachining butun mavsum davomidagi mehnatini yoʻqqa chiqarmasligi kerakligini va u terma jamoa uchun ham oʻta muhim futbolchi ekanligini taʼkidladi.
…