Jahongir Zokirov Dana Uayt promoushenidagi debyut jangini AQSHda o‘tkazadi
O‘zbekiston boks maktabining navbatdagi yirik va umidli vakillaridan biri, og‘ir vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan mahoratli charm qo‘lqop ustasi Jahongir Zokirov professional ringdagi navbatdagi jangida ishtirok etish uchun okean ortiga — Amerika Qo‘shma Shtatlariga yetib bordi.
Insayderlar va sport muxlislari yaxshi bilishadiki, hamyurtimiz yaqindagina dunyo sportida katta nufuzga ega bo‘lgan Dana Uaytga tegishli «Zuffa Boxing» promouterlik kompaniyasi bilan rasman uzoq muddatli shartnoma imzolagan edi. Ushbu nufuzli tashkilot ostida o‘zbek o‘g‘lonining ilk katta jangi qachon va kimga qarshi bo‘lishi nihoyat aniq bo‘ldi.
Debyut bahsining aniq muddati va raqib kim?
Jahongir Zokirovning shaxsan ma’lum qilishicha, u mazkur mashhur promoushendagi o‘zining debyut uchrashuvini joriy yilning 28 iyun kuni o‘tkazadigan bo‘ldi. Vakilimizga o‘sha kuni ringda mezbonlar vakili, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan amerikalik xavfli bokschi Zachariy Spiller raqiblik qiladi.
Bo‘lajak murosasiz jang oldidan ikkala sportchining professional ringdagi hozirgi ko‘rsatkichlari va imkoniyatlari bilan tanishing:
Bokschilar
Janglar soni
G‘alaba / Mag‘lubiyat
Nokautlar ko‘rsatkichi
Jahongir Zokirov
1 ta jang
1 ta g‘alaba / 0 mag‘lubiyat
1 ta muddatidan oldin g‘alaba (100%)
Zachariy Spiller
5 ta jang
5 ta g‘alaba / 0 mag‘lubiyat
4 ta muddatidan oldin g‘alaba (80%)
Ikki mag‘lubiyatsiz bokschi to‘qnashuvi
O‘zbekiston boks federatsiyasi tarqatgan rasmiy xabarga ko‘ra, amerikalik Zachariy Spiller hali o‘z faoliyatida biror marta pand yemagan va o‘tkazilgan 5 ta bahsning 4 tasini raqiblarini nokautga uchratgan holda yakunlagan.
Biroq bizning bahodirimiz Jahongir Zokirov ham profi ringdagi ilk qadamini dahshatli nokaut bilan boshlagan bo‘lib, AQSH yashil maydonlaridagi jangda ham faqat chiroyli g‘alaba va yurtimiz bayrog‘ini baland ko‘tarishni maqsad qilgan. Dana Uayt nazorati ostida o‘tadigan ushbu to‘qnashuv hamyurtimiz uchun katta sport eshiklarini keng ochishi shubhasiz.
«Zamin» tilagi: Og‘ir vaznli polvon bokschimiz Jahongir Zokirovga AQSHdagi mas’uliyatli debyut jangida ulkan zafar va sof g‘alaba yor bo‘lishini tilab qolamiz! Ishonamizki, u raqibini mahv etib, o‘zbek boks maktabining qudratini yana bir bor dunyoga namoyish etadi.
Jahongir Zokirovning AQSHdagi mashg‘ulotlari kundaligi, okean ortidagi professional boks kechalari va sport olamidagi eng sara eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…