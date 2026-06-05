Jahongir Zokirov Dana Uayt promoushenidagi debyut jangini AQSHda o‘tkazadi

·44·Sport
Jahongir Zokirov Dana Uayt promoushenidagi debyut jangini AQSHda o‘tkazadi

O‘zbekiston boks maktabining navbatdagi yirik va umidli vakillaridan biri, og‘ir vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan mahoratli charm qo‘lqop ustasi Jahongir Zokirov professional ringdagi navbatdagi jangida ishtirok etish uchun okean ortiga — Amerika Qo‘shma Shtatlariga yetib bordi.

Insayderlar va sport muxlislari yaxshi bilishadiki, hamyurtimiz yaqindagina dunyo sportida katta nufuzga ega bo‘lgan Dana Uaytga tegishli «Zuffa Boxing» promouterlik kompaniyasi bilan rasman uzoq muddatli shartnoma imzolagan edi. Ushbu nufuzli tashkilot ostida o‘zbek o‘g‘lonining ilk katta jangi qachon va kimga qarshi bo‘lishi nihoyat aniq bo‘ldi.

Debyut bahsining aniq muddati va raqib kim?

Jahongir Zokirovning shaxsan ma’lum qilishicha, u mazkur mashhur promoushendagi o‘zining debyut uchrashuvini joriy yilning 28 iyun kuni o‘tkazadigan bo‘ldi. Vakilimizga o‘sha kuni ringda mezbonlar vakili, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan amerikalik xavfli bokschi Zachariy Spiller raqiblik qiladi.

Bo‘lajak murosasiz jang oldidan ikkala sportchining professional ringdagi hozirgi ko‘rsatkichlari va imkoniyatlari bilan tanishing:

Bokschilar

Janglar soni

G‘alaba / Mag‘lubiyat

Nokautlar ko‘rsatkichi

Jahongir Zokirov

1 ta jang

1 ta g‘alaba / 0 mag‘lubiyat

1 ta muddatidan oldin g‘alaba (100%)

Zachariy Spiller

5 ta jang

5 ta g‘alaba / 0 mag‘lubiyat

4 ta muddatidan oldin g‘alaba (80%)

Ikki mag‘lubiyatsiz bokschi to‘qnashuvi

O‘zbekiston boks federatsiyasi tarqatgan rasmiy xabarga ko‘ra, amerikalik Zachariy Spiller hali o‘z faoliyatida biror marta pand yemagan va o‘tkazilgan 5 ta bahsning 4 tasini raqiblarini nokautga uchratgan holda yakunlagan.

Biroq bizning bahodirimiz Jahongir Zokirov ham profi ringdagi ilk qadamini dahshatli nokaut bilan boshlagan bo‘lib, AQSH yashil maydonlaridagi jangda ham faqat chiroyli g‘alaba va yurtimiz bayrog‘ini baland ko‘tarishni maqsad qilgan. Dana Uayt nazorati ostida o‘tadigan ushbu to‘qnashuv hamyurtimiz uchun katta sport eshiklarini keng ochishi shubhasiz.

«Zamin» tilagi: Og‘ir vaznli polvon bokschimiz Jahongir Zokirovga AQSHdagi mas’uliyatli debyut jangida ulkan zafar va sof g‘alaba yor bo‘lishini tilab qolamiz! Ishonamizki, u raqibini mahv etib, o‘zbek boks maktabining qudratini yana bir bor dunyoga namoyish etadi.

Jahongir Zokirovning AQSHdagi mashg‘ulotlari kundaligi, okean ortidagi professional boks kechalari va sport olamidagi eng sara eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Jahongir ZokirovDana WhiteAQShZuffa BoxingZachary Spiller
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi