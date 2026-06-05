Antony Manchester Yunayteddagi qiyinchiliklar va Cristiano Ronaldo maslahati haqida
Braziliyalik vinger Antony "Manchester Yunayted"dagi faoliyati, Cristiano Ronaldo bilan munosabatlari va Erik ten Hagning transferidagi oʻrni haqida ochiq gapirdi. Futbolchi Angliya Premer-ligasidagi bosim va nima uchun faoliyatini Ispaniyada davom ettirishga qaror qilgani sabablarini tushuntirib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Antonyning soʻzlariga koʻra, Erik ten Hag uni 2022-yilda "Old Trafford"ga koʻchib oʻtishga koʻndirishda asosiy rolni oʻynagan. "Ajax"da birga ishlagan murabbiy futbolchi bilan doimiy aloqada boʻlib, uni oʻz loyihasiga qoʻshilishga chorlagan. Biroq, katta transfer summasi va yuqori kutilmalar futbolchining oʻyiniga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi.
Vinger jamoaning sobiq yulduzi Cristiano Ronaldo haqida ham iliq fikrlar bildirdi. "Ronaldo ajoyib inson, juda quvnoq va xushmuomala. U menga: 'Qachonki qorningda hayajonni (kapalaklarni) his qilmay qoʻysang, ehtiyot boʻlishing kerak', deb maslahat bergandi. "Arsenal"ga qarshi debyutimdan oldin u meni tinchlantirib, toʻpga birinchi teginishlarni xotirjam amalga oshirishimni aytdi", — deya eslaydi Antony.
Angliya matbuotining bosimi haqida gapirar ekan, Antony baʼzida oʻziga boʻlgan ishonchni yoʻqotganini tan oldi. Uning taʼkidlashicha, Britaniyadagi ogʻir muhit va tanqidlar uni Ispaniyaga ketishga majbur qilgan. Hozirda u Ispaniya chempionatida oʻzini baxtli his qilmoqda va oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 14 ta gol hamda 10 ta assist qayd etishga muvaffaq boʻldi.
…