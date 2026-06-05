Ruben Diash Portugaliyaning mundialdagi orzusi haqida gapirdi
Portugaliya milliy terma jamoasi himoyachisi Ruben Diash Jahon chempionati-2026 oldidan jamoa ichidagi kayfiyat, maqsad va mas’uliyat haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. “Manchester Siti” himoyachisi hisoblangan tajribali futbolchi Portugaliya terma jamoasi turnirga katta ishonch va jiddiy maqsad bilan tayyorlanayotganini ta’kidladi.
Diashning so‘zlariga ko‘ra, Portugaliya safidagi kayfiyat faqat oddiy ishonch bilan cheklanib qolmayapti. U bu holatni muvaffaqiyatga bo‘lgan kuchli intilish, har bir o‘yinda o‘zini isbotlash va katta maqsad sari bosqichma-bosqich harakat qilish istagi sifatida baholadi.
“Bu shunchaki ishonch emas, balki muvaffaqiyatga intilish ekanligini his qilyapman. Biz yerda mustahkam turibmiz. Bu qanchalik qiyinligini va buning uchun qancha ishlashimiz kerakligini bilamiz”, — dedi Ruben Diash.
Bu so‘zlar Portugaliya terma jamoasida katta orzular borligini, ammo futbolchilar osmonda uchib yurmayotganini ko‘rsatadi. Diash jamoa o‘z kuchini yaxshi bilishini, shu bilan birga, Jahon chempionatida g‘alaba qozonish uchun faqat nomlar va yulduzlar yetarli emasligini ham yaxshi tushunayotganini aytmoqda.
Portugaliya so‘nggi yillarda dunyo futbolida eng kuchli tarkiblardan biriga ega jamoalar qatorida tilga olinadi. Terma jamoada tajribali futbolchilar, Yevropaning top klublarida o‘ynayotgan yulduzlar va yosh iqtidorlar uyg‘unligi bor. Ammo Jahon chempionati kabi ulkan musobaqada har bir raqibga qarshi maksimal tayyorgarlik talab etiladi.
Ruben Diash aynan shu jihatga urg‘u berdi. Uning fikricha, ishonch har bir o‘yin, har bir qadam, har bir qiyinchilik va har bir raqobat orqali shakllanishi kerak. Ya’ni jamoa turnir oldidan balandparvoz gaplar bilan emas, maydondagi mehnat va natijalar orqali o‘zini kuchli his qilishi lozim.
“Ishonch hissi raqobat, har bir o‘yindan, qadamdan, qiyinchilikdan keyingi ishonch tuyg‘usi bilan birga o‘sib borishi kerak. Shunday ekan, biz bu masalada kamtarinmiz, lekin har qachongidan ham shuhratparastmiz”, — deya Diashning so‘zlaridan iqtibos keltiradi FIFA rasmiy sayti.
Bu fikr Portugaliyaning mundialga qanday ruhda borayotganini ochib beradi: kamtarlik bor, lekin maqsad juda katta. Diash “kamtarinmiz, ammo har qachongidan ham shuhratparastmiz” degan so‘zlari bilan jamoa o‘zini favoritlardan biri sifatida his qilayotganini, ammo bu maqomni amalda isbotlash zarurligini ham anglatadi.
Jahon chempionatida Portugaliya uchun guruh bosqichi ham oson bo‘lmaydi. Eslatib o‘tamiz, portugallar O‘zbekiston, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi bilan bir guruhdan joy olgan. Bu kvartetda har bir jamoa o‘ziga xos uslub va xavfli jihatlarga ega.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi ilk bor Jahon chempionatida ishtirok etadi. Bu vakillarimiz uchun tarixiy voqea bo‘lsa-da, jamoa faqat qatnashish uchun emas, munosib o‘yin ko‘rsatish uchun maydonga tushadi. Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev kabi futbolchilar bilan O‘zbekiston raqiblarga osonlikcha imkoniyat bermasligi mumkin.
Kolumbiya esa texnik jihatdan kuchli, tezkor va hujumda xavfli jamoa hisoblanadi. Janubiy Amerika futboliga xos jismoniylik, to‘p bilan muomala va individual mahorat bu termani har qanday raqib uchun noqulay qiladi.
Kongo DR ham Afrika futboliga xos kuch, tezlik va kurashuvchanlik bilan ajralib turadi. Bunday jamoalarga qarshi o‘yinlarda maydondagi har bir yakkama-yakka kurash, ikkinchi to‘plar va standart vaziyatlar katta ahamiyat kasb etadi.
Shu ma’noda, Ruben Diashning kamtarlik haqidagi gaplari bejiz emas. Portugaliya tarkibi kuchli bo‘lishi mumkin, ammo Jahon chempionatida nomlar emas, har bir o‘yindagi tayyorgarlik va xarakter natijani hal qiladi. Katta turnirlarda eng kuchlilar ham bir lahzalik xatodan keyin qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin.
Portugaliya uchun Diash kabi tajribali himoyachilarning roli juda muhim bo‘ladi. U himoya chizig‘ida nafaqat to‘p uchun kurashadi, balki jamoaning ruhiy barqarorligini ham ushlab turadi. Bunday futbolchilar katta turnirlarda maydondagi yetakchiga aylanadi.
Endi Portugaliya JCH-2026ga katta orzu bilan tayyorlanmoqda. Ruben Diash aytganidek, bu orzu ishonch, mehnat, raqobat va qiyinchiliklar orqali mustahkamlanishi kerak. Jamoa kamtarin bo‘lishga harakat qilmoqda, ammo maqsad aniq — mundialda eng yuqori natija uchun kurashish.
O‘zbekiston muxlislari uchun esa Diashning bu so‘zlari yana bir muhim signal: guruhdagi asosiy favorit ham raqiblarga yengil qaramayapti. Demak, maydonda haqiqiy kurash bo‘ladi. Jahon chempionati shunisi bilan zo‘r — qog‘ozdagi favoritlar bor, ammo tarixni baribir maydonda o‘ynaganlar yozadi.
…