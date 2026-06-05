Kuman Denzel Dumfrisning "Real Madrid"ga o‘tishiga munosabat bildirdi

·642·Sport
Kuman Denzel Dumfrisning "Real Madrid"ga o‘tishiga munosabat bildirdi

Yevropa futbolida yozgi transferlar mavsumi qizg‘in pallaga kirishi bilan grand klublar ishtirokidagi shov-shuvli kelishuvlar OAV diqqat markaziga chiqmoqda. Bu galgi intriga markazida Madridning «Real» klubi tomonidan amalga oshirilayotgan yangi yirik xarid turibdi. Niderlandiya milliy terma jamoasi ustozi Ronald Kuman jurnalistlar bilan uyushtirilgan suhbatda «Inter» klubidan Madrid grandi safiga ko‘chib o‘tish arafasida turgan shogirdi Denzel Dumfrisning transferi borasida o‘z fikrlarini ochiq bayon etdi.

Ispaniyaning nufuzli «As» nashriga bergan qisqacha intervyusida tajribali mutaxassis mazkur kelishuvning ayni damdagi holatiga to‘xtalar ekan, transfer jarayonlari to‘liq nihoyasiga yetgani yoki yo‘qligidan aniq xabari yo‘qligini ma’lum qildi.

«U "Real"ga loyiq, ammo men uni "Barsa"da ko‘rishni istardim»

Ronald Kuman o‘z shogirdining mahoratiga yuqori baho berib, uning mana shunday grand klublar e’tiboriga tushganidan xursand ekanini yashirmadi. Shu bilan birga, u o‘z yuragidagi qiziqarli bir istakni ham tildan qochirdi:

«Agar futbol olamida mana shunday ulkan hajmdagi transferlarga va e’tirofga kimdir chin dildan loyiq bo‘lsa, bu shubhasiz Denzeldir. U o‘z mehnati bilan bunga haqli. Biroq yashirib nima qildim, men shaxsan uning Madridga emas, balki Kataloniyaning «Barselona» klubiga o‘tishini ko‘proq afzal ko‘rgan va bundan quvongan bo‘lar edim».

Murabbiyning bunday fikr bildirishi bejiz emas. Zero, Ronald Kuman o‘z vaqtida, ya’ni 2020 yildan 2021 yilga qadar «ko‘k-anorranglilar» boshqaruvida faoliyat yuritgan va ushbu klub u uchun qadrdon hisoblanadi. Shunga qaramay, futbol realligi boshqacha tus olmoqda — niderlandiyalik yulduz tez orada «Qirollik klubi» libosini kiyishga juda yaqin.

Transferning iqtisodiy tablosi

Madridliklar mudofaaning o‘ng qanotini mustahkamlash maqsadida Milan klubi bilan deyarli til topishib bo‘lishgan. Bo‘lajak transferning asosiy ko‘rsatkichlari quyidagicha ko‘rinishga ega:

Futbolchining yoshi

Hozirgi jamoasi

Bo‘lajak klubi

Ehtimoliy transfer bahosi

30 yosh

«Inter» (Milan)

«Real» (Madrid)

Taxminan 25 million yevro

Zamin sharhi: «Real Madrid» rahbariyati tajribali va jismoniy jihatdan baquvvat bo‘lgan Denzel Dumfris uchun 25 million yevro atrofida mablag‘ ajratgani naqadar to‘g‘ri qadam ekanini kelasi mavsum ko‘rsatadi. Kumanning «Barselona» haqidagi orzulari esa shunchaki chiroyli xotira bo‘lib qoladigan ko‘rinadi, chunki Madrid klubi bu poygada albatta g‘olib chiqdi.

Yevropa yashil maydonlaridagi eng issiq transfer yangiliklari, murabbiylarning eksklyuziv bayonotlari va sevimli jamoalaringiz lageridan eng so‘nggi insaydlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Ronald KoemanDenzel DumfriesReal MadridInterBarcelona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi