Kuman Denzel Dumfrisning "Real Madrid"ga o‘tishiga munosabat bildirdi
Yevropa futbolida yozgi transferlar mavsumi qizg‘in pallaga kirishi bilan grand klublar ishtirokidagi shov-shuvli kelishuvlar OAV diqqat markaziga chiqmoqda. Bu galgi intriga markazida Madridning «Real» klubi tomonidan amalga oshirilayotgan yangi yirik xarid turibdi. Niderlandiya milliy terma jamoasi ustozi Ronald Kuman jurnalistlar bilan uyushtirilgan suhbatda «Inter» klubidan Madrid grandi safiga ko‘chib o‘tish arafasida turgan shogirdi Denzel Dumfrisning transferi borasida o‘z fikrlarini ochiq bayon etdi.
Ispaniyaning nufuzli «As» nashriga bergan qisqacha intervyusida tajribali mutaxassis mazkur kelishuvning ayni damdagi holatiga to‘xtalar ekan, transfer jarayonlari to‘liq nihoyasiga yetgani yoki yo‘qligidan aniq xabari yo‘qligini ma’lum qildi.
«U "Real"ga loyiq, ammo men uni "Barsa"da ko‘rishni istardim»
Ronald Kuman o‘z shogirdining mahoratiga yuqori baho berib, uning mana shunday grand klublar e’tiboriga tushganidan xursand ekanini yashirmadi. Shu bilan birga, u o‘z yuragidagi qiziqarli bir istakni ham tildan qochirdi:
«Agar futbol olamida mana shunday ulkan hajmdagi transferlarga va e’tirofga kimdir chin dildan loyiq bo‘lsa, bu shubhasiz Denzeldir. U o‘z mehnati bilan bunga haqli. Biroq yashirib nima qildim, men shaxsan uning Madridga emas, balki Kataloniyaning «Barselona» klubiga o‘tishini ko‘proq afzal ko‘rgan va bundan quvongan bo‘lar edim».
Murabbiyning bunday fikr bildirishi bejiz emas. Zero, Ronald Kuman o‘z vaqtida, ya’ni 2020 yildan 2021 yilga qadar «ko‘k-anorranglilar» boshqaruvida faoliyat yuritgan va ushbu klub u uchun qadrdon hisoblanadi. Shunga qaramay, futbol realligi boshqacha tus olmoqda — niderlandiyalik yulduz tez orada «Qirollik klubi» libosini kiyishga juda yaqin.
Transferning iqtisodiy tablosi
Madridliklar mudofaaning o‘ng qanotini mustahkamlash maqsadida Milan klubi bilan deyarli til topishib bo‘lishgan. Bo‘lajak transferning asosiy ko‘rsatkichlari quyidagicha ko‘rinishga ega:
Futbolchining yoshi
Hozirgi jamoasi
Bo‘lajak klubi
Ehtimoliy transfer bahosi
30 yosh
«Inter» (Milan)
«Real» (Madrid)
Taxminan 25 million yevro
Zamin sharhi: «Real Madrid» rahbariyati tajribali va jismoniy jihatdan baquvvat bo‘lgan Denzel Dumfris uchun 25 million yevro atrofida mablag‘ ajratgani naqadar to‘g‘ri qadam ekanini kelasi mavsum ko‘rsatadi. Kumanning «Barselona» haqidagi orzulari esa shunchaki chiroyli xotira bo‘lib qoladigan ko‘rinadi, chunki Madrid klubi bu poygada albatta g‘olib chiqdi.
Yevropa yashil maydonlaridagi eng issiq transfer yangiliklari, murabbiylarning eksklyuziv bayonotlari va sevimli jamoalaringiz lageridan eng so‘nggi insaydlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…