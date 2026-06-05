Tomas Tuxel JCh-2026 uchun Harri Keyn boʻyicha maxsus reja tayyorladi
Angliya terma jamoasi sardori Harri Keyn Bavariya uchun qanchalik muhim boʻlsa, "uch sherlar" uchun ham shunchalik qadrlidir. Biroq, boʻlajak Jahon chempionatida u kutilganidan kamroq oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi mumkin. Sky Sports nashrining xabar berishicha, AQSH, Meksika va Kanadada oʻtadigan guruh bosqichi oʻyinlaridagi anomal issiq tufayli Tomas Tuxel Keynga dam berishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Germaniyalik mutaxassisning yakuniy qaydnomaga uchta sof markaziy hujumchini kiritgani koʻpchilik ekspertlarni hayron qoldirdi. Sky Sports muxbiri Rob Dorsettning taʼkidlashicha, Tuxel saralash bosqichida hech qachon bunday yoʻl tutmagan edi. Hozirda jamoa Mayamidagi yigʻin doirasida Yangi Zelandiyaga qarshi oʻrtoqlik oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Tarkibda Keynga muqobil sifatida Aston Villa bilan Yevropa ligasi gʻolibiga aylangan Ollie Watkins va Al-Ahli hujumchisi Ivan Toney tanlangan. Rejaga koʻra, Harri Keyn Xorvatiyaga qarshi bahsni asosiy tarkibda boshlaydi, ammo Gana bilan oʻyinda uning daqiqalari cheklanadi. Panama bilan uchrashuvda esa unga toʻliq dam berilishi kutilmoqda.
Iyul oyi oxirida 33 yoshni qarshi oladigan Keyn oʻtgan mavsumda Bavariya safida 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 4050 daqiqa harakat qilgan. Tuxelning asosiy maqsadi — Angliya pley-off bosqichiga yoʻl olgan taqdirda, oʻzining asosiy toʻpurari jismoniy holatini eng yuqori darajada saqlab qolishdir.
…