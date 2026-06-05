Tomas Tuxel JCh-2026 uchun Harri Keyn boʻyicha maxsus reja tayyorladi

·193·Sport
Tomas Tuxel JCh-2026 uchun Harri Keyn boʻyicha maxsus reja tayyorladi

Angliya terma jamoasi sardori Harri Keyn Bavariya uchun qanchalik muhim boʻlsa, "uch sherlar" uchun ham shunchalik qadrlidir. Biroq, boʻlajak Jahon chempionatida u kutilganidan kamroq oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi mumkin. Sky Sports nashrining xabar berishicha, AQSH, Meksika va Kanadada oʻtadigan guruh bosqichi oʻyinlaridagi anomal issiq tufayli Tomas Tuxel Keynga dam berishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Germaniyalik mutaxassisning yakuniy qaydnomaga uchta sof markaziy hujumchini kiritgani koʻpchilik ekspertlarni hayron qoldirdi. Sky Sports muxbiri Rob Dorsettning taʼkidlashicha, Tuxel saralash bosqichida hech qachon bunday yoʻl tutmagan edi. Hozirda jamoa Mayamidagi yigʻin doirasida Yangi Zelandiyaga qarshi oʻrtoqlik oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Tarkibda Keynga muqobil sifatida Aston Villa bilan Yevropa ligasi gʻolibiga aylangan Ollie Watkins va Al-Ahli hujumchisi Ivan Toney tanlangan. Rejaga koʻra, Harri Keyn Xorvatiyaga qarshi bahsni asosiy tarkibda boshlaydi, ammo Gana bilan oʻyinda uning daqiqalari cheklanadi. Panama bilan uchrashuvda esa unga toʻliq dam berilishi kutilmoqda.

Iyul oyi oxirida 33 yoshni qarshi oladigan Keyn oʻtgan mavsumda Bavariya safida 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 4050 daqiqa harakat qilgan. Tuxelning asosiy maqsadi — Angliya pley-off bosqichiga yoʻl olgan taqdirda, oʻzining asosiy toʻpurari jismoniy holatini eng yuqori darajada saqlab qolishdir.

AngliyaTomas TuxelHarri KeynBavariyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi