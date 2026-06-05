Nike 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan yulduzli reklama roligini taqdim etdi
Nike kompaniyasi 2026-yilgi Jahon chempionati arafasida futbol olamining eng yirik yulduzlari va jahon miqyosidagi mashhurlarni jamlagan "Rip the Script" deb nomlangan yangi kampaniyasini e’lon qildi. Videorolikda Cole Palmer, Erling Xoland, Kylian Mbappe va Vinicius Junior kabi bugungi kun qahramonlari brendning soʻnggi innovatsiyalarini namoyish etishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur kampaniyada nafaqat amaldagi futbolchilar, balki Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic va Didier Drogba kabi afsonalar ham ishtirok etgan. Film futbolning ijodiy tomoniga e’tibor qaratib, qat’iy qoliplardan voz kechish va instinktiv oʻyinga tayanish gʻoyasini ilgari suradi. Shuningdek, kadrlarda Kim Kardashian, Travis Scott, LeBron James va Channing Tatum kabi mashhurlarni ham koʻrish mumkin.
Nike kompaniyasining global brend yoʻnalishi boʻyicha vitse-prezidenti Helena Thorntonning ta’kidlashicha, kampaniya futbolning eng unutilmas lahzalari oʻyinchilar oʻz ichki hissiyotlariga ishonganida sodir boʻlishi haqidagi ishonchga asoslangan. "Biz futbol jamoatchiligi bilan ular qayerda boʻlsa, oʻsha yerda — nafaqat ekranlarda, balki ularning dunyosi va submadaniyatlarida uchrashishni istadik", — deydi Thornton.
Film bilan bir qatorda Nike oʻzining yangi mahsulotlarini ham namoyish etdi. Yangi federatsiya liboslari Aero-FIT sovutish texnologiyasi bilan jihozlangan boʻlsa, yangilangan Mercurial, Phantom va Tiempo butsalari maydonda tezlik, nazorat va aniqlikni ta’minlash uchun ishlab chiqilgan. Kampaniya doirasida yoshlar futbolini qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan tashabbuslar ham amalga oshirilishi rejalashtirilgan.
…