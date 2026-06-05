"Fenerbahche" prezidenti ikki yillik qamoq jazosiga hukm qilindi

·106·Sport
"Fenerbahche" prezidenti ikki yillik qamoq jazosiga hukm qilindi

Turkiya futboli navbatdagi dahshatli va shov-shuvli mojaro bilan yuzma-yuz keldi. Mamlakatning eng nufuzli va ko‘p millionli ishqibozlar armiyasiga ega bo‘lgan grand klublaridan biri — Istanbulning “Fenerbahche” klubi prezidenti Sadettin Saran sud qarori bilan ikki yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi.

Turk OAVlarining tarqatgan so‘nggi tezkor ma’lumotlariga qaraganda, ushbu qat’iy va og‘ir jazoga Saranning qonunga zid ravishda qimor o‘yinlarini keng targ‘ib qilgani hamda aholini unda faol ishtirok etishga chaqirgani sabab bo‘lgan. Qayd etish joizki, Turkiya qonunchiligida taqiqlangan qimor va totalizator o‘yinlarini reklama qilish o‘ta jiddiy jinoyat hisoblanib, qat’iy jazo choralarini ko‘zda tutadi. Mazkur ish doirasida klub rahbaridan tashqari, uning tug‘ishgan ukasi Kenan Saran ham aybdor deb topilib, tegishli qamoq jazosiga mahkum etilgan.

To‘planib qolgan muammolar va jinoiy izlar

Sport ekspertlari va insayderlarning fikricha, “Fenerbahche” rahbarining bu qadar qattiq jazolanishi shunchaki birgina holat emas, balki anchadan buyon “to‘planib kelgan” muammolarning mantiqiy yechimidir.

Saran aka-ukalar ancha vaqtdan beri bir qator shubhali moliyaviy masalalar, ichki janjallar va uzoq davom etayotgan sud jarayonlari bilan kun tartibida turishgan edi. Bu galgi qonunbuzarlik esa Odil sudlov tizimi uchun so‘nggi tomchi bo‘ldi.

Turk futbolining qora kunlari

Afsuski, so‘nggi yillarda qardosh Turkiya futboli maydondagi chiroyli o‘yinlardan ko‘ra, ko‘proq mana shunday salbiy voqealar bilan tilga tushmoqda. Quyidagi jadvalda turk futboli inqiroziga sabab bo‘layotgan asosiy omillar keltirilgan:

Muammolar turi

Futbolga ko‘rsatayotgan salbiy ta’siri

Kelishilgan o‘yinlar

Musobaqalarning haqqoniyligi va sport adolati tamoyillarini butkul yo‘qqa chiqarmoqda

Qimor va totalizator targ‘iboti

Klub rahbarlari va mutasaddilarning jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo‘lmoqda

Ommaviy fosh etishlar

Klublar va umuman turk futbolining xalqaro maydondagi nufuziga jiddiy putur yetkazmoqda

Eslatib o‘tamiz, turk futboli mana shunday “kelishilgan o‘yinlar” va sport ruhiyatiga zid bo‘lgan ommaviy mojarolar fosh etilayotgan o‘ta murakkab, chigal va og‘riqli davrni boshdan kechirmoqda. Klub rahbarining qamoqqa olinishi jamoaning kelajagi va ichki muhitiga qanday ta’sir ko‘rsatishini vaqt ko‘rsatadi.

Zamin sharhi: "Fenerbahche"dek katta tarixga ega klub prezidentining qimor targ‘iboti bilan qamalishi — butun turk futboli uchun tarsaki bo‘ldi. Istanbul grandi endi nafaqat maydondagi raqobatda, balki boshqaruv tizimida ham katta inqirozga yuz tutishi mumkin. Umid qilamizki, bunday qora bulutlar tez orada tarqab, qardoshlarimiz yana toza va chiroyli futbolga qaytishadi.

Yevropa va qit’amiz futbolidagi eng qaynoq voqealar, shov-shuvli sud jarayonlari va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid eksklyuziv tahlillarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

FenerbahçeSadettin SaranTurkiyaIstanbulKenan Saran
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi