"Fenerbahche" prezidenti ikki yillik qamoq jazosiga hukm qilindi
Turkiya futboli navbatdagi dahshatli va shov-shuvli mojaro bilan yuzma-yuz keldi. Mamlakatning eng nufuzli va ko‘p millionli ishqibozlar armiyasiga ega bo‘lgan grand klublaridan biri — Istanbulning “Fenerbahche” klubi prezidenti Sadettin Saran sud qarori bilan ikki yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi.
Turk OAVlarining tarqatgan so‘nggi tezkor ma’lumotlariga qaraganda, ushbu qat’iy va og‘ir jazoga Saranning qonunga zid ravishda qimor o‘yinlarini keng targ‘ib qilgani hamda aholini unda faol ishtirok etishga chaqirgani sabab bo‘lgan. Qayd etish joizki, Turkiya qonunchiligida taqiqlangan qimor va totalizator o‘yinlarini reklama qilish o‘ta jiddiy jinoyat hisoblanib, qat’iy jazo choralarini ko‘zda tutadi. Mazkur ish doirasida klub rahbaridan tashqari, uning tug‘ishgan ukasi Kenan Saran ham aybdor deb topilib, tegishli qamoq jazosiga mahkum etilgan.
To‘planib qolgan muammolar va jinoiy izlar
Sport ekspertlari va insayderlarning fikricha, “Fenerbahche” rahbarining bu qadar qattiq jazolanishi shunchaki birgina holat emas, balki anchadan buyon “to‘planib kelgan” muammolarning mantiqiy yechimidir.
Saran aka-ukalar ancha vaqtdan beri bir qator shubhali moliyaviy masalalar, ichki janjallar va uzoq davom etayotgan sud jarayonlari bilan kun tartibida turishgan edi. Bu galgi qonunbuzarlik esa Odil sudlov tizimi uchun so‘nggi tomchi bo‘ldi.
Turk futbolining qora kunlari
Afsuski, so‘nggi yillarda qardosh Turkiya futboli maydondagi chiroyli o‘yinlardan ko‘ra, ko‘proq mana shunday salbiy voqealar bilan tilga tushmoqda. Quyidagi jadvalda turk futboli inqiroziga sabab bo‘layotgan asosiy omillar keltirilgan:
Muammolar turi
Futbolga ko‘rsatayotgan salbiy ta’siri
Kelishilgan o‘yinlar
Musobaqalarning haqqoniyligi va sport adolati tamoyillarini butkul yo‘qqa chiqarmoqda
Qimor va totalizator targ‘iboti
Klub rahbarlari va mutasaddilarning jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo‘lmoqda
Ommaviy fosh etishlar
Klublar va umuman turk futbolining xalqaro maydondagi nufuziga jiddiy putur yetkazmoqda
Eslatib o‘tamiz, turk futboli mana shunday “kelishilgan o‘yinlar” va sport ruhiyatiga zid bo‘lgan ommaviy mojarolar fosh etilayotgan o‘ta murakkab, chigal va og‘riqli davrni boshdan kechirmoqda. Klub rahbarining qamoqqa olinishi jamoaning kelajagi va ichki muhitiga qanday ta’sir ko‘rsatishini vaqt ko‘rsatadi.
Zamin sharhi: "Fenerbahche"dek katta tarixga ega klub prezidentining qimor targ‘iboti bilan qamalishi — butun turk futboli uchun tarsaki bo‘ldi. Istanbul grandi endi nafaqat maydondagi raqobatda, balki boshqaruv tizimida ham katta inqirozga yuz tutishi mumkin. Umid qilamizki, bunday qora bulutlar tez orada tarqab, qardoshlarimiz yana toza va chiroyli futbolga qaytishadi.
Yevropa va qit’amiz futbolidagi eng qaynoq voqealar, shov-shuvli sud jarayonlari va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid eksklyuziv tahlillarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…