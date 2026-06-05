Andy Robertson Tottenxemga oʻtdi: Roberto De Zerbi yangi transferni olqishladi

·62·Sport
Andy Robertson Tottenxemga oʻtdi: Roberto De Zerbi yangi transferni olqishladi

Tottenxem jamoasi Liverpul bilan shartnomasi yakunlangan tajribali chap qanot himoyachisi Andy Robertson bilan erkin agent sifatida shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Shotlandiya terma jamoasi sardori shu yozda London klubiga koʻchib oʻtadi va bosh murabbiy Roberto De Zerbi ixtiyoriga qoʻshiladi. Avvalroq, qishki transfer oynasida amalga oshmay qolgan ushbu transfer nihoyat muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

32 yoshli himoyachi yanvar oyida sobiq murabbiy Thomas Frank davrida ham Tottenxem nishonida edi, biroq Liverpul Kostas Tsimikasni Roma klubidan qaytara olmagani sababli kelishuv bekor qilingan edi. Endilikda Robertson Mersisaydagi toʻqqiz yillik yorqin faoliyatidan soʻng shimoliy Londonga yoʻl olmoqda. U oʻzining jangovar xarakteri va yuqori darajadagi oʻyin uslubi bilan tanilgan.

Yangi transfer haqida gapirar ekan, Roberto De Zerbi shunday dedi: "Andy — men koʻp yillardan beri qadrlaydigan futbolchi. U jamoamizga ajoyib texnik sifatlar, tajriba va yetakchilik qobiliyatini olib keladi. U uzoq vaqt davomida eng yuqori saviyada gʻoliblikka erishgan va maydonda ham, kiyinish xonasida ham biz uchun muhim shaxsga aylanadi".

Andy Robertson 2017-yilda Xall Siti jamoasidan Liverpulga oʻtganidan beri 378 ta oʻyinda maydonga tushdi. U Mersisaydliklar safida Chempionlar ligasi, Angliya kubogi, ikkita Liga kubogi va ikki bor Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritdi. Tottenxem sport direktori Yoxan Lange ham futbolchining professionalligi klub rivoji uchun juda muhim ekanini taʼkidladi.

Yangi jamoasiga qoʻshilishdan oldin, Robertson Shotlandiya terma jamoasi safida shu yozda boʻlib oʻtadigan Jahon chempionatida ishtirok etadi. Hozirda uning hisobida terma jamoa safida 92 ta oʻyin mavjud. Bu Shotlandiya uchun joriy asrdagi ilk Jahon chempionati ishtiroki boʻlishi kutilmoqda.

TottenxemLiverpulAndy RobertsonTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi