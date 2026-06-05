Andy Robertson Tottenxemga oʻtdi: Roberto De Zerbi yangi transferni olqishladi
Tottenxem jamoasi Liverpul bilan shartnomasi yakunlangan tajribali chap qanot himoyachisi Andy Robertson bilan erkin agent sifatida shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Shotlandiya terma jamoasi sardori shu yozda London klubiga koʻchib oʻtadi va bosh murabbiy Roberto De Zerbi ixtiyoriga qoʻshiladi. Avvalroq, qishki transfer oynasida amalga oshmay qolgan ushbu transfer nihoyat muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
32 yoshli himoyachi yanvar oyida sobiq murabbiy Thomas Frank davrida ham Tottenxem nishonida edi, biroq Liverpul Kostas Tsimikasni Roma klubidan qaytara olmagani sababli kelishuv bekor qilingan edi. Endilikda Robertson Mersisaydagi toʻqqiz yillik yorqin faoliyatidan soʻng shimoliy Londonga yoʻl olmoqda. U oʻzining jangovar xarakteri va yuqori darajadagi oʻyin uslubi bilan tanilgan.
Yangi transfer haqida gapirar ekan, Roberto De Zerbi shunday dedi: "Andy — men koʻp yillardan beri qadrlaydigan futbolchi. U jamoamizga ajoyib texnik sifatlar, tajriba va yetakchilik qobiliyatini olib keladi. U uzoq vaqt davomida eng yuqori saviyada gʻoliblikka erishgan va maydonda ham, kiyinish xonasida ham biz uchun muhim shaxsga aylanadi".
Andy Robertson 2017-yilda Xall Siti jamoasidan Liverpulga oʻtganidan beri 378 ta oʻyinda maydonga tushdi. U Mersisaydliklar safida Chempionlar ligasi, Angliya kubogi, ikkita Liga kubogi va ikki bor Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritdi. Tottenxem sport direktori Yoxan Lange ham futbolchining professionalligi klub rivoji uchun juda muhim ekanini taʼkidladi.
Yangi jamoasiga qoʻshilishdan oldin, Robertson Shotlandiya terma jamoasi safida shu yozda boʻlib oʻtadigan Jahon chempionatida ishtirok etadi. Hozirda uning hisobida terma jamoa safida 92 ta oʻyin mavjud. Bu Shotlandiya uchun joriy asrdagi ilk Jahon chempionati ishtiroki boʻlishi kutilmoqda.
…