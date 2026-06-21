Abduqodir Husanov Mbappe va Son Xin Mindan yuqori natija qayd etdi
O‘zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Jahon chempionati guruh bosqichi birinchi turi yakunlariga ko‘ra eng yuqori tezlik ko‘rsatgan futbolchilar reytingida ikkinchi o‘rinni egalladi. FIFAning rasmiy statistikasiga ko‘ra, o‘zbekistonlik futbolchi maydonda soatiga 36,5 kilometr tezlikka erishgan.
Husanov bu natija bilan Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Xolandga tenglashdi. Xoland ham birinchi tur uchrashuvida soatiga 36,5 kilometr tezlik qayd etgan.
Reytingda birinchi o‘rin Avstraliya terma jamoasi futbolchisi Jordan Bosga tegishli. U soatiga 36,7 kilometr tezlik bilan Husanov va Xolanddan 0,2 kilometrga o‘zib ketgan.
Abduqodir Husanovning natijasi bir qator taniqli futbolchilarnikidan yuqori bo‘ldi. Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe soatiga 35,1 kilometr, Janubiy Koreya futbolchisi Son Xin Min esa 35,2 kilometr tezlik ko‘rsatgan.
Shu tariqa, O‘zbekiston himoyachisi Jahon chempionatining birinchi turida maydonga tushgan eng tezkor futbolchilardan biri sifatida qayd etildi.
…