Xavi Lionel Messi haqida: «U futbol olamining Michael Jordanidir»
Barselona klubining sobiq bosh murabbiyi va afsonaviy yarim himoyachisi Xavi oʻzining qadrdon jamoadoshi Lionel Messi haqida navbatdagi hayratomuz fikrlarini bildirdi. Argentinalik yulduzning JCH-2026 doirasida Jazoir terma jamoasiga qarshi oʻyinda qayd etgan xet-triki butun dunyo futbol jamoatchiligini larzaga keltirdi. Ushbu natija orqali Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar rekordini yangiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xavi The Athletic nashriga bergan intervyusida Messining uzoq yillik barqarorligini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel futbol olamidagi oʻrni boʻyicha basketbol afsonasi Michael Jordan bilan bir qatorda turadi. «Men uni futbolning Michael Jordani deb atashni yaxshi koʻraman. Futbolda unga teng keladigan hech kim yoʻq. U oʻzining 20 yillik faoliyati davomida eng yuqori saviyani ushlab turgani bilan barcha oʻtmishdoshlaridan oʻzib ketdi», — deydi Xavi.
Gʻoliblik mentaliteti va jismoniy holatInter Miami hujumchisi 38 yoshda boʻlishiga qaramay, maydonda koʻrsatayotgan instinktlari va gʻalabaga boʻlgan tashnaligi mutaxassislarni hayron qoldirishda davom etmoqda. Xavi Messining magʻlubiyatga toqat qila olmasligini uning muvaffaqiyat siri deb hisoblaydi. Uning fikricha, Leoning tanasi goʻyoki futbol uchun maxsus yaratilgandek va uning jismoniy imkoniyatlari hamon eng yuqori darajada qolmoqda.
«Jazoirga qarshi oʻyindan soʻng Leoga xabar yubordim. Unga bu qilgan ishlari shunchaki hazil ekanini, uning oʻyinini koʻrib faqat kulish mumkinligini aytdim. Bu haqiqiy aqldan ozish! Lekin bu — Leo. U doim kerakli pallada sahnaga chiqadi. Men uchun u tengsiz va deyarli inson imkoniyatlaridan tashqari darajadagi futbolchi», — deya qoʻshimcha qildi Barselona afsonasi.
Maydonni koʻra olish qobiliyatiXavi Messining oʻyin davomidagi intellektual salohiyatiga ham toʻxtalib oʻtdi. U Leoning maydonda goʻyoki «skaner» kabi ishlashini tushuntirib berdi. Messi koʻp hollarda sekin harakatlanadi yoki shunchaki yuradi, biroq aynan shu vaqtda u raqib himoyasidagi boʻshliqlarni va tayanch yarim himoyachilarining pozitsiyasini oʻrganib chiqadi.
«Uning Jazoir darvozasiga urgan birinchi goli sof Messicha uslubda boʻldi. Rodrigo De Paul boshini koʻtarganida, Leo allaqachon eng qulay nuqtada edi. U toʻpni qabul qilishdan oldin uch marta atrofga qaradi. Bu uning sirlaridan biri — u doimiy ravishda vaziyatni baholaydi va hamma narsani miyasida chizib oladi. Uning futbolni tushunishi eng yuqori choʻqqida», — deya xulosa qildi Xavi.
Hozirda Lionel Messi Argentina terma jamoasi bilan navbatdagi jahon chempionligini himoya qilish yoʻlida ishonchli harakat qilmoqda. Uning har bir oʻyini va urgan gollari futbol tarixidagi «eng buyuk» (GOAT) maqomi haqidagi bahslarga nuqta qoʻyayotgandek goʻyo.
…