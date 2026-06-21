Xavi Lionel Messi haqida: «U futbol olamining Michael Jordanidir»

·32·Sport
Xavi Lionel Messi haqida: «U futbol olamining Michael Jordanidir»

Barselona klubining sobiq bosh murabbiyi va afsonaviy yarim himoyachisi Xavi oʻzining qadrdon jamoadoshi Lionel Messi haqida navbatdagi hayratomuz fikrlarini bildirdi. Argentinalik yulduzning JCH-2026 doirasida Jazoir terma jamoasiga qarshi oʻyinda qayd etgan xet-triki butun dunyo futbol jamoatchiligini larzaga keltirdi. Ushbu natija orqali Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar rekordini yangiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xavi The Athletic nashriga bergan intervyusida Messining uzoq yillik barqarorligini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel futbol olamidagi oʻrni boʻyicha basketbol afsonasi Michael Jordan bilan bir qatorda turadi. «Men uni futbolning Michael Jordani deb atashni yaxshi koʻraman. Futbolda unga teng keladigan hech kim yoʻq. U oʻzining 20 yillik faoliyati davomida eng yuqori saviyani ushlab turgani bilan barcha oʻtmishdoshlaridan oʻzib ketdi», — deydi Xavi.

Gʻoliblik mentaliteti va jismoniy holat

Inter Miami hujumchisi 38 yoshda boʻlishiga qaramay, maydonda koʻrsatayotgan instinktlari va gʻalabaga boʻlgan tashnaligi mutaxassislarni hayron qoldirishda davom etmoqda. Xavi Messining magʻlubiyatga toqat qila olmasligini uning muvaffaqiyat siri deb hisoblaydi. Uning fikricha, Leoning tanasi goʻyoki futbol uchun maxsus yaratilgandek va uning jismoniy imkoniyatlari hamon eng yuqori darajada qolmoqda.

«Jazoirga qarshi oʻyindan soʻng Leoga xabar yubordim. Unga bu qilgan ishlari shunchaki hazil ekanini, uning oʻyinini koʻrib faqat kulish mumkinligini aytdim. Bu haqiqiy aqldan ozish! Lekin bu — Leo. U doim kerakli pallada sahnaga chiqadi. Men uchun u tengsiz va deyarli inson imkoniyatlaridan tashqari darajadagi futbolchi», — deya qoʻshimcha qildi Barselona afsonasi.

Maydonni koʻra olish qobiliyati

Xavi Messining oʻyin davomidagi intellektual salohiyatiga ham toʻxtalib oʻtdi. U Leoning maydonda goʻyoki «skaner» kabi ishlashini tushuntirib berdi. Messi koʻp hollarda sekin harakatlanadi yoki shunchaki yuradi, biroq aynan shu vaqtda u raqib himoyasidagi boʻshliqlarni va tayanch yarim himoyachilarining pozitsiyasini oʻrganib chiqadi.

«Uning Jazoir darvozasiga urgan birinchi goli sof Messicha uslubda boʻldi. Rodrigo De Paul boshini koʻtarganida, Leo allaqachon eng qulay nuqtada edi. U toʻpni qabul qilishdan oldin uch marta atrofga qaradi. Bu uning sirlaridan biri — u doimiy ravishda vaziyatni baholaydi va hamma narsani miyasida chizib oladi. Uning futbolni tushunishi eng yuqori choʻqqida», — deya xulosa qildi Xavi.

Hozirda Lionel Messi Argentina terma jamoasi bilan navbatdagi jahon chempionligini himoya qilish yoʻlida ishonchli harakat qilmoqda. Uning har bir oʻyini va urgan gollari futbol tarixidagi «eng buyuk» (GOAT) maqomi haqidagi bahslarga nuqta qoʻyayotgandek goʻyo.

Lionel MessiXaviArgentinaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garet Beyl: Real Madridda Mourinyuning asosiy vazifasi yulduzlar egosini boshqarish boʻladiGaret Beyl: Real Madridda Mourinyuning asosiy vazifasi yulduzlar egosini boshqarish boʻladiBugun, 21:57Eron bosh murabbiyi FIFA va AQSH cheklovlaridan qattiq noroziEron bosh murabbiyi FIFA va AQSH cheklovlaridan qattiq noroziBugun, 21:29Michael Olise oʻzi uchun eng qulay pozitsiyani aytdi: u qanotda oʻynashni xohlamaydiMichael Olise oʻzi uchun eng qulay pozitsiyani aytdi: u qanotda oʻynashni xohlamaydiBugun, 21:14Maykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiMaykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiBugun, 20:57Misr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiMisr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiBugun, 20:36«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldiBugun, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi