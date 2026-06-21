Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!

·104·Sport
Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!

Futbol bo‘yicha Jahon chempionatining 2-tur bahslari qizg‘in davom etmoqda. Ilk turda faqat durang natijalar qayd etilgan "N" guruhida Ispaniya terma jamoasi Saudiya Arabistoni darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritib, yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuvning bosh qahramonlari va muhim faktlar:

  • Yamalning tarixiy oni: Ispaniya futbolining yorqin iqtidori Lamin Yamal Jahon chempionatlaridagi o‘zining debyut golini nishonladi.

  • Oyarsabal benefisi: Hujumchi Mikel Oyarsabal uchrashuvda dubl qayd etishdan tashqari, jamoadoshlaridan biriga golli uzatma (assist) ham yetkazib berdi.

  • Turnir jadvalidagi vaziyat: Ushbu g‘alabadan so‘ng Ispaniya 4 ochko bilan guruhda yaqqol peshqadamga aylandi. Saudiya Arabistoni hisobida esa 1 ochko mavjud.

JCH-2026. "N" guruhi | 2-tur

Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 21 iyun. Atlanta, "Mersedes-Bens Stedium".

Gollar:

  • 1:0 – 10' Lamin Yamal

  • 2:0 – 21' Mikel Oyarsabal

  • 3:0 – 24' Mikel Oyarsabal

  • 4:0 – 49' Hassan At Tambakti (avtogol)

Jamoalar tarkibi:

  • Ispaniya: Simon, Porro, Kubarsi, Laport, Kukurelya, Pedri (Ruis, 70), Rodri, Yamal (Pino, 46), Olmo (Merino, 61), Baena (Uilyams, 61), Oyarsabal (Torres, 46).

  • Saudiya Arabistoni: Al Ovays, Abdulhamid, At Tambakti, Lajami, Al Amri (Haji, 60), Al Harbi, Nosir Ad Dovsari (Al G‘annam, 90), Al Haybari (Kanno, 46), Al Juvayr (Al Hamdan, 46), Al Buraykan (Ash Shamat, 60), Salim Ad Dovsari.

Ogohlantirishlar (Sariq kartochkalar):

  • Salim Ad Dovsari (30), Kanno (60).

Guruhdagi vaziyat va keyingi o‘yin

"N" guruhining ikkinchi uchrashuvida Urugvay (1 ochko) va Kabo-Verde (1 ochko) terma jamoalari o‘zaro to‘qnash kelishadi.

  • Boshlanish vaqti: Bahs Toshkent vaqti bilan tungi soat 03:00da boshlanadi.

IspaniyaSaudiya ArabistoniLamine YamalMikel OyarzabalAtlanta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdiLiverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdiKecha, 23:51Vinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladiVinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladiKecha, 23:20JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!Kecha, 23:16Ispaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildiIspaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildiKecha, 23:12Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»Kecha, 22:54Lucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻpLucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻpKecha, 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi