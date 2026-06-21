Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!
Futbol bo‘yicha Jahon chempionatining 2-tur bahslari qizg‘in davom etmoqda. Ilk turda faqat durang natijalar qayd etilgan "N" guruhida Ispaniya terma jamoasi Saudiya Arabistoni darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritib, yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuvning bosh qahramonlari va muhim faktlar:
Yamalning tarixiy oni: Ispaniya futbolining yorqin iqtidori Lamin Yamal Jahon chempionatlaridagi o‘zining debyut golini nishonladi.
Oyarsabal benefisi: Hujumchi Mikel Oyarsabal uchrashuvda dubl qayd etishdan tashqari, jamoadoshlaridan biriga golli uzatma (assist) ham yetkazib berdi.
Turnir jadvalidagi vaziyat: Ushbu g‘alabadan so‘ng Ispaniya 4 ochko bilan guruhda yaqqol peshqadamga aylandi. Saudiya Arabistoni hisobida esa 1 ochko mavjud.
JCH-2026. "N" guruhi | 2-tur
Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 21 iyun. Atlanta, "Mersedes-Bens Stedium".
Gollar:
1:0 – 10' Lamin Yamal
2:0 – 21' Mikel Oyarsabal
3:0 – 24' Mikel Oyarsabal
4:0 – 49' Hassan At Tambakti (avtogol)
Jamoalar tarkibi:
Ispaniya: Simon, Porro, Kubarsi, Laport, Kukurelya, Pedri (Ruis, 70), Rodri, Yamal (Pino, 46), Olmo (Merino, 61), Baena (Uilyams, 61), Oyarsabal (Torres, 46).
Saudiya Arabistoni: Al Ovays, Abdulhamid, At Tambakti, Lajami, Al Amri (Haji, 60), Al Harbi, Nosir Ad Dovsari (Al G‘annam, 90), Al Haybari (Kanno, 46), Al Juvayr (Al Hamdan, 46), Al Buraykan (Ash Shamat, 60), Salim Ad Dovsari.
Ogohlantirishlar (Sariq kartochkalar):
Salim Ad Dovsari (30), Kanno (60).
Guruhdagi vaziyat va keyingi o‘yin
"N" guruhining ikkinchi uchrashuvida Urugvay (1 ochko) va Kabo-Verde (1 ochko) terma jamoalari o‘zaro to‘qnash kelishadi.
Boshlanish vaqti: Bahs Toshkent vaqti bilan tungi soat 03:00da boshlanadi.
…