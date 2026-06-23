JCH-2026. Argentina – Avstriya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Argentina — Avstriya 2:0
Jahon chempionatida 2-tur o‘yinlari davom etmoqda. J guruhining markaziy bahsida amaldagi chempion Argentina (6) Avstriyaga (3) qarshi maydonga tushib, Messining dublm evaziga g‘alaba qozondi.
Argentina — Avstriya 2:0
22 iyun, Arlington
Gollar: Messi (38, 90+5).
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…