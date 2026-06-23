JCH-2026. Norvegiya — Senegal 3:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. I guruhi. 2-tur
Jahon chempionati guruh bosqich 2-turida Norvegiya milliy jamoasi Senegal bilan kuch sinashdi. Unda yevropaliklar 3:2 hisobidagi ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Norvegiya safida gollarga Pedersen va Holand (dubl) mualliflik qilgan bo‘lsa, afrikaliklarning ikki goli ham Sarr nomiga qayd etildi.
JCH-2026. I guruhi. 2-tur
23 iyun. Ist Ruzerford. «MetLife Stadium»
Norvegiya — Senegal 3:2
Gollar: Pedersen 43, Holand 48, 58 (dubl) — Sarr 53, 90+3 (dubl).
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…