Bu hafta qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘adi?
O‘zbekistonda joriy hafta davomida ob-havo nisbatan iliq va o‘zgaruvchan bo‘lishi kutilmoqda. Ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg‘irlar yog‘ishi, momaqaldiroq kuzatilishi va kuchli shamollar ta’sirida chang-to‘zonlar ko‘tarilishi mumkin.
Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, Toshkent shahrida hafta davomida asosan quruq va issiq ob-havo saqlanadi. Kunduzi havo harorati 36–38 darajagacha ko‘tariladi.
Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida ba’zi hududlarda qisqa muddatli yog‘ingarchilik va momaqaldiroq bo‘lishi ehtimoli bor. Ayrim joylarda shamol tezligi kuchayib, chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin.
Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida esa haftaning asosiy qismi quruq o‘tadi. Shu bilan birga, havo harorati ayrim hududlarda 44 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.
Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida ham havo asosan ochiq bo‘ladi. Kunduzi harorat 33–38 daraja atrofida saqlanishi prognoz qilinmoqda.
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Kunduz kunlari esa yog‘ingarchilik kutilmayapti.
Mutaxassislar tog‘ oldi va tog‘li hududlarda alohida ehtiyotkor bo‘lishni tavsiya qilmoqda. Chunki ayrim hududlarda kuchli yog‘ingarchiliklar natijasida sel-suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkin.
Umuman olganda, hafta davomida respublika bo‘ylab issiq havo saqlanadi, ayrim hududlarda esa qisqa muddatli yog‘ingarchilik va shamol kuchayishi kuzatilishi mumkin.
…