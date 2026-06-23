Bu hafta qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘adi?

·0·O‘zbekiston
Bu hafta qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘adi?

O‘zbekistonda joriy hafta davomida ob-havo nisbatan iliq va o‘zgaruvchan bo‘lishi kutilmoqda. Ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg‘irlar yog‘ishi, momaqaldiroq kuzatilishi va kuchli shamollar ta’sirida chang-to‘zonlar ko‘tarilishi mumkin.

Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, Toshkent shahrida hafta davomida asosan quruq va issiq ob-havo saqlanadi. Kunduzi havo harorati 36–38 darajagacha ko‘tariladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida ba’zi hududlarda qisqa muddatli yog‘ingarchilik va momaqaldiroq bo‘lishi ehtimoli bor. Ayrim joylarda shamol tezligi kuchayib, chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin.

Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida esa haftaning asosiy qismi quruq o‘tadi. Shu bilan birga, havo harorati ayrim hududlarda 44 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.

Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida ham havo asosan ochiq bo‘ladi. Kunduzi harorat 33–38 daraja atrofida saqlanishi prognoz qilinmoqda.

Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Kunduz kunlari esa yog‘ingarchilik kutilmayapti.

Mutaxassislar tog‘ oldi va tog‘li hududlarda alohida ehtiyotkor bo‘lishni tavsiya qilmoqda. Chunki ayrim hududlarda kuchli yog‘ingarchiliklar natijasida sel-suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkin.

Umuman olganda, hafta davomida respublika bo‘ylab issiq havo saqlanadi, ayrim hududlarda esa qisqa muddatli yog‘ingarchilik va shamol kuchayishi kuzatilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda tekshiruvlar kuchaydi: yuzlab zapravkalar yopildiO‘zbekistonda tekshiruvlar kuchaydi: yuzlab zapravkalar yopildiKecha, 19:54Maktab, bog‘cha, shifoxonaga yaqin joylashgan gaz va yoqilg‘i quyish shahobchalari ko‘chiriladiMaktab, bog‘cha, shifoxonaga yaqin joylashgan gaz va yoqilg‘i quyish shahobchalari ko‘chiriladiKecha, 17:17O‘zbekiston-Portugaliya o‘yini sababli Toshkent metrosining ish vaqti uzaytiriladiO‘zbekiston-Portugaliya o‘yini sababli Toshkent metrosining ish vaqti uzaytiriladiKecha, 13:59Yangi Toshkentda noyob termoregulyatsiya va eko-qayta ishlash tizimi joriy etiladiYangi Toshkentda noyob termoregulyatsiya va eko-qayta ishlash tizimi joriy etiladiKecha, 13:31Toshkentda 169 ta yo‘nalishda avtobus konditsionerlari nazoratga olindiToshkentda 169 ta yo‘nalishda avtobus konditsionerlari nazoratga olindiKecha, 13:18Toshkent viloyatidagi chegara bojxona posti zamonaviylashtiriladiToshkent viloyatidagi chegara bojxona posti zamonaviylashtiriladiKecha, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Namangan tarix yozdi: Gullar festivali Ginnes rekordiga kirdi (video)
Namangan tarix yozdi: Gullar festivali Ginnes rekordiga kirdi (video)
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi