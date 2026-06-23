Kilian Mbappe Iroqqa qarshi o‘yinda yana bir bor porladi
Fransiya milliy terma jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Iroqqa qarshi o‘tkazilgan uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Fransuzlar 3:0 hisobida g‘alaba qozongan bahsda 27 yoshli forvard ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Mbappening dubl qayd etishi Fransiyaning navbatdagi ishonchli g‘alabasi va pley-off bosqichiga yo‘l olishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.
Tezligi, texnik mahorati va gol urish hissiyoti bilan ajralib turadigan hujumchi uchrashuv davomida Iroq himoyasiga doimiy xavf tug‘dirdi. U yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, jamoasining yetakchisi ekanini yana bir bor isbotladi.
Ikki turdan keyin Fransiya milliy jamoasi 6 ochko bilan “I” guruhida peshqadamlik qilmoqda. Norvegiya ham xuddi shuncha ochko to‘plagan bo‘lsa-da, fransuzlar qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha birinchi o‘rinni egallab turibdi.
Senegal va Iroq terma jamoalari esa hali ochko jamg‘ara olgani yo‘q. Ular mos ravishda guruhning uchinchi va to‘rtinchi pog‘onalarida joylashgan.
Mbappening yuqori formasi Fransiyani JCH-2026 g‘olibligi uchun asosiy da’vogarlardan biri sifatida yanada kuchaytirmoqda.
…