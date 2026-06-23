Eldor Shomurodov: Portugaliyaga qarshi bosimsiz va ishonch bilan o‘ynaymiz
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga qarshi o‘tadigan muhim uchrashuv oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi.
Tajribali hujumchi milliy jamoada ortiqcha bosim yo‘qligini ta’kidlab, bu holat «Oq bo‘rilar»ga maydonda erkinroq va ishonchliroq harakat qilish imkonini berishini aytdi.
«Albatta, bizda bosim yo‘q. Shu sababli Portugaliyaga qaraganda bizga osonroq bo‘ladi, deb o‘ylayman», — dedi Shomurodov.
Sardorning fikricha, O‘zbekiston terma jamoasida juda yaxshi va ahil jamoa shakllangan. Futbolchilar mundialdagi debyut uchrashuvini o‘tkazib bo‘lgani uchun endi ilk o‘yin oldidan bo‘lgan hayajon va noaniqlik ancha kamaygan.
Kolumbiyaga qarshi bahs natijasi kutilganidek bo‘lmaganiga qaramay, jamoa o‘z imkoniyatlariga ishonch hosil qildi va jahon chempionati darajasida munosib kurashishga qodir ekanini ko‘rsatdi.
«Bizda ajoyib jamoa shakllangan. Birinchi o‘yindan keyin ishonch paydo bo‘ldi, allaqachon debyut qilib bo‘ldik. Endi ertaga yaxshi natija uchun maydonga chiqamiz», — deya ta’kidladi u.
Shomurodov Portugaliyaning birinchi turda qayd etgan natijasi O‘zbekiston futbolchilarining rejalariga ta’sir qilmaganini ham aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, hozir boshqa jamoalarning ochkolari va turnir jadvali haqida ortiqcha o‘ylashning vaqti emas.
«Raqibimizning birinchi turdagi natijasiga ahamiyat bermadik. Balki uchinchi turdan keyin bu masalani muhokama qilarmiz. Hozir biz uchun eng asosiysi — navbatdagi uchrashuv», — dedi milliy jamoa sardori.
Kolumbiyaga qarshi bahs haqida gapirar ekan, Shomurodov birinchi bo‘limda ayrim taktik ko‘rsatmalar to‘liq bajarilmaganini tan oldi. Uning fikricha, aynan shu holat maydonda xatolar kelib chiqishiga va raqibning imkoniyatlardan foydalanishiga sabab bo‘lgan.
Endi jamoa Portugaliyaga qarshi uchrashuvda ana shu kamchiliklarni takrorlamaslikka harakat qiladi. «Oq bo‘rilar» to‘pni ko‘proq nazorat qilish, o‘z uslubini ko‘rsatish va raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yaratishni maqsad qilgan.
«Kolumbiyaga qarshi birinchi bo‘limda murabbiy ko‘rsatmalarini to‘liq bajara olmaganimiz tufayli xatolar yuz berdi, deb o‘ylayman. Ertaga bunday xatolarni takrorlamasdan, o‘z o‘yinimizni ko‘rsatishga, to‘pni ko‘proq nazorat qilib, vaziyatlar yaratishga intilamiz», — dedi Shomurodov.
Sardor futbolchilarning ruhiy va jismoniy holati yaxshi ekanini ham ma’lum qildi. Uning ta’kidlashicha, jahon chempionatidagi uchrashuv oldidan hayajon bo‘lishi tabiiy, ammo hakamning dastlabki hushtagi yangragach, butun e’tibor o‘yinga qaratiladi.
«Hammasi yaxshi. Hayajon bo‘lishi tabiiy hol. Biroq maydonga chiqqan birinchi daqiqamizdayoq bu hislar esdan chiqadi», — dedi hujumchi.
Shomurodov jamoadoshi Abbosbek Fayzullayev bilan maydondagi o‘zaro tushunish haqida ham to‘xtaldi. Ikki futbolchi klub miqyosida ham birga o‘ynayotgani va mashg‘ulotlarda ko‘p vaqtni birga o‘tkazayotgani ularning o‘zaro aloqasiga ijobiy ta’sir qilmoqda.
«Biz Abbos bilan klubda ham birga o‘ynaymiz. Mashg‘ulotlarda ham doimo birgamiz. Shu sababli bir-birimizni yaxshi tushunamiz, deb ayta olaman», — dedi sardor.
Shomurodovning fikricha, Portugaliyaga qarshi bahsda alohida futbolchilarning mahoratidan ko‘ra, jamoaviy harakat, intizom va o‘zaro yordam muhimroq bo‘ladi.
«Eng muhimi, bir butun jamoa bo‘lib harakat qilish va yaxshi natijaga erishishga intilishdir», — deya ta’kidladi u.
Portugaliyaga qarshi uchrashuv O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun yana bir katta sinov bo‘ladi. Raqib yulduzlarga boy va turnir favoritlaridan biri hisoblansa-da, «Oq bo‘rilar» maydonga qo‘rquvsiz, ishonch bilan va ijobiy natija uchun tushish niyatida.
…