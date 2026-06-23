Erling Holand: Jahon chempionatida o‘ynash — ajoyib hissiyot
Norvegiya milliy jamoasi hujumchisi Erling Holand JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Senegalga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdan so‘ng o‘z taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.
Norvegiya terma jamoasi murosasiz kechgan bahsda Senegalni 3:2 hisobida mag‘lub etib, navbatdagi muhim g‘alabasini qo‘lga kiritdi.
Holand uchrashuvdan keyin jamoadoshlaridan faxrlanishini va milliy terma jamoa safida mundialda ishtirok etish unga alohida zavq bag‘ishlayotganini ta’kidladi.
«Men jamoamdan faxrlanaman va o‘yinlardan zavqlanyapman. Bu yana bir ajoyib kecha bo‘ldi. Milliy jamoa uchun o‘ynashni juda yaxshi ko‘raman», — deya hujumchining so‘zlarini keltirdi FIFA matbuot xizmati.
Norvegiyalik forvard jahon chempionatida maydonga tushish har bir futbolchi uchun o‘ziga xos va unutilmas tuyg‘u ekanini ham qayd etdi.
«Jahon chempionatida ishtirok etish — juda ajoyib hissiyot», — dedi Holand.
Eslatib o‘tamiz, yulduz hujumchi guruh bosqichining birinchi turida Iroqqa qarshi o‘yinda ham ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilgan edi.
Shu tariqa, Holand JCH-2026dagi yuqori natijadorligini davom ettirib, Norvegiyaning asosiy yetakchilaridan biri bo‘lib turibdi.
Guruh bosqichining so‘nggi turida Norvegiya milliy jamoasini yana bir jiddiy sinov kutmoqda. Skandinaviyaliklar Fransiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Ushbu bahs guruh peshqadamligi va pley-off bosqichidagi o‘rinlar taqsimoti uchun katta ahamiyat kasb etadi.
…