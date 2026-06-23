Erling Holand: Jahon chempionatida o‘ynash — ajoyib hissiyot

·32·Sport
Erling Holand: Jahon chempionatida o‘ynash — ajoyib hissiyot

Norvegiya milliy jamoasi hujumchisi Erling Holand JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Senegalga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdan so‘ng o‘z taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.

Norvegiya terma jamoasi murosasiz kechgan bahsda Senegalni 3:2 hisobida mag‘lub etib, navbatdagi muhim g‘alabasini qo‘lga kiritdi.

Holand uchrashuvdan keyin jamoadoshlaridan faxrlanishini va milliy terma jamoa safida mundialda ishtirok etish unga alohida zavq bag‘ishlayotganini ta’kidladi.

«Men jamoamdan faxrlanaman va o‘yinlardan zavqlanyapman. Bu yana bir ajoyib kecha bo‘ldi. Milliy jamoa uchun o‘ynashni juda yaxshi ko‘raman», — deya hujumchining so‘zlarini keltirdi FIFA matbuot xizmati.

Norvegiyalik forvard jahon chempionatida maydonga tushish har bir futbolchi uchun o‘ziga xos va unutilmas tuyg‘u ekanini ham qayd etdi.

«Jahon chempionatida ishtirok etish — juda ajoyib hissiyot», — dedi Holand.

Eslatib o‘tamiz, yulduz hujumchi guruh bosqichining birinchi turida Iroqqa qarshi o‘yinda ham ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilgan edi.

Shu tariqa, Holand JCH-2026dagi yuqori natijadorligini davom ettirib, Norvegiyaning asosiy yetakchilaridan biri bo‘lib turibdi.

Guruh bosqichining so‘nggi turida Norvegiya milliy jamoasini yana bir jiddiy sinov kutmoqda. Skandinaviyaliklar Fransiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Ushbu bahs guruh peshqadamligi va pley-off bosqichidagi o‘rinlar taqsimoti uchun katta ahamiyat kasb etadi.

Erling HaalandNorvegiyaSenegalFIFAFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiBugun, 12:37Lionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiLionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiBugun, 12:35Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 12:02Xulian Alvares Atletiko Madridni tark etmoqchi: Hujumchi Barselona haqida orzu qilmoqdaXulian Alvares Atletiko Madridni tark etmoqchi: Hujumchi Barselona haqida orzu qilmoqdaBugun, 11:53JCH-2026. Jazoir Iordaniyani mag‘lub etib, irodali g‘alabaga erishdiJCH-2026. Jazoir Iordaniyani mag‘lub etib, irodali g‘alabaga erishdiBugun, 11:38JCH-2026. Norvegiya — Senegal 3:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Norvegiya — Senegal 3:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi