Gollivudda yangi davr: Google va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlik qiladi

·28·Texno
Gollivudda yangi davr: Google va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlik qiladi

Dunyo texnologiya giganti Google va mustaqil filmlar ishlab chiqarishda yetakchi sanalgan A24 kinostudiyasi oʻrtasida strategik hamkorlik oʻrnatildi. Ushbu kelishuv doirasida Google kino sanoatiga sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini chuqurroq integratsiya qilish uchun taxminan 75 million dollar sarmoya kiritmoqda. Bu qadam Gollivudda neyrotarmoqlardan foydalanish borasidagi bahslar qizigan bir paytda muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur investitsiya loyihasi nafaqat moliyaviy qoʻllab-quvvatlash, balki kino ijodkorlari uchun maxsus raqamli vositalarni yaratishni koʻzda tutadi. A24 studiyasi oʻzining "Backrooms" va "Marty Supreme" kabi muvaffaqiyatli loyihalari bilan tanilgan boʻlib, endilikda Google texnologiyalari yordamida suratga olish va montaj jarayonlarini optimallashtirishni rejalashtirmoqda.

Ijodkorlar oʻrnini bosmaydigan texnologiya

Hozirgi vaqtda koʻplab yirik Gollivud studiyalari generativ sunʼiy intellektga ehtiyotkorlik bilan munosabatda boʻlmoqda. Buning asosiy sababi mualliflik huquqlari va AI ijodiy xodimlarning ish oʻrinlarini egallab olishi mumkinligi haqidagi xavotirlardir. Biroq Google va A24 boshqacha yoʻlni tanladi: ular ishlab chiqadigan vositalar rejissyor va operatorlarni almashtirishga emas, balki ularning ishini osonlashtirishga qaratiladi.

Kelishuvning eng muhim bandlaridan biri mualliflik huquqini himoya qilish bilan bogʻliq. Unga koʻra, Google kompaniyasi A24 studiyasining boy filmlar va seriallar kutubxonasiga kirish huquqini olmaydi. Bu esa neyrotarmoqlarni oʻqitishda mavjud intellektual mulkdan ruxsatsiz foydalanilmasligini kafolatlaydi.

Loyiha doirasida studiyaning yulduzli tarkibi, jumladan, mashhur aktyor Timothée Chalamet va rejissyor Kane Parsons kabi ijodkorlar bilan hamkorlik qilish koʻzda tutilgan. Bu mashhurlarning tajribasi yangi texnologiyalarni amaliyotda sinab koʻrish va ularni kino sanʼati talablariga moslashtirishda qoʻl keladi.

Oʻzbekistonlik kino ixlosmandlari va soha mutaxassislari uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli. Zero, jahon kinosidagi bunday texnologik oʻzgarishlar tez orada global standartlarga aylanadi. Google kabi platformalarning kino sanoatiga kirib kelishi, kelajakda filmlarni yaratish xarajatlarini kamaytirishi va vizual effektlar sifatini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Google va A24 ittifoqi sunʼiy intellektning sanʼatdagi oʻrnini belgilab beruvchi tajriba maydoniga aylanadi. Agar ushbu hamkorlik muvaffaqiyatli chiqsa, boshqa yirik studiyalar ham neyrotarmoqlardan foydalanish borasidagi konservativ qarashlarini oʻzgartirishi tayin.

GoogleA24Sunʼiy IntellektGollivudTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdiSpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdiBugun, 11:27Ai+ kompaniyasi iPhone 17 uslubidagi Nova 2 seriyasini taqdim etdiAi+ kompaniyasi iPhone 17 uslubidagi Nova 2 seriyasini taqdim etdiBugun, 09:52James Webb fazo teleskopi Orion tumanligida yulduzlar tugʻilishining toʻliq siklini suratga oldiJames Webb fazo teleskopi Orion tumanligida yulduzlar tugʻilishining toʻliq siklini suratga oldiBugun, 07:25James Webb koinotdagi sirli «kichik qizil nuqtalar» tabiatini aniqladiJames Webb koinotdagi sirli «kichik qizil nuqtalar» tabiatini aniqladiBugun, 06:26Sunʼiy intellekt inqilobi va ommaviy qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Sunʼiy intellekt inqilobi va ommaviy qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Bugun, 06:25Microsoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildiMicrosoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildiBugun, 05:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi