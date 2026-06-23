Gollivudda yangi davr: Google va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlik qiladi
Dunyo texnologiya giganti Google va mustaqil filmlar ishlab chiqarishda yetakchi sanalgan A24 kinostudiyasi oʻrtasida strategik hamkorlik oʻrnatildi. Ushbu kelishuv doirasida Google kino sanoatiga sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini chuqurroq integratsiya qilish uchun taxminan 75 million dollar sarmoya kiritmoqda. Bu qadam Gollivudda neyrotarmoqlardan foydalanish borasidagi bahslar qizigan bir paytda muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur investitsiya loyihasi nafaqat moliyaviy qoʻllab-quvvatlash, balki kino ijodkorlari uchun maxsus raqamli vositalarni yaratishni koʻzda tutadi. A24 studiyasi oʻzining "Backrooms" va "Marty Supreme" kabi muvaffaqiyatli loyihalari bilan tanilgan boʻlib, endilikda Google texnologiyalari yordamida suratga olish va montaj jarayonlarini optimallashtirishni rejalashtirmoqda.
Ijodkorlar oʻrnini bosmaydigan texnologiyaHozirgi vaqtda koʻplab yirik Gollivud studiyalari generativ sunʼiy intellektga ehtiyotkorlik bilan munosabatda boʻlmoqda. Buning asosiy sababi mualliflik huquqlari va AI ijodiy xodimlarning ish oʻrinlarini egallab olishi mumkinligi haqidagi xavotirlardir. Biroq Google va A24 boshqacha yoʻlni tanladi: ular ishlab chiqadigan vositalar rejissyor va operatorlarni almashtirishga emas, balki ularning ishini osonlashtirishga qaratiladi.
Kelishuvning eng muhim bandlaridan biri mualliflik huquqini himoya qilish bilan bogʻliq. Unga koʻra, Google kompaniyasi A24 studiyasining boy filmlar va seriallar kutubxonasiga kirish huquqini olmaydi. Bu esa neyrotarmoqlarni oʻqitishda mavjud intellektual mulkdan ruxsatsiz foydalanilmasligini kafolatlaydi.
Loyiha doirasida studiyaning yulduzli tarkibi, jumladan, mashhur aktyor Timothée Chalamet va rejissyor Kane Parsons kabi ijodkorlar bilan hamkorlik qilish koʻzda tutilgan. Bu mashhurlarning tajribasi yangi texnologiyalarni amaliyotda sinab koʻrish va ularni kino sanʼati talablariga moslashtirishda qoʻl keladi.
Oʻzbekistonlik kino ixlosmandlari va soha mutaxassislari uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli. Zero, jahon kinosidagi bunday texnologik oʻzgarishlar tez orada global standartlarga aylanadi. Google kabi platformalarning kino sanoatiga kirib kelishi, kelajakda filmlarni yaratish xarajatlarini kamaytirishi va vizual effektlar sifatini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, Google va A24 ittifoqi sunʼiy intellektning sanʼatdagi oʻrnini belgilab beruvchi tajriba maydoniga aylanadi. Agar ushbu hamkorlik muvaffaqiyatli chiqsa, boshqa yirik studiyalar ham neyrotarmoqlardan foydalanish borasidagi konservativ qarashlarini oʻzgartirishi tayin.
…