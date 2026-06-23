JCH-2026. Jazoir Iordaniyani mag‘lub etib, irodali g‘alabaga erishdi
JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turidan o‘rin olgan Iordaniya va Jazoir terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv nominal mehmonlarning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.
Bahs Iordaniya uchun muvaffaqiyatli boshlandi. Jamoa futbolchisi Al-Rashtan raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni ochdi. Shundan so‘ng iordaniyaliklar qo‘lga kiritilgan ustunlikni saqlab qolishga harakat qildi.
Biroq ikkinchi bo‘limda Jazoir o‘yin sur’atini oshirib, raqib darvozasiga bosimni kuchaytirdi. Afrika vakillarining harakatlari 69-daqiqada o‘z samarasini berdi. Benbuali gol urib, hisobni tenglashtirdi.
Uchrashuvning 82-daqiqasida esa Gauri hal qiluvchi gol muallifiga aylandi. Shu tariqa, birinchi bo‘lib to‘p o‘tkazib yuborgan Jazoir vaziyatni o‘z foydasiga burib, muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi.
Iordaniya futbolchilari bahs davomida jiddiy qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, so‘nggi daqiqalarda natijani o‘zgartirishga muvaffaq bo‘la olmadi.
JCH-2026. J guruhi. 2-tur
23 iyun. Santa Klara. «Levi's Stadium»
Iordaniya — Jazoir 1:2
Gollar: Ar Rashdan 36 — Benbuali 69, Gouri 82.
Iordaniya — Abu Layla, Haddod, Nassib, Alarab, Abudahab, Abu Taha, Ar Rashdan, Ar Ravabdeh, Almardi, Olvan, At Tamari.
Jazoir — Zidan, Belgali, Ait-Nuri, Bensebaini, Mahdi, Zirrukiy, Budaiy, Maza, Mahrez, Chaibi, Guiri.
Guruh bosqichining uchinchi turida Jazoir Avstriya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Iordaniya esa jahon chempionatining asosiy favoritlaridan biri Argentinaga qarshi kuch sinashadi.
Har ikki jamoa uchun ham so‘nggi tur bahslari keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlari nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi.
…