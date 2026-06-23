24 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Infinbank — 11 980 so‘m.
• Aloqabank — 11 990 so‘m.
24 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 25–26 so‘m atrofida oshishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Infinbank — 11 980 so‘m.
• NBU — 11 980 so‘m.
• SQB — 11 980 so‘m.
• MKBank — 11 980 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Aloqabank — 11 990 so‘m.
• Anorbank — 12 010 so‘m.
• Apexbank — 12 020 so‘m.
• Agrobank — 12 030 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…