Do‘stini qutqarmoqchi bo‘lgan 8 yashar qahramonning jasadi topildi

·0·Dunyo
Do‘stini qutqarmoqchi bo‘lgan 8 yashar qahramonning jasadi topildi

Rossiyaning Ingushetiya respublikasida sakkiz kun davom etgan qidiruv ishlaridan so‘ng daryo oqimida bedarak yo‘qolgan 8 yoshli Xizir Derbichevning jasadi topildi.

Ma’lum qilinishicha, bolaning jasadi 22 iyun kuni kechki soatlarga yaqin aniqlangan. Shundan so‘ng qutqaruv xizmatlari qidiruv amaliyoti yakunlanganini e’lon qildi. O‘sha kuniyoq minglab insonlar ishtirokida Xizir so‘nggi manzilga kuzatildi.

Fojiali voqea 15 iyun kuni Sunja daryosida sodir bo‘lgan. Xizir ikki nafar do‘sti bilan daryo bo‘yida vaqt o‘tkazayotgan vaqtda ulardan biri — Adam suvga tushib ketib, daraxt shoxlari orasida qolib ketgan. Vaziyatni ko‘rgan Xizir do‘stini qutqarish uchun suvga kirgan, ammo kuchli oqim uni ham o‘z domiga tortib ketgan.

Uchinchi bola esa zudlik bilan kattalarga xabar bergan. Natijada suvda qolgan Adam qutqarib qolingan, ammo Xizirni oqim olib ketgan.

Mazkur hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Ko‘plab foydalanuvchilar Xizirni “kichik qahramon” deb atab, uning jasoratiga tahsin bildirdi. Ma’lum bo‘lishicha, u do‘stini qutqarishga oshiqar ekan, “Biz erkakmiz, uni qutqarishimiz kerak”, degan so‘zlarni aytgan.

Bolani izlash ishlariga qutqaruvchilar, mahalliy aholi va ko‘ngillilardan tashqari qo‘shni respublikalardan kelgan minglab insonlar ham jalb qilingan. Sunja daryosi sohillari va atrof hududlar bir necha kun davomida sinchiklab ko‘zdan kechirilgan.

Qidiruv jarayonini kuchli yomg‘irlar va daryodagi yuqori suv sathi yanada murakkablashtirgan. Shunga qaramay, minglab insonlar Xizirni topish umidida qidiruv ishlarida ishtirok etdi.

Xizir Derbichevning jasorati ko‘pchilik tomonidan haqiqiy qahramonlik namunasi sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanada konida ikki milliard yillik suv topildiKanada konida ikki milliard yillik suv topildiBugun, 11:35Messi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildiMessi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildiKecha, 22:35Nyu-York metrosida O‘zbekiston vagoniNyu-York metrosida O‘zbekiston vagoniKecha, 22:10Qatardagi gaz zavodida dahshatli portlash sodir bo‘ldiQatardagi gaz zavodida dahshatli portlash sodir bo‘ldiKecha, 21:04Dunyoni hayratga solgan aeroport: Singapur mo‘jizasiDunyoni hayratga solgan aeroport: Singapur mo‘jizasiKecha, 20:33Kanadadagi noyob topilma olimlarni hayratga soldiKanadadagi noyob topilma olimlarni hayratga soldiKecha, 19:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi