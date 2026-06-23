Xulian Alvares Atletiko Madridni tark etmoqchi: Hujumchi Barselona haqida orzu qilmoqda

·94·Sport
Xulian Alvares Atletiko Madridni tark etmoqchi: Hujumchi Barselona haqida orzu qilmoqda

Argentina terma jamoasi va Atletiko Madrid hujumchisi Xulian Alvares kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Iqtidorli futbolchi Madrid klubini tark etish istagini ochiqchasiga maʼlum qilib, faoliyatini boshqa jamoada davom ettirmoqchi ekanini bildirdi. Bu holat yozgi transfer oynasi arafasida Yevropa futbol bozorida katta shov-shuvga sabab boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashrining xabar berishicha, 26 yoshli hujumchi Argentina terma jamoasi safida Avstriya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻz kelajagi borasida toʻxtalib oʻtgan. Alvaresning taʼkidlashicha, u allaqachon klub rahbariyati bilan gaplashgan va ketish barcha tomonlar uchun eng maqbul yoʻl deb hisoblaydi. Futbolchi oʻzining azaliy orzusini amalga oshirish vaqti kelganiga shama qilgan.

Hozirda Alvares uchun asosiy daʼvogar sifatida Kataloniyaning Barselona klubi tilga olinmoqda. Jamoani tark etgan Robert Lewandowski oʻrniga munosib nomzod qidirayotgan "koʻk-anorranglilar" uchun argentinalik forvard birinchi raqamli maqsadga aylangan. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining oʻzi ham aynan Kamp Nouda toʻp surishni xohlamoqda.

Transfer bozoridagi kurash va moliyaviy toʻsiqlar

Xulian Alvares 2024-yilda Manchester Siti jamoasidan 95 million yevro evaziga Atletiko Madrid safiga kelib qoʻshilgan edi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha davom etadi. Bu esa Madrid klubiga muzokaralarda ustunlik beradi. Shunga qaramay, futbolchining ketish istagi rahbariyat va murabbiylar shtabi oʻrtasida jiddiy noroziliklarni keltirib chiqargan.

Atletiko Madrid rahbariyati Barselona klubining harakatlaridan gʻazabda. Klub rasmiylari kataloniyaliklarni OAV orqali bosim oʻtkazishda va futbolchining fikrini oʻzgartirishga urinishda ayblamoqda. Madridliklar oʻzlarining ichki raqiblariga futbolchi sotishni istashmayotgani vaziyatni yanada murakkablashtiradi.

Hujumchi uchun kurashga faqatgina Barselona emas, balki boshqa grandlar ham qoʻshilgan. PSJ va Arsenal vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shuningdek, Real Madrid ham Alvares uchun 150 million yevrolik taklif tayyorlagani, biroq bu rad etilgani haqida xabarlar tarqalgan. Alvaresning transfer qiymati uning koʻp qirraliligi va yoshini hisobga olgan holda juda yuqori baholanmoqda.

Agar Barselona ushbu transferni amalga oshirmoqchi boʻlsa, tezkorlik bilan harakat qilishi lozim. Chunki boshqa boy klublarning aralashuvi narxning yanada koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin. Hozircha Diego Simeone jamoasi oʻz yetakchisini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas, biroq futbolchining ochiq qarshiligi vaziyatni oʻzgartirib yuborishi tayin.

Xulian AlvaresAtletiko MadridBarselonaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiBugun, 12:37Lionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiLionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiBugun, 12:35Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 12:02Erling Holand: Jahon chempionatida o‘ynash — ajoyib hissiyotErling Holand: Jahon chempionatida o‘ynash — ajoyib hissiyotBugun, 12:00JCH-2026. Jazoir Iordaniyani mag‘lub etib, irodali g‘alabaga erishdiJCH-2026. Jazoir Iordaniyani mag‘lub etib, irodali g‘alabaga erishdiBugun, 11:38JCH-2026. Norvegiya — Senegal 3:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Norvegiya — Senegal 3:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi