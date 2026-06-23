Xulian Alvares Atletiko Madridni tark etmoqchi: Hujumchi Barselona haqida orzu qilmoqda
Argentina terma jamoasi va Atletiko Madrid hujumchisi Xulian Alvares kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Iqtidorli futbolchi Madrid klubini tark etish istagini ochiqchasiga maʼlum qilib, faoliyatini boshqa jamoada davom ettirmoqchi ekanini bildirdi. Bu holat yozgi transfer oynasi arafasida Yevropa futbol bozorida katta shov-shuvga sabab boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashrining xabar berishicha, 26 yoshli hujumchi Argentina terma jamoasi safida Avstriya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻz kelajagi borasida toʻxtalib oʻtgan. Alvaresning taʼkidlashicha, u allaqachon klub rahbariyati bilan gaplashgan va ketish barcha tomonlar uchun eng maqbul yoʻl deb hisoblaydi. Futbolchi oʻzining azaliy orzusini amalga oshirish vaqti kelganiga shama qilgan.
Hozirda Alvares uchun asosiy daʼvogar sifatida Kataloniyaning Barselona klubi tilga olinmoqda. Jamoani tark etgan Robert Lewandowski oʻrniga munosib nomzod qidirayotgan "koʻk-anorranglilar" uchun argentinalik forvard birinchi raqamli maqsadga aylangan. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining oʻzi ham aynan Kamp Nouda toʻp surishni xohlamoqda.
Transfer bozoridagi kurash va moliyaviy toʻsiqlarXulian Alvares 2024-yilda Manchester Siti jamoasidan 95 million yevro evaziga Atletiko Madrid safiga kelib qoʻshilgan edi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha davom etadi. Bu esa Madrid klubiga muzokaralarda ustunlik beradi. Shunga qaramay, futbolchining ketish istagi rahbariyat va murabbiylar shtabi oʻrtasida jiddiy noroziliklarni keltirib chiqargan.
Atletiko Madrid rahbariyati Barselona klubining harakatlaridan gʻazabda. Klub rasmiylari kataloniyaliklarni OAV orqali bosim oʻtkazishda va futbolchining fikrini oʻzgartirishga urinishda ayblamoqda. Madridliklar oʻzlarining ichki raqiblariga futbolchi sotishni istashmayotgani vaziyatni yanada murakkablashtiradi.
Hujumchi uchun kurashga faqatgina Barselona emas, balki boshqa grandlar ham qoʻshilgan. PSJ va Arsenal vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shuningdek, Real Madrid ham Alvares uchun 150 million yevrolik taklif tayyorlagani, biroq bu rad etilgani haqida xabarlar tarqalgan. Alvaresning transfer qiymati uning koʻp qirraliligi va yoshini hisobga olgan holda juda yuqori baholanmoqda.
Agar Barselona ushbu transferni amalga oshirmoqchi boʻlsa, tezkorlik bilan harakat qilishi lozim. Chunki boshqa boy klublarning aralashuvi narxning yanada koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin. Hozircha Diego Simeone jamoasi oʻz yetakchisini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas, biroq futbolchining ochiq qarshiligi vaziyatni oʻzgartirib yuborishi tayin.
…