Kanada konida ikki milliard yillik suv topildi

·1·Dunyo
Kanada konida ikki milliard yillik suv topildi

Kanadadagi chuqur konlardan birida olimlar ilm-fan uchun ulkan ahamiyatga ega bo‘lgan noyob topilmani aniqladi. Tadqiqotchilarning ma’lum qilishicha, Ontario provinsiyasida joylashgan Kidd-Krik konidan taxminan ikki milliard yil davomida tashqi muhitdan ajralgan holda saqlanib kelgan suv namunasi topilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, suv yer qa’ridan qariyb uch kilometr chuqurlikdan olib chiqilgan. Ilmiy tahlillar ushbu suyuqlik milliardlab yillar mobaynida tog‘ jinslari orasida “qamalib” qolganini va atmosfera bilan hech qanday aloqa qilmaganini ko‘rsatgan.

Mutaxassislar suvning yoshini aniqlash uchun uning tarkibidagi geliy, neon, argon va ksenon kabi atsil gazlarni o‘rgangan. Aynan shu elementlar olimlarga suv qancha vaqt yopiq muhitda saqlanganini hisoblash imkonini bergan.

Tadqiqotchilarni hayratga solgan yana bir jihat — suvning tarkibi juda sho‘r ekani bo‘ldi. Qayd etilishicha, undagi tuz miqdori dengiz suviga nisbatan o‘n baravar yuqori. Shuningdek, suv o‘ziga xos achchiq ta’m va kuchli oltingugurt hidiga ega ekani aytilmoqda.

Eng qiziqarlisi, mazkur qadimiy suv tarkibida hayot belgilari ham aniqlangan. Olimlar suvda mikroorganizmlar mavjudligini qayd etib, ular quyosh nurisiz, minerallar va suv o‘rtasidagi kimyoviy jarayonlar hisobiga yashab kelgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Mutaxassislar ushbu kashfiyotni Yer sayyorasining uzoq o‘tmishi haqida ma’lumot beruvchi o‘ziga xos “vaqt kapsulasi” deb baholamoqda. Uning o‘rganilishi yer osti muhitida hayot qanday shakllangani va mikroorganizmlar milliardlab yillar davomida qanday sharoitlarda yashab qolganini tushunishga yordam berishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildiMessi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildiKecha, 22:35Nyu-York metrosida O‘zbekiston vagoniNyu-York metrosida O‘zbekiston vagoniKecha, 22:10Qatardagi gaz zavodida dahshatli portlash sodir bo‘ldiQatardagi gaz zavodida dahshatli portlash sodir bo‘ldiKecha, 21:04Dunyoni hayratga solgan aeroport: Singapur mo‘jizasiDunyoni hayratga solgan aeroport: Singapur mo‘jizasiKecha, 20:33Kanadadagi noyob topilma olimlarni hayratga soldiKanadadagi noyob topilma olimlarni hayratga soldiKecha, 19:48Turkiyada kelin to‘yida uzilgan o‘q 11 kishini jarohatladiTurkiyada kelin to‘yida uzilgan o‘q 11 kishini jarohatladiKecha, 19:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi