O‘zbekistonliklar uchun Vetnamga kirishda yangi talab joriy etildi
Vetnam hukumati mamlakatga kelayotgan barcha chet el fuqarolari uchun majburiy elektron ro‘yxatdan o‘tish tartibini joriy qildi. Yangi qoida 22 iyundan kuchga kirgan bo‘lib, u Vetnamga sayohat qiladigan O‘zbekiston fuqarolariga ham tatbiq etiladi.
Vetnam Sotsialistik Respublikasi Immigratsiya xizmati ma’lumotiga ko‘ra, endilikda mamlakatga kirishni rejalashtirayotgan har bir yo‘lovchi safardan oldin maxsus elektron shaklni to‘ldirishi shart.
Mazkur talab Uzbekistan Airways aviakompaniyasining 23 iyunda amalga oshiriladigan HY561 reysidan boshlab qo‘llaniladi.
Yo‘lovchilar Vetnamga uchishdan oldin rasmiy elektron portal orqali Pre-Arrival Information shaklini to‘ldirishi lozim. Ariza mamlakat chegarasini kesib o‘tishdan kamida 72 soat avval yuborilishi kerak.
Elektron ro‘yxatdan o‘tish jarayoni yakunlangach, tizim tomonidan taqdim etiladigan QR-kodni smartfonda saqlab qo‘yish yoki qog‘ozga chiqarib olish tavsiya etiladi.
Ushbu QR-kod Vetnam chegara nazoratidan o‘tish vaqtida xodimlar tomonidan talab qilinishi mumkin. Shu sababli uni safar davomida oson topiladigan joyda saqlash muhim.
Aviatashuvchi yo‘lovchilarni safar oldidan barcha zarur hujjatlarni rasmiylashtirishga va yangi talablarni oldindan bajarishga chaqirdi.
Vetnamga borishni rejalashtirayotgan fuqarolar chegarada ortiqcha muammolarga duch kelmaslik uchun elektron shaklni belgilangan muddatda to‘ldirib, QR-kodni oldindan tayyorlab qo‘yishi lozim.
…