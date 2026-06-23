O‘zbekistonliklar uchun Vetnamga kirishda yangi talab joriy etildi

·44·Jamiyat
O‘zbekistonliklar uchun Vetnamga kirishda yangi talab joriy etildi

Vetnam hukumati mamlakatga kelayotgan barcha chet el fuqarolari uchun majburiy elektron ro‘yxatdan o‘tish tartibini joriy qildi. Yangi qoida 22 iyundan kuchga kirgan bo‘lib, u Vetnamga sayohat qiladigan O‘zbekiston fuqarolariga ham tatbiq etiladi.

Vetnam Sotsialistik Respublikasi Immigratsiya xizmati ma’lumotiga ko‘ra, endilikda mamlakatga kirishni rejalashtirayotgan har bir yo‘lovchi safardan oldin maxsus elektron shaklni to‘ldirishi shart.

Mazkur talab Uzbekistan Airways aviakompaniyasining 23 iyunda amalga oshiriladigan HY561 reysidan boshlab qo‘llaniladi.

Yo‘lovchilar Vetnamga uchishdan oldin rasmiy elektron portal orqali Pre-Arrival Information shaklini to‘ldirishi lozim. Ariza mamlakat chegarasini kesib o‘tishdan kamida 72 soat avval yuborilishi kerak.

Elektron ro‘yxatdan o‘tish jarayoni yakunlangach, tizim tomonidan taqdim etiladigan QR-kodni smartfonda saqlab qo‘yish yoki qog‘ozga chiqarib olish tavsiya etiladi.

Ushbu QR-kod Vetnam chegara nazoratidan o‘tish vaqtida xodimlar tomonidan talab qilinishi mumkin. Shu sababli uni safar davomida oson topiladigan joyda saqlash muhim.

Aviatashuvchi yo‘lovchilarni safar oldidan barcha zarur hujjatlarni rasmiylashtirishga va yangi talablarni oldindan bajarishga chaqirdi.

Vetnamga borishni rejalashtirayotgan fuqarolar chegarada ortiqcha muammolarga duch kelmaslik uchun elektron shaklni belgilangan muddatda to‘ldirib, QR-kodni oldindan tayyorlab qo‘yishi lozim.

VyetnamO'zbekistonO'zbekiston Havo Yo'llari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandiToshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandiBugun, 12:58Qarshida hokim yordamchisi 200 dollar bilan ushlandiQarshida hokim yordamchisi 200 dollar bilan ushlandiBugun, 12:08Bo‘stonliqdagi kanalga cho‘kib ketgan ikkinchi bolaning jasadi ham topildiBo‘stonliqdagi kanalga cho‘kib ketgan ikkinchi bolaning jasadi ham topildiBugun, 12:05«Kobalt» yo‘lovchisining sumkasidan 505 gramm gashish topildi«Kobalt» yo‘lovchisining sumkasidan 505 gramm gashish topildiBugun, 10:38Toshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildiToshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildiBugun, 10:07Sergeli-5 da uylar qisqa vaqt ichida uchinchi marta bo‘yalmoqdaSergeli-5 da uylar qisqa vaqt ichida uchinchi marta bo‘yalmoqdaKecha, 17:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi