SpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdi

·0·Texno
SpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdi

Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotni oʻzlashtirish yoʻlidagi eng ulkan loyihalaridan biri — Gigabay yigʻuv majmuasini qurishda yangi bosqichga chiqdi. Mazkur inshoot nafaqat oʻzining texnik imkoniyatlari, balki misli koʻrilmagan oʻlchamlari bilan ham jahon hamjamiyati eʼtiborini tortmoqda. Hozirda Texas va Florida shtatlarida parallel ravishda olib borilayotgan qurilish ishlari Starship raketalarini ommaviy ishlab chiqarishga zamin yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NASASpaceflight nashri muxbiri Kolin Lidtke bergan maʼlumotlarga koʻra, Texasdagi Starbase hududida qad koʻtarayotgan Gigabay binosi allaqachon yettinchi darajaga koʻtarilgan. Bu esa yangi inshoot balandligi boʻyicha amaldagi Megabay yigʻuv angarlaridan oʻzib ketganini anglatadi. Taʼkidlash joizki, SpaceX kompaniyasining Megabay 1 va Megabay 2 angarlari taxminan 100 metr balandlikka ega boʻlib, ularda ayni paytda Starship kemalari va Super Heavy kuchaytirgichlari yigʻilmoqda.

Ishlab chiqarish quvvati va strategik ahamiyati

Elon Muskning soʻzlariga koʻra, Gigabay dunyodagi eng yirik sanoat inshootlaridan biriga aylanadi. Uning asosiy vazifasi yiliga mingta Starship raketasini ishlab chiqarishdan iborat. Bunday ulkan koʻrsatkich insoniyatning Marsga parvoz qilish va Oyda doimiy bazalar qurish rejalarini amalga oshirish uchun oʻta muhim hisoblanadi. Qurilish maydonida ogʻir texnika va kranlar tinimsiz mehnat qilmoqda, bu esa loyihaning yuqori surʼatlarda ketayotganidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, Floridadagi Roberts Road maydonida ham ishlar yakunlanish arafasida. Bu yerda Gigabay konstruksiyasining asosiy qismi, jumladan, tom va qavatlararo yopilmalar oʻrnatilmoqda. Ikkita yirik shtatda bir vaqtning oʻzida bunday quvvatlarning ishga tushirilishi SpaceX kompaniyasining koinot sanoatidagi mutlaq yetakchiligini mustahkamlaydi.

Sinovlar va kelajak rejalari

Hozirga qadar SpaceX mutaxassislari Starship tizimining (Super Heavy kuchaytirgichi va Starship kemasi) beshta muvaffaqiyatli sinov parvozini amalga oshirishdi. Har bir parvoz tizimni takomillashtirish va keyingi bosqichlarga tayyorgarlik koʻrish imkonini berdi. 2025-yilda aniq necha dona raketa yigʻilishi hozircha ochiqlanmagan boʻlsa-da, Gigabay ishga tushishi bilan bu raqamlar keskin oʻsishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Arzon va koʻp marta ishlatiladigan raketalarning koʻpayishi kelajakda sunʼiy yoʻldoshlar narxining pasayishiga va global internet qamrovining kengayishiga xizmat qiladi. SpaceX tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu inqilobiy qadamlar yaqin oʻn yilliklarda koinot turizmi va fanini mutlaqo yangi darajaga olib chiqishi shubhasiz.

SpaceXStarshipElon MuskKoinotGigabay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gollivudda yangi davr: Google va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlik qiladiGollivudda yangi davr: Google va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlik qiladiBugun, 10:57Ai+ kompaniyasi iPhone 17 uslubidagi Nova 2 seriyasini taqdim etdiAi+ kompaniyasi iPhone 17 uslubidagi Nova 2 seriyasini taqdim etdiBugun, 09:52James Webb fazo teleskopi Orion tumanligida yulduzlar tugʻilishining toʻliq siklini suratga oldiJames Webb fazo teleskopi Orion tumanligida yulduzlar tugʻilishining toʻliq siklini suratga oldiBugun, 07:25James Webb koinotdagi sirli «kichik qizil nuqtalar» tabiatini aniqladiJames Webb koinotdagi sirli «kichik qizil nuqtalar» tabiatini aniqladiBugun, 06:26Sunʼiy intellekt inqilobi va ommaviy qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Sunʼiy intellekt inqilobi va ommaviy qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Bugun, 06:25Microsoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildiMicrosoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildiBugun, 05:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi