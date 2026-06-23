SpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdi
Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotni oʻzlashtirish yoʻlidagi eng ulkan loyihalaridan biri — Gigabay yigʻuv majmuasini qurishda yangi bosqichga chiqdi. Mazkur inshoot nafaqat oʻzining texnik imkoniyatlari, balki misli koʻrilmagan oʻlchamlari bilan ham jahon hamjamiyati eʼtiborini tortmoqda. Hozirda Texas va Florida shtatlarida parallel ravishda olib borilayotgan qurilish ishlari Starship raketalarini ommaviy ishlab chiqarishga zamin yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
NASASpaceflight nashri muxbiri Kolin Lidtke bergan maʼlumotlarga koʻra, Texasdagi Starbase hududida qad koʻtarayotgan Gigabay binosi allaqachon yettinchi darajaga koʻtarilgan. Bu esa yangi inshoot balandligi boʻyicha amaldagi Megabay yigʻuv angarlaridan oʻzib ketganini anglatadi. Taʼkidlash joizki, SpaceX kompaniyasining Megabay 1 va Megabay 2 angarlari taxminan 100 metr balandlikka ega boʻlib, ularda ayni paytda Starship kemalari va Super Heavy kuchaytirgichlari yigʻilmoqda.
Ishlab chiqarish quvvati va strategik ahamiyatiElon Muskning soʻzlariga koʻra, Gigabay dunyodagi eng yirik sanoat inshootlaridan biriga aylanadi. Uning asosiy vazifasi yiliga mingta Starship raketasini ishlab chiqarishdan iborat. Bunday ulkan koʻrsatkich insoniyatning Marsga parvoz qilish va Oyda doimiy bazalar qurish rejalarini amalga oshirish uchun oʻta muhim hisoblanadi. Qurilish maydonida ogʻir texnika va kranlar tinimsiz mehnat qilmoqda, bu esa loyihaning yuqori surʼatlarda ketayotganidan dalolat beradi.
Shu bilan birga, Floridadagi Roberts Road maydonida ham ishlar yakunlanish arafasida. Bu yerda Gigabay konstruksiyasining asosiy qismi, jumladan, tom va qavatlararo yopilmalar oʻrnatilmoqda. Ikkita yirik shtatda bir vaqtning oʻzida bunday quvvatlarning ishga tushirilishi SpaceX kompaniyasining koinot sanoatidagi mutlaq yetakchiligini mustahkamlaydi.
Sinovlar va kelajak rejalariHozirga qadar SpaceX mutaxassislari Starship tizimining (Super Heavy kuchaytirgichi va Starship kemasi) beshta muvaffaqiyatli sinov parvozini amalga oshirishdi. Har bir parvoz tizimni takomillashtirish va keyingi bosqichlarga tayyorgarlik koʻrish imkonini berdi. 2025-yilda aniq necha dona raketa yigʻilishi hozircha ochiqlanmagan boʻlsa-da, Gigabay ishga tushishi bilan bu raqamlar keskin oʻsishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Arzon va koʻp marta ishlatiladigan raketalarning koʻpayishi kelajakda sunʼiy yoʻldoshlar narxining pasayishiga va global internet qamrovining kengayishiga xizmat qiladi. SpaceX tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu inqilobiy qadamlar yaqin oʻn yilliklarda koinot turizmi va fanini mutlaqo yangi darajaga olib chiqishi shubhasiz.
…