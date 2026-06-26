Qirg‘izistonda daryoga cho‘kkan o‘zbekistonlik ayolning jasadi topildi

·70·Dunyo
Qirg‘izistonda daryoga cho‘kkan o‘zbekistonlik ayolning jasadi topildi

Qirg‘izistonning Toqtogul tumanida sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasi fojia bilan yakunlandi. Avtomobilning Chichqon daryosiga tushib ketishi oqibatida O‘zbekiston fuqarosi bo‘lgan ayol halok bo‘ldi. Bu haqda Qirg‘iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib, Sputnik Qirg‘iziston xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, hodisa joriy yilning 22 iyun kuni yuz bergan. Avtomobil ichida jami to‘rt nafar — uch erkak va bir nafar 45 yoshli ayol bo‘lgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, uch nafar erkak suvdan mustaqil ravishda chiqishga muvaffaq bo‘lgan. Biroq ayolni daryoning kuchli oqimi oqizib ketgan.

Qidiruv-qutqaruv ishlari bir necha kun davom etgan. Oradan to‘rt kun o‘tib, qutqaruvchilar ayolning jasadini topib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlariga topshirgan.

Ayni paytda hodisaning barcha holatlari va avtomobilning daryoga qanday tushib ketgani yuzasidan tegishli idoralar tomonidan qo‘shimcha tekshiruv ishlari olib borilmoqda.

ToktogulQirg'izistonSputnik Qirg'iziston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven Miller“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven MillerBugun, 22:59Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldiTurkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldiBugun, 22:48Qozog‘istonliklar ham Qirg‘iziston daryosida oqib ketgan 6 yoshli bolani qidirishga kirishishdiQozog‘istonliklar ham Qirg‘iziston daryosida oqib ketgan 6 yoshli bolani qidirishga kirishishdiBugun, 22:34Florida tarixiga kirgan qatl: eng keksa mahkum qatl etildi!Florida tarixiga kirgan qatl: eng keksa mahkum qatl etildi!Bugun, 22:26Farzandi uchun jonini bergan onaning hikoyasi ko‘pchilikni yig‘latdiFarzandi uchun jonini bergan onaning hikoyasi ko‘pchilikni yig‘latdiBugun, 21:55Bayroqni tozalagan Perihan xonim taqdirlandi (video)Bayroqni tozalagan Perihan xonim taqdirlandi (video)Bugun, 21:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda