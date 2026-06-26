Tesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladi
AQSHning Tesla kompaniyasi oʻzining Full Self-Driving (FSD) haydovchiga yordam berish tizimi ishtirokidagi oʻlim bilan bogʻliq sud daʼvosini kelishuv bilan yakunladi. Ushbu voqea avtopilot tizimlarining xavfsizligi borasidagi bahslarni yanada kuchaytirmoqda va kompaniyaning texnologik obroʻsiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg nashrining xabar berishicha, mazkur sud ishi 2023-yilda sodir boʻlgan fojiali halokat bilan bogʻliq. Oʻshanda 71 yoshli Jona Stori oʻz avtomobilidan tushib, quyosh nuri koʻzni qamashtirishi oqibatida yuzaga kelgan boshqa bir avariya atrofida harakatni tartibga solmoqchi boʻlganida, Tesla Model Y uni urib yuborgan edi. Marhumaning qizi Tesla kompaniyasi va haydovchiga qarshi daʼvo qoʻzgʻatgan edi.
Hozircha kelishuvning moliyaviy shartlari va tafsilotlari ochiqlanmagan. Biroq, ushbu kelashuv Tesla uchun huquqiy bosimni biroz kamaytirsa-da, kompaniya uchun asosiy xavf hali oldinda. AQSH Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) mazkur holat yuzasidan oʻz tekshiruvlarini davom ettirmoqda.
Texnik nosozliklar va Federal tekshiruvlarNHTSA 2024-yilda Teslaʻning FSD (Supervised) dasturiy taʼminoti boʻyicha maxsus surishtiruv boshlagan edi. Bunga koʻrinish darajasi past boʻlgan sharoitlarda, jumladan, quyosh nuri, tuman yoki chang oqibatida sodir boʻlgan toʻrtta yirik toʻqnashuv sabab boʻlgan. Jona Stori bilan bogʻliq holat ham aynan shu roʻyxatga kiritilgan.
Federal agentlikning maʼlum qilishicha, tekshiruvdan maqsad — avtomatlashtirilgan tizimning yoʻldagi qiyin ob-havo va yorugʻlik sharoitlarini aniqlash hamda ularga toʻgʻri munosabat bildirish qobiliyatini baholashdir. 2026-yil mart oyiga kelib, ushbu surishtiruv darajasi "muhandislik tahlili" bosqichiga koʻtarildi, bu esa muammoning jiddiyligidan dalolat beradi.
NHTSA hisobotida keltirilishicha, mavjud maʼlumotlar Tesla tizimining koʻrinish darajasi yomonlashganini aniqlashda va haydovchini oʻz vaqtida ogohlantirishda kamchiliklarga ega ekanligini koʻrsatmoqda. Bu esa nafaqat haydovchilar, balki piyodalar hayoti uchun ham jiddiy xavf tugʻdirishi mumkin.
Kompaniya uchun ehtimoliy oqibatlarSud ishi yopilganiga qaramay, federal darajadagi tekshiruvlar yakunlangani yoʻq. Agar NHTSA tizimda tizimli nuqson bor deb topsa, Tesla yuz minglab elektromobillarni qayta chaqirib olishga (recall) majbur boʻlishi mumkin. Bu esa kompaniya uchun ham moliyaviy, ham nufuz jihatidan katta zarba boʻladi.
Bundan tashqari, 2025-yil oktyabr oyida agentlik FSD tizimining boshqa jihatlari boʻyicha ham tekshiruv boshlagan. Bunga dasturiy taʼminotning svetoforning qizil chirogʻiga amal qilmasligi yoki notoʻgʻri boʻlakka oʻtib ketishi haqidagi koʻplab shikoyatlar asos boʻlgan. Oʻzbekiston bozorida ham Tesla avtomobillariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday xavfsizlik muammolari mahalliy foydalanuvchilarni ham hushyorlikka chorlaydi.
…