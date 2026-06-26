Tesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladi

·0·Texno
Tesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladi

AQSHning Tesla kompaniyasi oʻzining Full Self-Driving (FSD) haydovchiga yordam berish tizimi ishtirokidagi oʻlim bilan bogʻliq sud daʼvosini kelishuv bilan yakunladi. Ushbu voqea avtopilot tizimlarining xavfsizligi borasidagi bahslarni yanada kuchaytirmoqda va kompaniyaning texnologik obroʻsiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg nashrining xabar berishicha, mazkur sud ishi 2023-yilda sodir boʻlgan fojiali halokat bilan bogʻliq. Oʻshanda 71 yoshli Jona Stori oʻz avtomobilidan tushib, quyosh nuri koʻzni qamashtirishi oqibatida yuzaga kelgan boshqa bir avariya atrofida harakatni tartibga solmoqchi boʻlganida, Tesla Model Y uni urib yuborgan edi. Marhumaning qizi Tesla kompaniyasi va haydovchiga qarshi daʼvo qoʻzgʻatgan edi.

Hozircha kelishuvning moliyaviy shartlari va tafsilotlari ochiqlanmagan. Biroq, ushbu kelashuv Tesla uchun huquqiy bosimni biroz kamaytirsa-da, kompaniya uchun asosiy xavf hali oldinda. AQSH Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) mazkur holat yuzasidan oʻz tekshiruvlarini davom ettirmoqda.

Texnik nosozliklar va Federal tekshiruvlar

NHTSA 2024-yilda Teslaʻning FSD (Supervised) dasturiy taʼminoti boʻyicha maxsus surishtiruv boshlagan edi. Bunga koʻrinish darajasi past boʻlgan sharoitlarda, jumladan, quyosh nuri, tuman yoki chang oqibatida sodir boʻlgan toʻrtta yirik toʻqnashuv sabab boʻlgan. Jona Stori bilan bogʻliq holat ham aynan shu roʻyxatga kiritilgan.

Federal agentlikning maʼlum qilishicha, tekshiruvdan maqsad — avtomatlashtirilgan tizimning yoʻldagi qiyin ob-havo va yorugʻlik sharoitlarini aniqlash hamda ularga toʻgʻri munosabat bildirish qobiliyatini baholashdir. 2026-yil mart oyiga kelib, ushbu surishtiruv darajasi "muhandislik tahlili" bosqichiga koʻtarildi, bu esa muammoning jiddiyligidan dalolat beradi.

NHTSA hisobotida keltirilishicha, mavjud maʼlumotlar Tesla tizimining koʻrinish darajasi yomonlashganini aniqlashda va haydovchini oʻz vaqtida ogohlantirishda kamchiliklarga ega ekanligini koʻrsatmoqda. Bu esa nafaqat haydovchilar, balki piyodalar hayoti uchun ham jiddiy xavf tugʻdirishi mumkin.

Kompaniya uchun ehtimoliy oqibatlar

Sud ishi yopilganiga qaramay, federal darajadagi tekshiruvlar yakunlangani yoʻq. Agar NHTSA tizimda tizimli nuqson bor deb topsa, Tesla yuz minglab elektromobillarni qayta chaqirib olishga (recall) majbur boʻlishi mumkin. Bu esa kompaniya uchun ham moliyaviy, ham nufuz jihatidan katta zarba boʻladi.

Bundan tashqari, 2025-yil oktyabr oyida agentlik FSD tizimining boshqa jihatlari boʻyicha ham tekshiruv boshlagan. Bunga dasturiy taʼminotning svetoforning qizil chirogʻiga amal qilmasligi yoki notoʻgʻri boʻlakka oʻtib ketishi haqidagi koʻplab shikoyatlar asos boʻlgan. Oʻzbekiston bozorida ham Tesla avtomobillariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday xavfsizlik muammolari mahalliy foydalanuvchilarni ham hushyorlikka chorlaydi.

TeslaFSDAvtopilotNHTSATexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengAsus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengBugun, 21:27Sunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaSunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaBugun, 21:25TikTok shunchaki ijtimoiy tarmoq boʻlishdan toʻxtamoqda: Platforma “super ilova”ga aylanadiTikTok shunchaki ijtimoiy tarmoq boʻlishdan toʻxtamoqda: Platforma “super ilova”ga aylanadiBugun, 21:22Xprize asoschisi global kuzatuv tarafdori: "Odamlar kuzatilganda oʻzini yaxshi tutadi"Xprize asoschisi global kuzatuv tarafdori: "Odamlar kuzatilganda oʻzini yaxshi tutadi"Bugun, 20:59Digit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiDigit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiBugun, 20:25Rossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiRossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi