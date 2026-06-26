Pekinda samolyot osmono‘par binoga urildi: dahshatli kadrlar tarqaldi

·0·Dunyo
Pekinda samolyot osmono‘par binoga urildi: dahshatli kadrlar tarqaldi

Pekinda kichik samolyot shaharning eng baland osmono‘par binolaridan biriga kelib urildi. Hodisa oqibatida binodan parchalar ko‘chalarga sochilib ketgan. Bu haqda xorij OAVlari xabar bermoqda.

Ma’lum qilinishicha, voqea juma kuni mahalliy vaqt bilan soat 18:00 atrofida sodir bo‘lgan. Bir dvigatelli, ikki o‘rinli Xitoyda ishlab chiqarilgan B-12PP rusumli yengil samolyot Pekinning eng baland — 109 qavatli CITIC Tower (China Zun) binosiga kelib urilgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda binodagi bir nechta oynalar singani, samolyotning dum qismi yerga tushib qolgani hamda atrofga parchalar sochilganini ko‘rish mumkin. Shuningdek, binodan quyuq tutun ko‘tarilgani sababli barcha odamlar zudlik bilan evakuatsiya qilingan.

Ko‘p qavatli binolar yoniga kichik samolyot qulab tushgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, samolyot hodisadan taxminan 30 daqiqa avval Shifosi aeroportidan parvoz qilgan va yana shu aeroportga qaytishi rejalashtirilgan edi. Biroq ma’lum sabablarga ko‘ra belgilangan yo‘nalishdan chiqib ketgan. Parvoz kuzatuv tizimi samolyot signalini Pekinning Sharqiy Beshinchi halqa yo‘li yaqinida yo‘qotgan.

Hodisadan keyin osmono‘par binoga olib boruvchi bir nechta yo‘llar vaqtincha yopildi. Guvohlarning aytishicha, politsiya va favqulodda xizmatlar hududni zudlik bilan nazoratga olgan. Shuningdek, huquq-tartibot idoralari hodisa joyidagi odamlarga foto va video tasvirga olishga cheklov qo‘ygani, ijtimoiy tarmoqlarga joylangan ayrim videolar esa qisqa vaqt ichida o‘chirib tashlangani xabar qilinmoqda.

Ayni paytda samolyotning nima sababdan belgilangan yo‘nalishdan chiqib ketgani va hodisaga nima turtki bo‘lgani yuzasidan rasmiy tekshiruv ishlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sirli tog‘da yuzlab kolonkalar topildi: buning sababi nima?Sirli tog‘da yuzlab kolonkalar topildi: buning sababi nima?Bugun, 20:56Yaponiyada bog‘cha bolalarini yozgi issiqdan asrash uchun ajoyib yechim topishdi!Yaponiyada bog‘cha bolalarini yozgi issiqdan asrash uchun ajoyib yechim topishdi!Bugun, 20:49Yevropadagi jazirama qurbonlari ortmoqda: 4 kunda 212 kishi halok bo‘ldiYevropadagi jazirama qurbonlari ortmoqda: 4 kunda 212 kishi halok bo‘ldiBugun, 20:37Bir chemodan uch o‘zbekistonlikni o‘limga yetakladiBir chemodan uch o‘zbekistonlikni o‘limga yetakladiBugun, 19:53Vengriyada odam tana a’zolaridan taom tayyorlab yegan erkak hibsga olindiVengriyada odam tana a’zolaridan taom tayyorlab yegan erkak hibsga olindiBugun, 18:32Fransiyada jazirama ortidan konditsionerlar uchun kurash avj oldi (video)Fransiyada jazirama ortidan konditsionerlar uchun kurash avj oldi (video)Bugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda