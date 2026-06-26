Amazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashina

·12·Avto
Amazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashina

Amazon kompaniyasiga tegishli bo‘lgan Zoox startapi o‘zining haydovchisiz boshqariladigan robotaksisining yakuniy, ommaviy ishlab chiqarishga mo‘ljallangan versiyasini taqdim etdi. Ushbu yangilangan model nafaqat texnologik jihatdan takomillashgan, balki shahar infratuzilmasiga to‘liq integratsiya qilinishga tayyor holatga keltirilgan. Bu qadam avtonom transport vositalarini tajriba bosqichidan sanoat miqyosidagi real xizmatga o‘tkazishda muhim burilish nuqtasi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, yangi avtomobilning tashqi ko‘rinishi 2020-yilda ko‘rsatilgan prototipga o‘xshash bo‘lsa-da, uning ichki tizimlari va tashqi signalizatsiyasi tubdan qayta ishlangan. Avtomobilning simmetrik, qutiga o‘xshash shakli tufayli uning old va orqa qismini ajratish qiyin edi. Endilikda maxsus yoritish tizimi rangli indikatsiyalar orqali transport vositasining qaysi tomonga harakatlanayotganini boshqa haydovchilar va piyodalarga aniq ko‘rsatib turadi.

Yo‘lovchilar uchun qulaylik va xavfsizlik

Zoox muhandislari yo‘lovchilarning fikr-mulohazalari asosida salon interyerini sezilarli darajada yangilashdi. Mashina ichida "aloe-green" rangidagi yumshoq o‘rindiqlar va kulrang tosh rangli pol qoplamalari qo‘llanilgan. Shuningdek, ergonomika yaxshilanib, bosh qo‘ygichlar qayta ishlangan. Salon markazidagi sensorli ekran yanada yorqinroq va kontrastli qilingan, bu esa yo‘lovchilarga safar davomida ma’lumotlarni osonroq kuzatish imkonini beradi.

Avtomobilning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri — bu ikki tomonlama aloqa tizimidir. Eshiklarga o‘rnatilgan dinamik va mikrofonlar yordamida yo‘lovchilar yoki tashqaridagi shaxslar Zoox qo‘llab-quvvatlash markazi operatorlari yoki favqulodda xizmatlar bilan bevosita muloqot qilishlari mumkin. Bu kutilmagan vaziyatlarda haydovchisiz transportning shaffofligini va xavfsizligini ta’minlaydi.

Ommaviy ishlab chiqarish va kelajak rejalari

Kompaniya Kaliforniya shtatining Xeyvord shahridagi zavodida ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘ymoqda. Zoox bayonotiga ko‘ra, korxona quvvati haftasiga 100 tagacha robotaksi chiqarish imkoniyatiga ega. Bu 2026-yilga borib xizmat ko‘rsatish ko‘lamini keskin kengaytirish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Hozirda Las-Vegas ko‘chalarida sinovdan o‘tayotgan ushbu mashinalar bosqichma-bosqich umumiy parkka qo‘shib boriladi.

Ushbu loyiha O‘zbekiston kabi jamoat transportini modernizatsiya qilayotgan mamlakatlar uchun ham qiziqarli tajriba bo‘lishi mumkin. Zoox an’anaviy avtomobillarni moslashtirmasdan, noldan yangi turdagi shahar mobil mobil platformasini yaratdi. Unda to‘rt nafar yo‘lovchi bir-biriga yuzma-yuz o‘tiradi, bu esa safarni kichik avtonom vagondagi muloqotga aylantiradi.

Xulosa qilib aytganda, Zoox endilikda faqat texnologik ishlanma emas, balki real biznes modeliga aylanmoqda. Asosiy e’tibor haydash algoritmlaridan ko‘ra, ushbu murakkab tizimlarni ommaviy ishlab chiqarish va ularni shahar hayotiga xavfsiz tarzda tatbiq etishga qaratilgan. Xizmatning kengayishi esa mahalliy qonunchilik va tartibga soluvchi organlarning ruxsatlariga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

AmazonZooxRobotaksiAvtonom TransportTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdiAQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdiBugun, 20:55Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilobHyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilobBugun, 16:56Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarishHyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarishBugun, 15:52Afsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdiAfsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdiBugun, 14:58Renault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladiRenault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladiBugun, 14:54Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?Bugun, 09:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi