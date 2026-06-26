Amazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashina
Amazon kompaniyasiga tegishli bo‘lgan Zoox startapi o‘zining haydovchisiz boshqariladigan robotaksisining yakuniy, ommaviy ishlab chiqarishga mo‘ljallangan versiyasini taqdim etdi. Ushbu yangilangan model nafaqat texnologik jihatdan takomillashgan, balki shahar infratuzilmasiga to‘liq integratsiya qilinishga tayyor holatga keltirilgan. Bu qadam avtonom transport vositalarini tajriba bosqichidan sanoat miqyosidagi real xizmatga o‘tkazishda muhim burilish nuqtasi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, yangi avtomobilning tashqi ko‘rinishi 2020-yilda ko‘rsatilgan prototipga o‘xshash bo‘lsa-da, uning ichki tizimlari va tashqi signalizatsiyasi tubdan qayta ishlangan. Avtomobilning simmetrik, qutiga o‘xshash shakli tufayli uning old va orqa qismini ajratish qiyin edi. Endilikda maxsus yoritish tizimi rangli indikatsiyalar orqali transport vositasining qaysi tomonga harakatlanayotganini boshqa haydovchilar va piyodalarga aniq ko‘rsatib turadi.
Yo‘lovchilar uchun qulaylik va xavfsizlikZoox muhandislari yo‘lovchilarning fikr-mulohazalari asosida salon interyerini sezilarli darajada yangilashdi. Mashina ichida "aloe-green" rangidagi yumshoq o‘rindiqlar va kulrang tosh rangli pol qoplamalari qo‘llanilgan. Shuningdek, ergonomika yaxshilanib, bosh qo‘ygichlar qayta ishlangan. Salon markazidagi sensorli ekran yanada yorqinroq va kontrastli qilingan, bu esa yo‘lovchilarga safar davomida ma’lumotlarni osonroq kuzatish imkonini beradi.
Avtomobilning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri — bu ikki tomonlama aloqa tizimidir. Eshiklarga o‘rnatilgan dinamik va mikrofonlar yordamida yo‘lovchilar yoki tashqaridagi shaxslar Zoox qo‘llab-quvvatlash markazi operatorlari yoki favqulodda xizmatlar bilan bevosita muloqot qilishlari mumkin. Bu kutilmagan vaziyatlarda haydovchisiz transportning shaffofligini va xavfsizligini ta’minlaydi.
Ommaviy ishlab chiqarish va kelajak rejalariKompaniya Kaliforniya shtatining Xeyvord shahridagi zavodida ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘ymoqda. Zoox bayonotiga ko‘ra, korxona quvvati haftasiga 100 tagacha robotaksi chiqarish imkoniyatiga ega. Bu 2026-yilga borib xizmat ko‘rsatish ko‘lamini keskin kengaytirish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Hozirda Las-Vegas ko‘chalarida sinovdan o‘tayotgan ushbu mashinalar bosqichma-bosqich umumiy parkka qo‘shib boriladi.
Ushbu loyiha O‘zbekiston kabi jamoat transportini modernizatsiya qilayotgan mamlakatlar uchun ham qiziqarli tajriba bo‘lishi mumkin. Zoox an’anaviy avtomobillarni moslashtirmasdan, noldan yangi turdagi shahar mobil mobil platformasini yaratdi. Unda to‘rt nafar yo‘lovchi bir-biriga yuzma-yuz o‘tiradi, bu esa safarni kichik avtonom vagondagi muloqotga aylantiradi.
Xulosa qilib aytganda, Zoox endilikda faqat texnologik ishlanma emas, balki real biznes modeliga aylanmoqda. Asosiy e’tibor haydash algoritmlaridan ko‘ra, ushbu murakkab tizimlarni ommaviy ishlab chiqarish va ularni shahar hayotiga xavfsiz tarzda tatbiq etishga qaratilgan. Xizmatning kengayishi esa mahalliy qonunchilik va tartibga soluvchi organlarning ruxsatlariga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.
…