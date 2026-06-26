Bayroqni tozalagan Perihan xonim taqdirlandi (video)
Turkiyada davlat bayrog‘iga ko‘rsatgan yuksak hurmati bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng e’tibor qozongan Perihan xonim rasmiylar tomonidan qabul qilindi.
Uchrashuv davomida mutasaddilar uning Turkiya bayrog‘iga bo‘lgan ehtiromi, fuqarolik mas’uliyati hamda yoshlar uchun ibrat bo‘ladigan xatti-harakatini alohida e’tirof etishdi. Perihan xonimga samimiy minnatdorlik izhor qilinib, bunday fazilatlar jamiyatda vatanparvarlik va milliy qadriyatlarni mustahkamlashga xizmat qilishi ta’kidlandi.
Eslatib o‘tamiz, Perihan xonimning bayroqni ehtiyotkorlik bilan tozalayotgani aks etgan video avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab foydalanuvchilar tomonidan iliq fikrlar bilan kutib olingan edi. Ko‘pchilik uning davlat ramziga bo‘lgan hurmatini yuksak baholab, bu harakatni boshqalarga ham namuna sifatida ko‘rsatgan.
…