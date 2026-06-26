Bayroqni tozalagan Perihan xonim taqdirlandi (video)

·0·Dunyo
Bayroqni tozalagan Perihan xonim taqdirlandi (video)

Turkiyada davlat bayrog‘iga ko‘rsatgan yuksak hurmati bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng e’tibor qozongan Perihan xonim rasmiylar tomonidan qabul qilindi.

Uchrashuv davomida mutasaddilar uning Turkiya bayrog‘iga bo‘lgan ehtiromi, fuqarolik mas’uliyati hamda yoshlar uchun ibrat bo‘ladigan xatti-harakatini alohida e’tirof etishdi. Perihan xonimga samimiy minnatdorlik izhor qilinib, bunday fazilatlar jamiyatda vatanparvarlik va milliy qadriyatlarni mustahkamlashga xizmat qilishi ta’kidlandi.

Eslatib o‘tamiz, Perihan xonimning bayroqni ehtiyotkorlik bilan tozalayotgani aks etgan video avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab foydalanuvchilar tomonidan iliq fikrlar bilan kutib olingan edi. Ko‘pchilik uning davlat ramziga bo‘lgan hurmatini yuksak baholab, bu harakatni boshqalarga ham namuna sifatida ko‘rsatgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pekinda samolyot osmono‘par binoga urildi: dahshatli kadrlar tarqaldiPekinda samolyot osmono‘par binoga urildi: dahshatli kadrlar tarqaldiBugun, 21:42Sirli tog‘da yuzlab kolonkalar topildi: buning sababi nima?Sirli tog‘da yuzlab kolonkalar topildi: buning sababi nima?Bugun, 20:56Yaponiyada bog‘cha bolalarini yozgi issiqdan asrash uchun ajoyib yechim topishdi!Yaponiyada bog‘cha bolalarini yozgi issiqdan asrash uchun ajoyib yechim topishdi!Bugun, 20:49Yevropadagi jazirama qurbonlari ortmoqda: 4 kunda 212 kishi halok bo‘ldiYevropadagi jazirama qurbonlari ortmoqda: 4 kunda 212 kishi halok bo‘ldiBugun, 20:37Bir chemodan uch o‘zbekistonlikni o‘limga yetakladiBir chemodan uch o‘zbekistonlikni o‘limga yetakladiBugun, 19:53Vengriyada odam tana a’zolaridan taom tayyorlab yegan erkak hibsga olindiVengriyada odam tana a’zolaridan taom tayyorlab yegan erkak hibsga olindiBugun, 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda