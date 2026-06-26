Farzandi uchun jonini bergan onaning hikoyasi ko‘pchilikni yig‘latdi
Venesuelada yuz bergan kuchli zilzilalar vaqtida qizining hayotini saqlab qolish uchun o‘zini qurbon qilgan ona haqidagi voqea butun mamlakatni larzaga soldi. Bu haqda mahalliy OAV hamda futbolchi Hektor Bello ma’lum qildi.
Futbolchi ijtimoiy tarmoqda yozgan ta’sirli murojaatida, mahalliy nashrlar uning turmush o‘rtog‘i sifatida tilga olgan Andrea ikki kuchli zilzila paytida kichik qizini qutqarish uchun o‘z jonini fido qilganini ma’lum qildi.
«Azizim, qizimizga sen uni qanday qutqarganingni, o‘z hayotingni uning hayoti uchun qurbon qilganingni albatta aytib beraman. Sen oxirgi nafasinggacha uni tashlab ketmagan jasur ona eding», — deb yozdi Hektor Bello.
Ayni paytda qutqaruvchilar vayronalar ostida tirik qolganlarni qidirish ishlarini davom ettirmoqda. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, Karakas yaqinida sodir bo‘lgan ikki kuchli zilzila oqibatida kamida 589 kishi halok bo‘lgan, 2 980 nafar inson jarohat olgan. Yo‘qolganlar soni hamon ko‘pligicha qolmoqda.
Bello keyingi murojaatida qizi va uning ammasi shifoxonada davolanayotganini, ularning ahvoli yaxshi ekanini bildirdi.
«Qizim va ammasi yaxshi. Ular bugun shifoxonadan chiqarilmaydi. Shu og‘ir kunlarda meni qo‘llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat», — deb yozdi u.
Futbolchi yana bir murojaatida qalblarni ezgan so‘zlarni qoldirdi.
«Qizimizga sen uning hayotini saqlab qolish uchun joningni berganingni qanday tushuntiraman? O‘sha paytda uni himoya qilish uchun yonida bo‘lmaganimni qanday izohlayman? Menga kuch ber», — dedi u.
Mahalliy futbol matbuoti ham Andreaning vafotini tasdiqlab, ular yashagan bino qulashi oqibatida ona halok bo‘lgani, biroq kichik qizi omon qolganini ma’lum qildi.
Fojia oqibatida boshqa davlatlar fuqarolari ham halok bo‘lgan. Xususan, to‘rt nafar Ispaniya, bir nafar Portugaliya va ikki nafar Braziliya fuqarosining vafot etgani tasdiqlangan. Ispaniya ma’lumotiga ko‘ra, yana 106 nafar fuqaro bedarak deb hisoblanmoqda.
Qidiruv-qutqaruv ishlari esa hanuz davom etmoqda.
…