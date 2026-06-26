Farzandi uchun jonini bergan onaning hikoyasi ko‘pchilikni yig‘latdi

·0·Dunyo
Farzandi uchun jonini bergan onaning hikoyasi ko‘pchilikni yig‘latdi

Venesuelada yuz bergan kuchli zilzilalar vaqtida qizining hayotini saqlab qolish uchun o‘zini qurbon qilgan ona haqidagi voqea butun mamlakatni larzaga soldi. Bu haqda mahalliy OAV hamda futbolchi Hektor Bello ma’lum qildi.

Futbolchi ijtimoiy tarmoqda yozgan ta’sirli murojaatida, mahalliy nashrlar uning turmush o‘rtog‘i sifatida tilga olgan Andrea ikki kuchli zilzila paytida kichik qizini qutqarish uchun o‘z jonini fido qilganini ma’lum qildi.

«Azizim, qizimizga sen uni qanday qutqarganingni, o‘z hayotingni uning hayoti uchun qurbon qilganingni albatta aytib beraman. Sen oxirgi nafasinggacha uni tashlab ketmagan jasur ona eding», — deb yozdi Hektor Bello.

Yosh oila: erkak, ayol va go‘dak chaqaloq birgalikda jilmayib turibdi.

Ayni paytda qutqaruvchilar vayronalar ostida tirik qolganlarni qidirish ishlarini davom ettirmoqda. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, Karakas yaqinida sodir bo‘lgan ikki kuchli zilzila oqibatida kamida 589 kishi halok bo‘lgan, 2 980 nafar inson jarohat olgan. Yo‘qolganlar soni hamon ko‘pligicha qolmoqda.

Bello keyingi murojaatida qizi va uning ammasi shifoxonada davolanayotganini, ularning ahvoli yaxshi ekanini bildirdi.

«Qizim va ammasi yaxshi. Ular bugun shifoxonadan chiqarilmaydi. Shu og‘ir kunlarda meni qo‘llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat», — deb yozdi u.

Futbolchi yana bir murojaatida qalblarni ezgan so‘zlarni qoldirdi.

«Qizimizga sen uning hayotini saqlab qolish uchun joningni berganingni qanday tushuntiraman? O‘sha paytda uni himoya qilish uchun yonida bo‘lmaganimni qanday izohlayman? Menga kuch ber», — dedi u.

Baxtli oilaning bayram surati va vayron bo‘lgan binoning yonma-yon kollaji.

Mahalliy futbol matbuoti ham Andreaning vafotini tasdiqlab, ular yashagan bino qulashi oqibatida ona halok bo‘lgani, biroq kichik qizi omon qolganini ma’lum qildi.

Fojia oqibatida boshqa davlatlar fuqarolari ham halok bo‘lgan. Xususan, to‘rt nafar Ispaniya, bir nafar Portugaliya va ikki nafar Braziliya fuqarosining vafot etgani tasdiqlangan. Ispaniya ma’lumotiga ko‘ra, yana 106 nafar fuqaro bedarak deb hisoblanmoqda.

Qidiruv-qutqaruv ishlari esa hanuz davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bayroqni tozalagan Perihan xonim taqdirlandi (video)Bayroqni tozalagan Perihan xonim taqdirlandi (video)Bugun, 21:51Pekinda samolyot osmono‘par binoga urildi: dahshatli kadrlar tarqaldiPekinda samolyot osmono‘par binoga urildi: dahshatli kadrlar tarqaldiBugun, 21:42Sirli tog‘da yuzlab kolonkalar topildi: buning sababi nima?Sirli tog‘da yuzlab kolonkalar topildi: buning sababi nima?Bugun, 20:56Yaponiyada bog‘cha bolalarini yozgi issiqdan asrash uchun ajoyib yechim topishdi!Yaponiyada bog‘cha bolalarini yozgi issiqdan asrash uchun ajoyib yechim topishdi!Bugun, 20:49Yevropadagi jazirama qurbonlari ortmoqda: 4 kunda 212 kishi halok bo‘ldiYevropadagi jazirama qurbonlari ortmoqda: 4 kunda 212 kishi halok bo‘ldiBugun, 20:37Bir chemodan uch o‘zbekistonlikni o‘limga yetakladiBir chemodan uch o‘zbekistonlikni o‘limga yetakladiBugun, 19:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda