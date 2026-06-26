Qatar JCH-2026 da muxlislarni pulga «sotib olgan»?! Shov-shuvli surishtiruv

·55·Sport
Qatar JCH-2026 da muxlislarni pulga «sotib olgan»?! Shov-shuvli surishtiruv

Jahon chempionati-2026 bahslari davomida tribunalar ortidagi mutlaqo kutilmagan sirlar fosh bo‘ldi. Nufuzli "The Telegraph" onlayn nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, Qatar futbol assotsiatsiyasi o‘z terma jamoasini qo‘llab-quvvatlash va stadionlarni to‘ldirish uchun «o‘z muxlislariga» pul to‘lagan.

Ma’lumot uchun, JCH-2026 bahslarida Qatar milliy terma jamoasi "B" guruhida Kanada, Shveysariya hamda Bosniya va Hersegovina jamoalari bilan raqobatlashib, guruhda oxirgi — to‘rtinchi o‘rinni egalladi. Biroq tribunalardagi «qo‘llab-quvvatlash shousi» ularga ancha qimmatga tushgan ko‘rinadi.

Bepul sayohat va «Muxlislar to‘plami»

Manbaning bergan ma’lumotlariga ko‘ra, mingga yaqin Qatar fuqarosi Jahon chempionati o‘yinlarini stadiondan tomosha qilishi uchun maxsus xizmatlar to‘plamini qo‘lga kiritgan. Ushbu to‘plamga quyidagi qulayliklar kiritilgan:

  • Parvoz xarajatlari to‘liq qoplab berilgan;

  • Stadion yaqinida joylashgan mehmonxonada istiqomat qilish ta’minlangan;

  • O‘yin chiptalari mutlaqo bepul taqdim etilgan.

Bundan tashqari, uchrashuvlar boshlanishidan avval bu «muxlislar»ga milliy jamoa ranglaridagi maxsus futbolkalar, kepkalar va quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynaklardan iborat maxsus «muxlislar to‘plami» tarqatilgan.

«Futbolni hayotimda ilk bor stadionda ko‘rishim»: Soxta muxlislar

Shov-shuvning eng qiziq nuqtasi shundaki, guruh bahslari paytida stadionda Qatar milliy jamoasini jon-jahdi bilan qo‘llab-quvvatlagan bir guruh «muxlislar» aslida AQSH va Meksika fuqarolari bo‘lib chiqdi.

Jurnalistlar ular bilan bevosita suhbat uyushtirishganda, bu «muxlislar»ning ba’zilari hatto hayotida birinchi marotaba futbol o‘yinini stadiondan jonli ravishda tomosha qilayotganlarini tan olishgan.

Qatar futbol assotsiatsiyasining bu pullik taktikasi tribunalarda olomonni to‘play olgan bo‘lsa-da, afsuski, terma jamoaning maydondagi omadsiz ishtirokini o‘zgartirishga yordam bera olmadi.

QatarKanadaShveysariyaMeksikaThe Telegraph
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdiJorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdiBugun, 22:04Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»Bugun, 21:41Kerjakov: «O‘zbekistonning pley-offga chiqishi uchun mo‘jiza kerak»Kerjakov: «O‘zbekistonning pley-offga chiqishi uchun mo‘jiza kerak»Bugun, 21:35Milan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdiMilan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdiBugun, 21:16Andrey Fyodorov: «Men Kannavaro o‘rniga Kapadzeni qoldirardim»Andrey Fyodorov: «Men Kannavaro o‘rniga Kapadzeni qoldirardim»Bugun, 20:53Vitaliy Denisov O‘zbekistonning muammosi nimada ekanini ochib berdiVitaliy Denisov O‘zbekistonning muammosi nimada ekanini ochib berdiBugun, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi