Qatar JCH-2026 da muxlislarni pulga «sotib olgan»?! Shov-shuvli surishtiruv
Jahon chempionati-2026 bahslari davomida tribunalar ortidagi mutlaqo kutilmagan sirlar fosh bo‘ldi. Nufuzli "The Telegraph" onlayn nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, Qatar futbol assotsiatsiyasi o‘z terma jamoasini qo‘llab-quvvatlash va stadionlarni to‘ldirish uchun «o‘z muxlislariga» pul to‘lagan.
Ma’lumot uchun, JCH-2026 bahslarida Qatar milliy terma jamoasi "B" guruhida Kanada, Shveysariya hamda Bosniya va Hersegovina jamoalari bilan raqobatlashib, guruhda oxirgi — to‘rtinchi o‘rinni egalladi. Biroq tribunalardagi «qo‘llab-quvvatlash shousi» ularga ancha qimmatga tushgan ko‘rinadi.
Bepul sayohat va «Muxlislar to‘plami»
Manbaning bergan ma’lumotlariga ko‘ra, mingga yaqin Qatar fuqarosi Jahon chempionati o‘yinlarini stadiondan tomosha qilishi uchun maxsus xizmatlar to‘plamini qo‘lga kiritgan. Ushbu to‘plamga quyidagi qulayliklar kiritilgan:
Parvoz xarajatlari to‘liq qoplab berilgan;
Stadion yaqinida joylashgan mehmonxonada istiqomat qilish ta’minlangan;
O‘yin chiptalari mutlaqo bepul taqdim etilgan.
Bundan tashqari, uchrashuvlar boshlanishidan avval bu «muxlislar»ga milliy jamoa ranglaridagi maxsus futbolkalar, kepkalar va quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynaklardan iborat maxsus «muxlislar to‘plami» tarqatilgan.
«Futbolni hayotimda ilk bor stadionda ko‘rishim»: Soxta muxlislar
Shov-shuvning eng qiziq nuqtasi shundaki, guruh bahslari paytida stadionda Qatar milliy jamoasini jon-jahdi bilan qo‘llab-quvvatlagan bir guruh «muxlislar» aslida AQSH va Meksika fuqarolari bo‘lib chiqdi.
Jurnalistlar ular bilan bevosita suhbat uyushtirishganda, bu «muxlislar»ning ba’zilari hatto hayotida birinchi marotaba futbol o‘yinini stadiondan jonli ravishda tomosha qilayotganlarini tan olishgan.
Qatar futbol assotsiatsiyasining bu pullik taktikasi tribunalarda olomonni to‘play olgan bo‘lsa-da, afsuski, terma jamoaning maydondagi omadsiz ishtirokini o‘zgartirishga yordam bera olmadi.
…