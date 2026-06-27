Issiq janglar boshlanyapti: Pley-offning dahshatli juftliklari aniq bo‘ldi
Okean ortida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati o‘zining eng hayajonli pallasiga kirmoqda! Bugun, 27 iyun kuni musobaqaning «I», «H» va «G» guruhlarida so‘nggi tur bahslari yakunlandi va muxlislar intiqlik bilan kutgan pley-off yo‘llanmalari o‘z egalarini topdi.
AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan ushbu tarixiy mundialda har bir soniya shiddatli kechmoqda. Guruh bosqichining chin alamli va quvonchli uchrashuvlaridan so‘ng, nimchorak final ostonasida bir-birini mahv etishga tayyor bo‘lgan yangi juftliklar shakllandi.
Kim kimga qarshi? Olovli to‘qnashuvlar jadvali
Musobaqaning keyingi bosqichida bizni quyidagi qiziqarli va kutilmagan bahslar kutib turibdi. Sizningcha, qaysi jamoalar chorak finalga yo‘l oladi?
Elitalar jangi
Kuchli raqobat
Germaniya
—
Paragvay
Fransiya
—
Shvetsiya
JAR
—
Kanada
Niderlandiya
—
Marokash
AQSH
—
Bosniya va Hersegovina
Braziliya
—
Yaponiya
Kot-d'Ivuar
—
Norvegiya
Argentina
—
Kabo-Verde
Avstraliya
—
Misr
Amaldagi chempion taxtni saqlab qoladimi?
Ushbu juftliklar orasida, shubhasiz, futbol muxlislarining nigohi amaldagi Jahon chempioni — Argentina milliy jamoasiga qaratiladi.
Intriga: Messi safdoshlari bu safar turnirning eng kutilmagan va tish-tirnog‘i bilan jang qilayotgan vakili — Kabo-Verdega qarshi maydonga tushadilar. Tan olish kerak, qog‘ozda Argentina yaqqol favoritdek ko‘rinsa-da, pley-offda sensatsiyalar hamisha hukmronlik qiladi!
Shuningdek, mezbon AQSH o‘z uyida Bosniyani sinovdan o‘tkazsa, Kanada jamoasi Afrikaning xavfli vakili JAR to‘sig‘idan o‘tishga harakat qiladi. Braziliya — Yaponiya va Niderlandiya — Marokash bahslari esa haqiqiy futbol shousi bo‘lishi kafolatlangan!
Tez orada hayot-mamot o‘yinlari boshlanadi. Siz qaysi terma jamoaga muxlislik qilyapsiz? Natijalarni biz bilan kuzatishda davom eting!
…