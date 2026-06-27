Issiq janglar boshlanyapti: Pley-offning dahshatli juftliklari aniq bo‘ldi

·0·Sport
Issiq janglar boshlanyapti: Pley-offning dahshatli juftliklari aniq bo‘ldi

Okean ortida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati o‘zining eng hayajonli pallasiga kirmoqda! Bugun, 27 iyun kuni musobaqaning «I», «H» va «G» guruhlarida so‘nggi tur bahslari yakunlandi va muxlislar intiqlik bilan kutgan pley-off yo‘llanmalari o‘z egalarini topdi.

AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan ushbu tarixiy mundialda har bir soniya shiddatli kechmoqda. Guruh bosqichining chin alamli va quvonchli uchrashuvlaridan so‘ng, nimchorak final ostonasida bir-birini mahv etishga tayyor bo‘lgan yangi juftliklar shakllandi.

Kim kimga qarshi? Olovli to‘qnashuvlar jadvali

Musobaqaning keyingi bosqichida bizni quyidagi qiziqarli va kutilmagan bahslar kutib turibdi. Sizningcha, qaysi jamoalar chorak finalga yo‘l oladi?

Elitalar jangi

Kuchli raqobat

Germaniya

Paragvay

Fransiya

Shvetsiya

JAR

Kanada

Niderlandiya

Marokash

AQSH

Bosniya va Hersegovina

Braziliya

Yaponiya

Kot-d'Ivuar

Norvegiya

Argentina

Kabo-Verde

Avstraliya

Misr

Issiq janglar boshlanyapti: Pley-offning dahshatli juftliklari aniq bo‘ldi

Amaldagi chempion taxtni saqlab qoladimi?

Ushbu juftliklar orasida, shubhasiz, futbol muxlislarining nigohi amaldagi Jahon chempioni — Argentina milliy jamoasiga qaratiladi.

Intriga: Messi safdoshlari bu safar turnirning eng kutilmagan va tish-tirnog‘i bilan jang qilayotgan vakili — Kabo-Verdega qarshi maydonga tushadilar. Tan olish kerak, qog‘ozda Argentina yaqqol favoritdek ko‘rinsa-da, pley-offda sensatsiyalar hamisha hukmronlik qiladi!

Shuningdek, mezbon AQSH o‘z uyida Bosniyani sinovdan o‘tkazsa, Kanada jamoasi Afrikaning xavfli vakili JAR to‘sig‘idan o‘tishga harakat qiladi. Braziliya — Yaponiya va Niderlandiya — Marokash bahslari esa haqiqiy futbol shousi bo‘lishi kafolatlangan!

Tez orada hayot-mamot o‘yinlari boshlanadi. Siz qaysi terma jamoaga muxlislik qilyapsiz? Natijalarni biz bilan kuzatishda davom eting!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shamil Gazizov: «O‘zbekistonning vazifasi qiyin, ammo g‘alaba tilayman»Shamil Gazizov: «O‘zbekistonning vazifasi qiyin, ammo g‘alaba tilayman»Bugun, 14:28Luis Suarez Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarga munosabat bildirdiLuis Suarez Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarga munosabat bildirdiBugun, 13:51Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?Bugun, 12:57Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildiNico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildiBugun, 12:53Julian Nagelsmann Jamal Musiala va Florian Virtsga ishonch bildirishda davom etadiJulian Nagelsmann Jamal Musiala va Florian Virtsga ishonch bildirishda davom etadiBugun, 12:39JCH-2026da gollar shousi: To‘purarlar poygasida oxirgi vaziyat qanday?JCH-2026da gollar shousi: To‘purarlar poygasida oxirgi vaziyat qanday?Bugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi