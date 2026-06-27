Los-Anjelesda 360 darajali “Garri Potter” kinoteatri ish boshladi
AQSHning Los-Anjeles shahrida “Garri Potter va sehrgarlar toshi” filmining 25 yilligi munosabati bilan mutlaqo yangi formatdagi 360 darajali kinoteatr o‘z eshiklarini tomoshabinlar uchun ochdi. Loyiha Warner Bros. va Cosm kompaniyalari hamkorligida amalga oshirildi.
Yangi kinoteatrning asosiy o‘ziga xosligi — diametri 26 metr bo‘lgan ulkan 12K aniqlikdagi gumbazsimon ekrandir. Ushbu texnologiya tomoshabinlarga film voqealari ichida yurgandek taassurot uyg‘otadi. Tasvirlar nafaqat qarshida, balki tepa va yon tomonlarda ham aks etib, to‘liq immersiv muhit hosil qiladi.
Ayniqsa, minglab maktublar uchib keladigan mashhur sahna maxsus vizual effektlar bilan namoyish etilib, tomoshabinlarda voqealar markazida turgandek taassurot uyg‘otadi.
Tashrif buyuruvchilar uchun film mavzusiga mos maxsus taom va ichimliklar ham tayyorlangan. Jumladan, afsonaviy “Shokoladli qurbaqalar” hamda Xogvarts fakultetlari uslubida bezatilgan kokteyllar taklif etilmoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu noyob kino tajribasi uchun chiptalar narxi o‘rindiq joylashuviga qarab 46 dollardan 80 dollargacha etib belgilangan.
…