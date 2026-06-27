Ra’no Yarasheva shov-shuvga sabab bo‘lgan gaplariga izoh berdi (video)

·26·Madaniyat
Ra’no Yarasheva shov-shuvga sabab bo‘lgan gaplariga izoh berdi (video)

Aktrisa Ra’no Yarashevaning kelin va qaynota-qaynona munosabatlariga oid fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Uning “kelin qaynota-qaynonasiga xizmat qilishi kerak” mazmunidagi so‘zlari ayrim foydalanuvchilar tomonidan tanqid qilinib, bu mavzuda ko‘plab javob videolari ham e’lon qilindi.

Jamoatchilik orasidagi bahs-munozaralardan so‘ng aktrisa o‘z Instagram sahifasi orqali ushbu masalaga aniqlik kiritdi. Uning ta’kidlashicha, aytgan gaplari noto‘g‘ri talqin qilingan.

“O‘sha videodan keyin mavzu trendga chiqib ketdi. Kelinlar qaynona-qaynotasiga xizmat qiladi, degan gaplarim ko‘pchilik yoshlarga yoqmay qoldi. Men buni hech qachon salbiy ma’noda yoki kelinga qullik qilishi kerak, degan mazmunda aytmaganman.

Mening nazarimda, insonning baxtli yashashi uchun sharoit yaratib bergan ota-onaga hurmat ko‘rsatish kerak. Bir piyola choy tutish, bir kosa ovqat bilan siylash ham ehtiromning bir ko‘rinishi. Men aynan shu ma’noni nazarda tutgandim. Bu gaplarim bunchalik katta bahsga sabab bo‘lishini kutmagandim”, — dedi aktrisa.

Mazkur video ham ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Foydalanuvchilar izohlarda aktrisaning izohiga turlicha munosabat bildirib, mavzu yuzasidan bahslar hanuz davom etmoqda.

Rano YarashevaInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Los-Anjelesda 360 darajali “Garri Potter” kinoteatri ish boshladiLos-Anjelesda 360 darajali “Garri Potter” kinoteatri ish boshladiBugun, 15:24Rayhondan kutilmagan e’tirof: Yulduz Usmonova haqidagi fikrlari tarmoqlarda barchani qiziqishini uyg‘otdiRayhondan kutilmagan e’tirof: Yulduz Usmonova haqidagi fikrlari tarmoqlarda barchani qiziqishini uyg‘otdiBugun, 13:01Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdiMadaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdiBugun, 03:56Kun fotosi: O‘zbekistonning yosh shaxmatchilari futbolchilarimizni AQSHda qo‘llab-quvvatladiKun fotosi: O‘zbekistonning yosh shaxmatchilari futbolchilarimizni AQSHda qo‘llab-quvvatladiBugun, 03:44San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshdaSan’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshdaBugun, 03:38Bekor qilingan reys ortidan Shahlo Zoirova keskin fikr bildirdi!Bekor qilingan reys ortidan Shahlo Zoirova keskin fikr bildirdi!Kecha, 22:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...