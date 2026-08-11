Yandeksdan yangi texnologiya: brauzerlar uchun Splitvyu belgisi
Yandeks kompaniyasi Rossiyaning Rostent idorasiga brauzerlar uchun mo'ljallangan «Splitvyu» tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish uchun ariza topshirdi. Ariza tavsifiga ko'ra, bu rejim foydalanuvchiga bitta interfeysda veb-sahifalarni ko'rish va sun'iy intellekt yordamchisi bilan muloqot qilish imkonini beradi. Yandeks brendni 09, 35, 38, 39, 41, 42 va 45-toifalar bo'yicha patentlashni rejalashtirmoqda.
Yandeks kompaniyasi Rossiyaning Rostent idorasiga «Splitvyu» nomli yangi tovar belgisini roʻyxatdan oʻtkazish uchun rasmiy ariza topshirdi. Ushbu qadam kompaniyaning sunʼiy intellekt texnologiyalarini oʻz brauzerlari interfeisiga chuqurroq integratsiya qilish borasidagi navbatdagi muhim qadami boʻlib xizmat qiladi, deb xabar beradi kompaniya matbuot xizmati. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Federal intellektual mulk xizmati bazasida paydo boʻlgan maʼlumotlarga koʻra, Yandeks mazkur brendni Xalqaro tovar va xizmatlar tasnifining naqd yettita sinfi boʻyicha patentlashni rejalashtirmoqda. Ushbu sinflarga 09, 35, 38, 39, 41, 42 va 45-toifalar kirib, ular dasturiy taʼminot, raqamli shaxsiy yordamchilar hamda sunʼiy intellektga asoslangan xizmatlarni oʻz ichiga oladi.
Sunʼiy intellekt va brauzer uygʻunligiAriza tavsifidan kelib chiqqan holda, «Splitvyu» nomi maxsus brauzer rejimi uchun qoʻllanilishi mumkin. Ushbu funksiya foydalanuvchilarga bitta interfeys doirasida ham veb-sayt sahifalarini koʻzdan kechirish, ham sunʼiy intellekt yordamchisi bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot qilish imkonini beradi.
Yangi yechimning asosiy qulayligi shundaki, u foydalanuvchidan alohida oyna yoki yangi brauzer yorligʻiga oʻtishni talab etmaydi. Barcha jarayonlar yagona ishchi muhitda jamlanib, maʼlumotlarni qidirish va tahlil qilish tezligini sezilarli darajada oshiradi.
Kelajakdagi raqamli muhitKompaniya vakillarining tushuntirishicha, ushbu tovar belgisining roʻyxatdan oʻtkazilishi zamonaviy brauzerlar oddiy internetni kezish vositasidan koʻra koʻproq sunʼiy intellekt vositalari bilan ishlash uchun qulay muhitga aylanib borayotganini koʻrsatadi.
Axborot texnologiyalari bozorida sunʼiy intellekt yordamchilarining oʻrni oshib borayotgan bir paytda, bunday funksionallikning brauzerlarga integratsiya qilinishi foydalanuvchilar tajribasini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Hozircha loyihaning ommaviy foydalanishga chiqarilish sanasi eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, patent arizasi ustida olib borilayotgan ishlar texnologiyaning yaqin kelajakda taqdim etilishidan dalolat beradi.
…