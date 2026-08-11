Yandeksdan yangi texnologiya: brauzerlar uchun Splitvyu belgisi

·34·Texno
Yandeksdan yangi texnologiya: brauzerlar uchun Splitvyu belgisi
Qisqacha

Yandeks kompaniyasi Rossiyaning Rostent idorasiga brauzerlar uchun mo'ljallangan «Splitvyu» tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish uchun ariza topshirdi. Ariza tavsifiga ko'ra, bu rejim foydalanuvchiga bitta interfeysda veb-sahifalarni ko'rish va sun'iy intellekt yordamchisi bilan muloqot qilish imkonini beradi. Yandeks brendni 09, 35, 38, 39, 41, 42 va 45-toifalar bo'yicha patentlashni rejalashtirmoqda.

Yandeks kompaniyasi Rossiyaning Rostent idorasiga «Splitvyu» nomli yangi tovar belgisini roʻyxatdan oʻtkazish uchun rasmiy ariza topshirdi. Ushbu qadam kompaniyaning sunʼiy intellekt texnologiyalarini oʻz brauzerlari interfeisiga chuqurroq integratsiya qilish borasidagi navbatdagi muhim qadami boʻlib xizmat qiladi, deb xabar beradi kompaniya matbuot xizmati. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Federal intellektual mulk xizmati bazasida paydo boʻlgan maʼlumotlarga koʻra, Yandeks mazkur brendni Xalqaro tovar va xizmatlar tasnifining naqd yettita sinfi boʻyicha patentlashni rejalashtirmoqda. Ushbu sinflarga 09, 35, 38, 39, 41, 42 va 45-toifalar kirib, ular dasturiy taʼminot, raqamli shaxsiy yordamchilar hamda sunʼiy intellektga asoslangan xizmatlarni oʻz ichiga oladi.

Sunʼiy intellekt va brauzer uygʻunligi

Ariza tavsifidan kelib chiqqan holda, «Splitvyu» nomi maxsus brauzer rejimi uchun qoʻllanilishi mumkin. Ushbu funksiya foydalanuvchilarga bitta interfeys doirasida ham veb-sayt sahifalarini koʻzdan kechirish, ham sunʼiy intellekt yordamchisi bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot qilish imkonini beradi.

Yangi yechimning asosiy qulayligi shundaki, u foydalanuvchidan alohida oyna yoki yangi brauzer yorligʻiga oʻtishni talab etmaydi. Barcha jarayonlar yagona ishchi muhitda jamlanib, maʼlumotlarni qidirish va tahlil qilish tezligini sezilarli darajada oshiradi.

Kelajakdagi raqamli muhit

Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, ushbu tovar belgisining roʻyxatdan oʻtkazilishi zamonaviy brauzerlar oddiy internetni kezish vositasidan koʻra koʻproq sunʼiy intellekt vositalari bilan ishlash uchun qulay muhitga aylanib borayotganini koʻrsatadi.

Axborot texnologiyalari bozorida sunʼiy intellekt yordamchilarining oʻrni oshib borayotgan bir paytda, bunday funksionallikning brauzerlarga integratsiya qilinishi foydalanuvchilar tajribasini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Hozircha loyihaning ommaviy foydalanishga chiqarilish sanasi eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, patent arizasi ustida olib borilayotgan ishlar texnologiyaning yaqin kelajakda taqdim etilishidan dalolat beradi.

YandeksSplitvyuBrauzerSuni intellektDasturiy taminot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi