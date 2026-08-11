Scaleup Europe fondi Yevropaning texnologik suverenligini taʼminlashga kirishdi

·36·Texno
Scaleup Europe fondi Yevropaning texnologik suverenligini taʼminlashga kirishdi
Qisqacha

Yevropa Komissiyasi qiymati 5,7 milliard dollar yoki 5 milliard yevro bo'lgan Scaleup Europe jamg'armasini to'liq ishga tushirdi va yaqin haftalarda ilk investitsiyalar kiritiladi. Jamg'armaning birinchi bitimi qiymati 11 milliard dollardan oshiq baholanayotgan Finlandiyaning ICEYE kompaniyasi bilan tuzildi.

Yevropa Komissiyasi tomonidan qiymati 5,7 milliard dollarlik (5 milliard yevro) Scaleup Europe jamgʻarmasi toʻliq ishga tushirilgani va yaqin haftalarda ilk investitsiyalar kiritilishi haqida eʼlon qilindi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbus Yevropa Ittifoqidagi oʻsish bosqichidagi startoplarni qoʻllab-quvvatlash va ularning xorijga chiqib ketishining oldini olishga qaratilgan muhim qadam boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Jamgʻarmaning ilk bitimi eʼlon qilingan kuniyoq Finlandiyaning sunʼiy yoʻldosh razvedkasi bilan shugʻullanuvchi ICEYE kompaniyasi bilan tuzildi. Hozirda qiymati 11 milliard dollardan oshiq baholanayotgan ushbu startop Series F raundida Scaleup Europe koʻmagini olgan ilk kompaniya boʻldi. ICEYE bosh direktori Rafal Modrzewski kosmik texnologiyalar hukumatlar uchun muhim infratuzilmaga aylanib borayotganini taʼkidlab, ushbu fond tufayli kompaniyalar global miqyosda raqobatlashish uchun Yevropani tark etishga majbur boʻlmasligini qayd etdi.

Yevropaning texnologik suverenligini saqlash yoʻlidagi qadam

Yevropaning iqtisodiy va texnologik mustaqilligini mustahkamlash fondning asosiy maqsadlaridan biridir. Mintaqa iqtidorli yoshlar va dastlabki bosqichdagi muvaffaqiyatli texnologik kompaniyalarni yaratishda qiynalmasa-da, ularni global yetakchiga aylantirish uchun zarur boʻlgan soʻnggi bosqich moliyalashtirish koʻpincha chet elda qidirilishiga toʻgʻri keladi. Shu sababli Yevropa Komissiyasi mazkur boʻshliqni toʻldirish maqsadida ushbu yirik davlat-xususiy sheriklik jamgʻarmasini tuzdi.

Anʼanaviy Yevropa institutlari boshqaruvidagi dasturlardan farqli oʻlaroq, Scaleup Europe xususiy investorlar tomonidan qoʻllab-quvvatlanadi va ochiq tanlov asosida tanlab olingan Shrivedman aktivlarni boshqarish kompaniyasi EQT tomonidan boshqariladi. Ushbu maqom uchun Eurazeo, Northzone, Vitruvian Partners va Atomico kabi yetakchi investitsiya firmalari ham daʼvogarlik qilgan edi.

Kelgusidagi yoʻnalishlar va moliyalashtirish hajmi

EQT bosh direktori Per Franzen ushbu tashabbus Yevropa uchun tarixiy ahamiyatga ega ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, asosiy vazifa ilk bosqichdagi muvaffaqiyatli bizneslarni Yevropa ildizlarini saqlab qolgan holda global miqyosdagi yetakchilarga aylantirishdan iborat. Komissiya fond boshqaruvchisiga quyidagi strategik yoʻnalishlarda investitsiya kiritish uchun keng vakolatlar bergan:

  • Chuqur texnologiyalar (Deep tech)
  • Hayot haqidagi fanlar va biotexnologiyalar
  • Toza texnologiyalar va energiya
  • Ilgʻor ishlab chiqarish, robototexnika va yarimoʻtkazgichlar
  • Raqamli texnologiyalar hamda kosmik sanoat
Hozirgi kunda Scaleup Europe qancha mablagʻ toʻplagani aniq emas, biroq uning dastlabki yopilishi Yevropa Komissiyasining 1 milliard yevrolik (taxminan 1,15 milliard dollar) sarmoyasi hamda butun Yevropadan jalb etilgan institutsional hammuassislar koʻmagida amalga oshirildi. 300 million dollardan ortiq boshqaruvdagi aktivlarga ega EQT oʻz kapitalining salmoqli qismini kiritgan holda fondni oʻzining yakuniy moliyalashtirish maqsadlariga yetaklashda davom etadi.

Scaleup EuropeICEYETexnologiyalarInvestitsiyaYevropa Ittifoqi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi