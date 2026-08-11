Scaleup Europe fondi Yevropaning texnologik suverenligini taʼminlashga kirishdi
Yevropa Komissiyasi qiymati 5,7 milliard dollar yoki 5 milliard yevro bo'lgan Scaleup Europe jamg'armasini to'liq ishga tushirdi va yaqin haftalarda ilk investitsiyalar kiritiladi. Jamg'armaning birinchi bitimi qiymati 11 milliard dollardan oshiq baholanayotgan Finlandiyaning ICEYE kompaniyasi bilan tuzildi.
Yevropa Komissiyasi tomonidan qiymati 5,7 milliard dollarlik (5 milliard yevro) Scaleup Europe jamgʻarmasi toʻliq ishga tushirilgani va yaqin haftalarda ilk investitsiyalar kiritilishi haqida eʼlon qilindi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbus Yevropa Ittifoqidagi oʻsish bosqichidagi startoplarni qoʻllab-quvvatlash va ularning xorijga chiqib ketishining oldini olishga qaratilgan muhim qadam boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Jamgʻarmaning ilk bitimi eʼlon qilingan kuniyoq Finlandiyaning sunʼiy yoʻldosh razvedkasi bilan shugʻullanuvchi ICEYE kompaniyasi bilan tuzildi. Hozirda qiymati 11 milliard dollardan oshiq baholanayotgan ushbu startop Series F raundida Scaleup Europe koʻmagini olgan ilk kompaniya boʻldi. ICEYE bosh direktori Rafal Modrzewski kosmik texnologiyalar hukumatlar uchun muhim infratuzilmaga aylanib borayotganini taʼkidlab, ushbu fond tufayli kompaniyalar global miqyosda raqobatlashish uchun Yevropani tark etishga majbur boʻlmasligini qayd etdi.
Yevropaning texnologik suverenligini saqlash yoʻlidagi qadamYevropaning iqtisodiy va texnologik mustaqilligini mustahkamlash fondning asosiy maqsadlaridan biridir. Mintaqa iqtidorli yoshlar va dastlabki bosqichdagi muvaffaqiyatli texnologik kompaniyalarni yaratishda qiynalmasa-da, ularni global yetakchiga aylantirish uchun zarur boʻlgan soʻnggi bosqich moliyalashtirish koʻpincha chet elda qidirilishiga toʻgʻri keladi. Shu sababli Yevropa Komissiyasi mazkur boʻshliqni toʻldirish maqsadida ushbu yirik davlat-xususiy sheriklik jamgʻarmasini tuzdi.
Anʼanaviy Yevropa institutlari boshqaruvidagi dasturlardan farqli oʻlaroq, Scaleup Europe xususiy investorlar tomonidan qoʻllab-quvvatlanadi va ochiq tanlov asosida tanlab olingan Shrivedman aktivlarni boshqarish kompaniyasi EQT tomonidan boshqariladi. Ushbu maqom uchun Eurazeo, Northzone, Vitruvian Partners va Atomico kabi yetakchi investitsiya firmalari ham daʼvogarlik qilgan edi.
Kelgusidagi yoʻnalishlar va moliyalashtirish hajmiEQT bosh direktori Per Franzen ushbu tashabbus Yevropa uchun tarixiy ahamiyatga ega ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, asosiy vazifa ilk bosqichdagi muvaffaqiyatli bizneslarni Yevropa ildizlarini saqlab qolgan holda global miqyosdagi yetakchilarga aylantirishdan iborat. Komissiya fond boshqaruvchisiga quyidagi strategik yoʻnalishlarda investitsiya kiritish uchun keng vakolatlar bergan:
- Chuqur texnologiyalar (Deep tech)
- Hayot haqidagi fanlar va biotexnologiyalar
- Toza texnologiyalar va energiya
- Ilgʻor ishlab chiqarish, robototexnika va yarimoʻtkazgichlar
- Raqamli texnologiyalar hamda kosmik sanoat
…