Sevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldi

·41·Madaniyat
Sevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldi

Bugun, 30 iyun kuni O‘zbekiston xalq sevgan xonandalaridan biri Sevinch Mo‘minova 44 yoshni qarshi oldi.

San’atkor 1982 yil 30 iyunda Farg‘ona viloyatining Oltiariq tumanida san’atkorlar oilasida tavallud topgan. U bolaligidan san’atga mehr qo‘ygan bo‘lib, 5–6 yoshidayoq kuylagan qo‘shiqlari bilan atrofidagilarni hayratga solgan.

Sevinch Mo‘minova ijodiy faoliyati davomida ko‘plab hit qo‘shiqlari bilan muxlislar mehrini qozongan. San’atdagi xizmatlari uchun u Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti bilan ham taqdirlangan.

Xonanda 2010 yilda hamkasbi Sharof Muqimov bilan oila qurgan. Ularning Leyla ismli qizi bor. Keyinchalik er-xotin ajrashgan. Hozirgi kunda Sevinch Mo‘minova turmush qurmagan.

Xonandaning muxlislar qalbidan joy olgan eng mashhur taronalari quyidagilar:

  • "Ko‘ylagim",

  • "Va’da berma",

  • "Olib ket",

  • "Yolg‘onchi yor",

  • "Bolajonim",

  • "Oshiqam",

  • "Baxtim",

  • "Qo‘rqma qalbim",

  • "Zolim",

  • "Ne bo‘ldi".

Bugun ijtimoiy tarmoqlarda xonandaning muxlislari va yaqinlari uni tavallud ayyomi bilan samimiy qutlab, sihat-salomatlik, uzoq umr, oilaviy baxt hamda ijodiy zafarlar tilamoqda. Izohlarda Sevinch Mo‘minovaga atalgan iliq tilaklar va tabriklar tobora ko‘payib bormoqda.

Sevinch MuminovO'zbekistonFarg'onaOltariq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahlo Salayeva va Veysel Dulger Navoiyda unutilmas konsert taqdim etdi (video)Shahlo Salayeva va Veysel Dulger Navoiyda unutilmas konsert taqdim etdi (video)Bugun, 14:15Maykl Jeksonning jiyani ilk bor Toshkentga tashrif buyuradiMaykl Jeksonning jiyani ilk bor Toshkentga tashrif buyuradiBugun, 13:33To‘yxonada svet o‘chdi, Munisa Rizayeva barchani hayratda qoldirdi (video)To‘yxonada svet o‘chdi, Munisa Rizayeva barchani hayratda qoldirdi (video)Bugun, 13:15Maykl Jekson haqidagi film tarixiy rekord o‘rnatdiMaykl Jekson haqidagi film tarixiy rekord o‘rnatdiBugun, 12:35Anjelina Joli shaxsiy hayoti haqida kutilmagan bayonot berdiAnjelina Joli shaxsiy hayoti haqida kutilmagan bayonot berdiBugun, 03:42Aktrisalik mahorati bilan tanilgan Xonzoda Do‘stova o‘zining “Shinanay” qo‘shig‘i bilan lol qoldirdi!Aktrisalik mahorati bilan tanilgan Xonzoda Do‘stova o‘zining “Shinanay” qo‘shig‘i bilan lol qoldirdi!Kecha, 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...