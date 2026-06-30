Jud Bellingem Angliyaning yangi yetakchisiga aylandi: U Messi kabi jamoani ortidan boshlamoqda

·23·Sport
Jud Bellingem Angliyaning yangi yetakchisiga aylandi: U Messi kabi jamoani ortidan boshlamoqda

Angliya terma jamoasining Panamaga qarshi kechgan uchrashuvidagi ishonchli gʻalabasi nafaqat jamoaviy muvaffaqiyat, balki yosh yulduz Jud Bellingemning haqiqiy benifisiga aylandi. Maydonda koʻrsatgan oʻyini va yetakchilik qobiliyati bilan u bugungi kunda ingliz futbolining asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanib borayotganini isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv yakunlangach, stadionda yangragan mashhur "Hey Jude" qoʻshigʻi ostida muxlislar olqishiga sazovor boʻlgan Bellingham, oʻyin davomida eng koʻp kalit uzatmalar, muvaffaqiyatli driblinglar va toʻpni olib qoʻyish boʻyicha eng yaxshi koʻrsatkichni qayd etdi. Goal.com nashrining yozishicha, uning 70 daqiqa ichida amalga oshirgan ishlari zamonaviy yarim himoyachi uchun mukammal oʻyin namunasi boʻla oladi.

Harry Kane va Bellingham: Oltin toʻp uchun kurash

Garchi Harry Kane mavsum davomida klub va terma jamoa safida 70 taga yaqin gol urib, "Oltin toʻp" uchun asosiy daʼvogarlardan biri boʻlib turgan boʻlsa-da, Bellinghamning maydondagi taʼsiri boshqacha ahamiyat kasb etmoqda. U xuddi Lionel Messi kabi jamoasining qiyin vaziyatlarida masʼuliyatni oʻz boʻyniga olib, oʻyin taqdirini hal qila oladigan talisman darajasiga koʻtarildi.

Eʼtiborlisi shundaki, turnir boshlanishidan bir necha hafta oldin Bellinghamning asosiy tarkibdagi oʻrni soʻroq ostida edi. Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasida u va "Aston Villa" yarim himoyachisi Morgan Rogers oʻrtasida kuchli raqobat mavjud edi. Oʻsha paytda Real Madrid safida biroz pasayish kuzatilgan Bellinghamning imkoniyatlari pastroq baholangan edi.

Biroq Shimoliy Amerikadagi guruh bosqichi oʻyinlari barcha shubhalarga chek qoʻydi. Jud Bellingem nafaqat gol urish va assistentlik qilish, balki himoyada ham faol oʻynab, jamoasining ikki gʻalabasini taʼminladi. Uning maydondagi oʻziga boʻlgan ishonchi va mahorati Angliyaning ushbu turnirda uzoqqa borishiga asosiy omil boʻlishi kutilmoqda.

Hozirda Thomas Tuchelning Bellingham haqidagi avvalgi ehtiyotkorona fikrlari biroz gʻalati tuyulmoqda. Murabbiy uni dastlab 14-15 nafar asosiy tarkibga nomzodlardan biri sifatida koʻrgan boʻlsa, endilikda Judesiz Angliya terma jamoasining hujumkor oʻyinini tasavvur qilib boʻlmaydi. Bu esa yosh futbolchining nafaqat texnik, balki ruhiy jihatdan ham ulkan oʻsishga erishganidan dalolat beradi.

Jude BellinghamAngliyaReal MadridFutbolThomas Tuchel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiPrezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiBugun, 14:05Neymar germaniyalik iqtisodchining xato bashoratini ijtimoiy tarmoqlarda masxara qildiNeymar germaniyalik iqtisodchining xato bashoratini ijtimoiy tarmoqlarda masxara qildiBugun, 13:17Portugaliya terma jamoasida ogʻir judolik: Cristiano Ronaldo va jamoadoshlari Ricardo Carvalhoni qoʻllab-quvvatlamoqdaPortugaliya terma jamoasida ogʻir judolik: Cristiano Ronaldo va jamoadoshlari Ricardo Carvalhoni qoʻllab-quvvatlamoqdaBugun, 13:11O‘zbekiston futboli faxri Eldor Shomurodov 31 yoshni qarshi oldiO‘zbekiston futboli faxri Eldor Shomurodov 31 yoshni qarshi oldiBugun, 12:44Yurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdiYurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdiBugun, 12:34«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...Bugun, 12:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi