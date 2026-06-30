Jud Bellingem Angliyaning yangi yetakchisiga aylandi: U Messi kabi jamoani ortidan boshlamoqda
Angliya terma jamoasining Panamaga qarshi kechgan uchrashuvidagi ishonchli gʻalabasi nafaqat jamoaviy muvaffaqiyat, balki yosh yulduz Jud Bellingemning haqiqiy benifisiga aylandi. Maydonda koʻrsatgan oʻyini va yetakchilik qobiliyati bilan u bugungi kunda ingliz futbolining asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanib borayotganini isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv yakunlangach, stadionda yangragan mashhur "Hey Jude" qoʻshigʻi ostida muxlislar olqishiga sazovor boʻlgan Bellingham, oʻyin davomida eng koʻp kalit uzatmalar, muvaffaqiyatli driblinglar va toʻpni olib qoʻyish boʻyicha eng yaxshi koʻrsatkichni qayd etdi. Goal.com nashrining yozishicha, uning 70 daqiqa ichida amalga oshirgan ishlari zamonaviy yarim himoyachi uchun mukammal oʻyin namunasi boʻla oladi.
Harry Kane va Bellingham: Oltin toʻp uchun kurashGarchi Harry Kane mavsum davomida klub va terma jamoa safida 70 taga yaqin gol urib, "Oltin toʻp" uchun asosiy daʼvogarlardan biri boʻlib turgan boʻlsa-da, Bellinghamning maydondagi taʼsiri boshqacha ahamiyat kasb etmoqda. U xuddi Lionel Messi kabi jamoasining qiyin vaziyatlarida masʼuliyatni oʻz boʻyniga olib, oʻyin taqdirini hal qila oladigan talisman darajasiga koʻtarildi.
Eʼtiborlisi shundaki, turnir boshlanishidan bir necha hafta oldin Bellinghamning asosiy tarkibdagi oʻrni soʻroq ostida edi. Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasida u va "Aston Villa" yarim himoyachisi Morgan Rogers oʻrtasida kuchli raqobat mavjud edi. Oʻsha paytda Real Madrid safida biroz pasayish kuzatilgan Bellinghamning imkoniyatlari pastroq baholangan edi.
Biroq Shimoliy Amerikadagi guruh bosqichi oʻyinlari barcha shubhalarga chek qoʻydi. Jud Bellingem nafaqat gol urish va assistentlik qilish, balki himoyada ham faol oʻynab, jamoasining ikki gʻalabasini taʼminladi. Uning maydondagi oʻziga boʻlgan ishonchi va mahorati Angliyaning ushbu turnirda uzoqqa borishiga asosiy omil boʻlishi kutilmoqda.
Hozirda Thomas Tuchelning Bellingham haqidagi avvalgi ehtiyotkorona fikrlari biroz gʻalati tuyulmoqda. Murabbiy uni dastlab 14-15 nafar asosiy tarkibga nomzodlardan biri sifatida koʻrgan boʻlsa, endilikda Judesiz Angliya terma jamoasining hujumkor oʻyinini tasavvur qilib boʻlmaydi. Bu esa yosh futbolchining nafaqat texnik, balki ruhiy jihatdan ham ulkan oʻsishga erishganidan dalolat beradi.
…