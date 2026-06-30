Prezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdi

·0·Sport
Prezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdi

Prezident O‘zbekiston milliy terma jamoasining futbol bo‘yicha jahon chempionatidagi ishtirokiga munosabat bildirdi.

U milliy jamoaning AQSH va Meksika maydonlarida o‘tkazgan o‘yinlarini butun xalq katta hayajon bilan kuzatganini aytdi. O‘zbekiston terma jamoasi FIFA reytingida 5-o‘rinda turgan Portugaliya, 13-o‘rindagi Kolumbiya hamda ko‘plab futbolchilari Yevropaning yetakchi klublarida to‘p suradigan Kongo terma jamoalariga qarshi maydonga tushdi.

Prezidentning ta’kidlashicha, ushbu uchrashuvlar futbolchilar uchun muhim tajriba bo‘ldi va ular jahon chempionati muhitini his qildi. Abbos Fayzullayev va Eldor Shomurodov esa musobaqadagi ilk gollarini urib, muxlislarga quvonch bag‘ishladi.

Milliy terma jamoaning jahon chempionatidagi ishtiroki yuzasidan turli fikrlar bildirilayotgani ham qayd etildi.

«Lekin Vatanimiz sharafini himoya qilgan terma jamoamiz a’zolariga ortiqcha his-tuyg‘u bilan e’tiroz bildirish, ulardan ayb qidirish xalqimizga xos ish emas. Aksincha, bugun ularni qo‘llab-quvvatlash, ruhini ko‘tarish har qachongidan ham muhim», dedi Prezident.

Yig‘ilishda katta g‘alabalar uchun futbolni rivojlantirishga yanada keng sharoit yaratish va sohaga investitsiyalarni ko‘paytirish vazifasi belgilandi. Avvalo, bolalar futboliga e’tibor kuchaytirilib, ushbu sport turini umummilliy harakatga aylantirish rejalashtirilgan.

O‘zbekiston terma jamoasining kelasi yil yanvar oyida Saudiya Arabistonida o‘tkaziladigan Osiyo kubogiga tayyorgarligi hozirdan boshlanadi.

«Biz jamoamizga ishonamiz va ushbu musobaqada ham butun xalqimiz bilan qo‘llab-quvvatlaymiz», dedi Prezident.

O‘zbekistonPortugaliyaKolumbiyaKongoAbbos FayzullayevEldor Shomurodov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
BEK
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem Angliyaning yangi yetakchisiga aylandi: U Messi kabi jamoani ortidan boshlamoqdaJud Bellingem Angliyaning yangi yetakchisiga aylandi: U Messi kabi jamoani ortidan boshlamoqdaBugun, 13:36Neymar germaniyalik iqtisodchining xato bashoratini ijtimoiy tarmoqlarda masxara qildiNeymar germaniyalik iqtisodchining xato bashoratini ijtimoiy tarmoqlarda masxara qildiBugun, 13:17Portugaliya terma jamoasida ogʻir judolik: Cristiano Ronaldo va jamoadoshlari Ricardo Carvalhoni qoʻllab-quvvatlamoqdaPortugaliya terma jamoasida ogʻir judolik: Cristiano Ronaldo va jamoadoshlari Ricardo Carvalhoni qoʻllab-quvvatlamoqdaBugun, 13:11O‘zbekiston futboli faxri Eldor Shomurodov 31 yoshni qarshi oldiO‘zbekiston futboli faxri Eldor Shomurodov 31 yoshni qarshi oldiBugun, 12:44Yurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdiYurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdiBugun, 12:34«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...Bugun, 12:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi