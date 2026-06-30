Honor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator
Smartfonlar bozorida oʻrta va hamyonbop segment vakillari oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga chiqdi. Honor kompaniyasining yangi Honor X80 Pro Max modeli sotuvga chiqqan ilk kunining oʻzidayoq hayratlanarli natijalarni qayd etib, 2026-yilning eng xaridorgir Android qurilmalaridan biriga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon sotuvlarning birinchi kunida 45 000 donadan ortiq adadda xarid qilingan. Honor kompaniyasining mahsulotlar boʻyicha menejeri Pen Ye ushbu koʻrsatkichni yuqori baholab, Honor X80 Pro Max joriy yilda debyut qilgan barcha Android smartfonlar orasida birinchi kungi sotuv hajmi boʻyicha mutloq yetakchiga aylanganini taʼkidladi.
Misli koʻrilmagan energiya sigʻimi va ekran imkoniyatlariQurilmaning bunday ommalashib ketishiga uning texnik xususiyatlari, xususan, akkumulyator sigʻimi asosiy sabab boʻldi. Honor X80 Pro Max modeli 11 000 mA/soat sigʻimli ulkan batareya bilan jihozlangan. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar uchun rekord daraja hisoblanadi. Qurilma 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, shuningdek, 27 W quvvat bilan boshqa gadjetlarga energiya ulashish (teskari quvvatlash) imkoniyatiga ega.
Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu quvvat manbai smartfonga 26 soatdan ortiq vaqt davomida uzluksiz toʻgʻridan-toʻgʻri efir (strim) olib borish imkonini beradi. Bu ayniqsa kontent yaratuvchilar va sayohatchilar uchun juda muhim jihatdir.
Smartfonning ekrani ham diqqatga sazovor: 6,8 dyuymli displey 1.5K (1280 x 2788) aniqlikda ishlaydi va 120 Gs yangilanish chastotasiga ega. Eng hayratlanarli jihati — ekranning maksimal yorqinligi 10 000 nitga yetadi, bu esa quyosh nuri ostida ham tasvirning mukammal koʻrinishini taʼminlaydi.
Texnik asos va dasturiy taʼminotHonor X80 Pro Max unumdorligi uchun Snapdragon 6 Gen 5 protsessori masʼuldir. Qurilma foydalanuvchilarga bir nechta konfiguratsiyada taqdim etilmoqda:
- Tezkor xotira: 8 GB dan 12 GB gacha;
- Doimiy xotira: 512 GB gacha boʻlgan flesh-xotira;
- Toʻrt xil komplektatsiya varianti.
Oʻzbekiston bozorida ushbu modelning paydo boʻlishi hamyonbop narx va yuqori avtonomlikni qadrlaydigan foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda. Hozircha qurilmaning global bozordagi yakuniy narxlari va hududiy savdo muddatlari aniqlashtirilmoqda.
…