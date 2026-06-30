Honor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator

·51·Texno
Honor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator

Smartfonlar bozorida oʻrta va hamyonbop segment vakillari oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga chiqdi. Honor kompaniyasining yangi Honor X80 Pro Max modeli sotuvga chiqqan ilk kunining oʻzidayoq hayratlanarli natijalarni qayd etib, 2026-yilning eng xaridorgir Android qurilmalaridan biriga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon sotuvlarning birinchi kunida 45 000 donadan ortiq adadda xarid qilingan. Honor kompaniyasining mahsulotlar boʻyicha menejeri Pen Ye ushbu koʻrsatkichni yuqori baholab, Honor X80 Pro Max joriy yilda debyut qilgan barcha Android smartfonlar orasida birinchi kungi sotuv hajmi boʻyicha mutloq yetakchiga aylanganini taʼkidladi.

Misli koʻrilmagan energiya sigʻimi va ekran imkoniyatlari

Qurilmaning bunday ommalashib ketishiga uning texnik xususiyatlari, xususan, akkumulyator sigʻimi asosiy sabab boʻldi. Honor X80 Pro Max modeli 11 000 mA/soat sigʻimli ulkan batareya bilan jihozlangan. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar uchun rekord daraja hisoblanadi. Qurilma 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, shuningdek, 27 W quvvat bilan boshqa gadjetlarga energiya ulashish (teskari quvvatlash) imkoniyatiga ega.

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu quvvat manbai smartfonga 26 soatdan ortiq vaqt davomida uzluksiz toʻgʻridan-toʻgʻri efir (strim) olib borish imkonini beradi. Bu ayniqsa kontent yaratuvchilar va sayohatchilar uchun juda muhim jihatdir.

Smartfonning ekrani ham diqqatga sazovor: 6,8 dyuymli displey 1.5K (1280 x 2788) aniqlikda ishlaydi va 120 Gs yangilanish chastotasiga ega. Eng hayratlanarli jihati — ekranning maksimal yorqinligi 10 000 nitga yetadi, bu esa quyosh nuri ostida ham tasvirning mukammal koʻrinishini taʼminlaydi.

Texnik asos va dasturiy taʼminot

Honor X80 Pro Max unumdorligi uchun Snapdragon 6 Gen 5 protsessori masʼuldir. Qurilma foydalanuvchilarga bir nechta konfiguratsiyada taqdim etilmoqda:

  • Tezkor xotira: 8 GB dan 12 GB gacha;
  • Doimiy xotira: 512 GB gacha boʻlgan flesh-xotira;
  • Toʻrt xil komplektatsiya varianti.
Kamera borasida qurilma optik barqarorlashtirish (OIS) tizimiga ega 50 megapikselli asosiy datchik va 8 megapikselli old kamera bilan taʼminlangan. Smartfon Android 16 operatsion tizimi asosidagi MagicOS 10.0 qobigʻida ishlaydi. Qoʻshimcha qulayliklar sifatida NFC moduli, infraqizil port va sifatli ovoz taratuvchi stereodinamiklarni keltirib oʻtish mumkin.

Oʻzbekiston bozorida ushbu modelning paydo boʻlishi hamyonbop narx va yuqori avtonomlikni qadrlaydigan foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda. Hozircha qurilmaning global bozordagi yakuniy narxlari va hududiy savdo muddatlari aniqlashtirilmoqda.

HonorSmartfonAndroidTexnologiyaAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiO‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiBugun, 15:29Tesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildiTesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildiBugun, 15:26Android smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldiAndroid smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldiBugun, 14:59Sunʼiy intellekt iqtisodiyoti: OKX agentlar bir-birini yollaydigan platformani ishga tushirdiSunʼiy intellekt iqtisodiyoti: OKX agentlar bir-birini yollaydigan platformani ishga tushirdiBugun, 14:20WhatsApp foydalanuvchilari uchun noyob nikneymlar tizimi ishga tushirildiWhatsApp foydalanuvchilari uchun noyob nikneymlar tizimi ishga tushirildiBugun, 13:57Yevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordiYevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi