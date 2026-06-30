AT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladi

·13·O‘zbekiston
AT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladi

Endilikda axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt yo‘nalishlari uchun kadr tayyorlaydigan oliy ta’lim muassasalarining uchinchi kurs talabalari o‘qishni AT parklarda dual ta’lim asosida davom ettiradi.

Bu tartib talabalarga nazariy bilimni amaliyot bilan bog‘lash, soha korxonalarida ish jarayonini o‘rganish va mutaxassislar bilan birga loyihalarda qatnashish imkonini beradi.

Mazkur yo‘nalishlarda tahsil olayotgan iqtidorli talabalar uchun Muhammad al-Xorazmiy nomidagi davlat stipendiyasi joriy etiladi.

Shuningdek, iqtidorli qizlar uchun muhandislik, axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt sohalari bo‘yicha «Muhandis qizlar» stipendiyasi ta’sis qilinadi.

Ushbu stipendiyalar yangi o‘quv yilidan boshlab to‘lanadi. Ulardan nafaqat davlat, balki xususiy oliy ta’lim muassasalari talabalari ham foydalanishi mumkin bo‘ladi.

Hozir kimyo, biologiya, fizika, matematika va informatika fanlari bo‘yicha nufuzli xalqaro olimpiadalar g‘oliblari 1 milliard so‘m, ularning ustozlari esa 200 million so‘m miqdorida mukofotlanmoqda.

Endilikda xuddi shu rag‘bat sun’iy intellekt bo‘yicha xalqaro olimpiada g‘oliblari va ularning ustozlariga ham tatbiq etiladi.

Sun’iy intellektAT parkMuhammad al-XorazmiyMuhandis qizlarDual ta’limXususiy oliygohlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

20 ta oliygohda sun’iy intellekt laboratoriyasi ochiladi20 ta oliygohda sun’iy intellekt laboratoriyasi ochiladiBugun, 15:04O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?Bugun, 10:33O‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdiO‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdiBugun, 10:29Andijonda do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming dollar topildiAndijonda do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming dollar topildiBugun, 10:26Oylik, pensiya va soliq: 1 iyuldan nimalar o‘zgaradi?Oylik, pensiya va soliq: 1 iyuldan nimalar o‘zgaradi?Kecha, 20:081 iyuldan boshlab xususiy korxonalarda ham “bolnichniy”ni davlat to‘laydi1 iyuldan boshlab xususiy korxonalarda ham “bolnichniy”ni davlat to‘laydiKecha, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi