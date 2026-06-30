20 ta oliygohda sun’iy intellekt laboratoriyasi ochiladi

·12·O‘zbekiston
20 ta oliygohda sun’iy intellekt laboratoriyasi ochiladi

Raqamli hukumat” markazida O‘zbekistondagi birinchi superkompyuter klasteri ishga tushirildi. Rejaga ko‘ra, kelasi yil uning quvvati uch barobar oshiriladi.

Joriy yilning o‘zida 20 ta oliy ta’lim muassasasida sun’iy intellekt laboratoriyalari tashkil etiladi. Yoshlar tarmoq va hududlardagi muammolarga sun’iy intellekt orqali yechim topish jarayonida ushbu superkompyuter hamda laboratoriyalardan bepul foydalanishi mumkin bo‘ladi.

So‘nggi yillarda Toshkent, Nukus, Qarshi, Termiz, Urganch va Farg‘ona shaharlarida zamonaviy AT parklar ishga tushirildi. O‘tgan hafta Yangi Namanganda yana bir yirik loyiha boshlandi.

Shuningdek, Andijon, Samarqand, Jizzax, Buxoro, Guliston, Chirchiq, Nurafshon va Navoiy shaharlarida umumiy maydoni 100 ming kvadrat metr bo‘lgan yirik AT parklar qurilishi boshlanmoqda.

Bu loyihalar hisobiga 20 mingdan ortiq yoshlar uchun yuqori daromadli ish o‘rinlari yaratilishi kutilmoqda.

Bundan tashqari, “Mening birinchi kompyuterim” dasturi yo‘lga qo‘yiladi. Unga ko‘ra, ehtiyojmand oilalardagi 10 ming nafar yoshga noutbuk xarid qilish xarajatining yarmi Raqamli texnologiyalar jamg‘armasi hisobidan qoplab beriladi.

Qolgan qismi uchun esa uch yil muddatga bo‘lib to‘lash sharti bilan foizsiz ssuda ajratiladi.

Raqamli hukumatSuperkompyuterSun’iy intellektAT parkMening birinchi kompyuterimRaqamli texnologiyalar jamg‘armasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiAT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiBugun, 15:10O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?Bugun, 10:33O‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdiO‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdiBugun, 10:29Andijonda do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming dollar topildiAndijonda do‘ppi ichiga yashirilgan 35,6 ming dollar topildiBugun, 10:26Oylik, pensiya va soliq: 1 iyuldan nimalar o‘zgaradi?Oylik, pensiya va soliq: 1 iyuldan nimalar o‘zgaradi?Kecha, 20:081 iyuldan boshlab xususiy korxonalarda ham “bolnichniy”ni davlat to‘laydi1 iyuldan boshlab xususiy korxonalarda ham “bolnichniy”ni davlat to‘laydiKecha, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi