Android smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldi

·17·Texno
Android smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldi

Rossiyaning Yandex kompaniyasi oʻzining sunʼiy intellekt asosidagi «Alisa AI» ovozli yordamchisini Android operatsion tizimida ishlovchi qurilmalar uchun asosiy raqamli assistent sifatida tanlash imkoniyatini taqdim etdi. Bu yangilik foydalanuvchilarga Google Gemini yoki Google Assistant oʻrniga Yandex neyrotarmogʻidan tizim darajasida foydalanish sharoitini yaratadi. Endilikda assistentni istalgan ilova ustidan turib, maxsus imo-ishora yoki navigatsiya tugmasini bosib turish orqali chaqirish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yandex matbuot xizmati xabariga koʻra, ushbu funksiyaning faollashtirilishi neyrotarmoqning asosiy imkoniyatlariga toʻgʻridan-toʻgʻri va tezkor kirishni taʼminlaydi. «Alisa AI» endi nafaqat oddiy ovozli buyruqlarni bajaradi, balki matnlarni tahlil qilish, tasvirlar yaratish va murakkab savollarga javob berishda foydalanuvchining doimiy hamrohiga aylanadi. Bu, ayniqsa, koʻp vazifali rejimda ishlovchilar uchun qulaylik yaratishi kutilmoqda.

Neyrotarmoq imkoniyatlari va kundalik vazifalar

Yangi rejim foydalanuvchiga joriy faoliyatidan uzilmagan holda masalalarni hal qilish imkonini beradi. Masalan, maqola oʻqish jarayonida tushunarsiz termin uchrasa, alohida brauzer ochmasdan «Alisa AI»dan izoh soʻrash mumkin. Shuningdek, assistent quyidagi funksiyalarni bajarishga qodir:

  • Matnli va ovozli soʻrovlarni qayta ishlash;
  • Foydalanuvchi xohishiga koʻra original tasvirlar va otkritkalar yaratish;
  • Chet tilidagi matnlarni tarjima qilish;
  • Musiqa tinglashni boshqarish va aqlli uy qurilmalari bilan ishlash;
  • Ob-havo maʼlumotlari, taymer va budilniklarni sozlash.
Bundan tashqari, smartfon kamerasidan foydalangan holda obʼyektlarni tanish funksiyasi sezilarli darajada takomillashtirilgan. Foydalanuvchi kamerani biror oʻsimlikka, mahsulot tarkibiga yoki texnik yoʻriqnomaga qaratsa, «Alisa AI» obʼyekt haqida batafsil maʼlumot beradi. Bu funksiya xorijiy tillardagi menyularni tarjima qilish yoki murakkab sxemalarni tushunishda ham qoʻl keladi.

Qanday qilib asosiy yordamchi sifatida sozlash mumkin?

«Alisa AI»ni Android qurilmasida standart yordamchi sifatida belgilash uchun foydalanuvchi smartfon sozlamalariga kirishi lozim. Jarayon «Ilovalar» boʻlimidagi «Standart ilovalar» (Default apps) menyusi orqali amalga oshiriladi. U yerda «Raqamli yordamchi» (Digital assistant) qatorini tanlab, roʻyxatdan Yandex ilovasini belgilash kifoya.

Taʼkidlash joizki, ushbu oʻzgarish sunʼiy intellekt bozoridagi raqobatni yanada kuchaytiradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanish dolzarb, chunki Yandex ekotizimi mintaqamizda keng tarqalgan va koʻplab xizmatlar mahalliy til hamda sharoitlarga moslashtirilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, generativ neyrotarmoqning tizim darajasida integratsiya qilinishi foydalanuvchi tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Xulosa qilib aytganda, Yandex oʻzining sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi ishlanmalarini mobil platformalarda yanada chuqurroq joriy etmoqda. Bu foydalanuvchilarga Google ekotizimidan qisman mustaqil boʻlish va oʻzlariga qulay boʻlgan aqlli yordamchini tanlash imkonini beradi.

YandexAlisa AIAndroidSunʼiy IntellektSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiO‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiBugun, 15:29Tesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildiTesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildiBugun, 15:26Honor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorHonor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorBugun, 14:23Sunʼiy intellekt iqtisodiyoti: OKX agentlar bir-birini yollaydigan platformani ishga tushirdiSunʼiy intellekt iqtisodiyoti: OKX agentlar bir-birini yollaydigan platformani ishga tushirdiBugun, 14:20WhatsApp foydalanuvchilari uchun noyob nikneymlar tizimi ishga tushirildiWhatsApp foydalanuvchilari uchun noyob nikneymlar tizimi ishga tushirildiBugun, 13:57Yevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordiYevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi