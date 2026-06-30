Android smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldi
Rossiyaning Yandex kompaniyasi oʻzining sunʼiy intellekt asosidagi «Alisa AI» ovozli yordamchisini Android operatsion tizimida ishlovchi qurilmalar uchun asosiy raqamli assistent sifatida tanlash imkoniyatini taqdim etdi. Bu yangilik foydalanuvchilarga Google Gemini yoki Google Assistant oʻrniga Yandex neyrotarmogʻidan tizim darajasida foydalanish sharoitini yaratadi. Endilikda assistentni istalgan ilova ustidan turib, maxsus imo-ishora yoki navigatsiya tugmasini bosib turish orqali chaqirish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yandex matbuot xizmati xabariga koʻra, ushbu funksiyaning faollashtirilishi neyrotarmoqning asosiy imkoniyatlariga toʻgʻridan-toʻgʻri va tezkor kirishni taʼminlaydi. «Alisa AI» endi nafaqat oddiy ovozli buyruqlarni bajaradi, balki matnlarni tahlil qilish, tasvirlar yaratish va murakkab savollarga javob berishda foydalanuvchining doimiy hamrohiga aylanadi. Bu, ayniqsa, koʻp vazifali rejimda ishlovchilar uchun qulaylik yaratishi kutilmoqda.
Neyrotarmoq imkoniyatlari va kundalik vazifalarYangi rejim foydalanuvchiga joriy faoliyatidan uzilmagan holda masalalarni hal qilish imkonini beradi. Masalan, maqola oʻqish jarayonida tushunarsiz termin uchrasa, alohida brauzer ochmasdan «Alisa AI»dan izoh soʻrash mumkin. Shuningdek, assistent quyidagi funksiyalarni bajarishga qodir:
- Matnli va ovozli soʻrovlarni qayta ishlash;
- Foydalanuvchi xohishiga koʻra original tasvirlar va otkritkalar yaratish;
- Chet tilidagi matnlarni tarjima qilish;
- Musiqa tinglashni boshqarish va aqlli uy qurilmalari bilan ishlash;
- Ob-havo maʼlumotlari, taymer va budilniklarni sozlash.
Qanday qilib asosiy yordamchi sifatida sozlash mumkin?«Alisa AI»ni Android qurilmasida standart yordamchi sifatida belgilash uchun foydalanuvchi smartfon sozlamalariga kirishi lozim. Jarayon «Ilovalar» boʻlimidagi «Standart ilovalar» (Default apps) menyusi orqali amalga oshiriladi. U yerda «Raqamli yordamchi» (Digital assistant) qatorini tanlab, roʻyxatdan Yandex ilovasini belgilash kifoya.
Taʼkidlash joizki, ushbu oʻzgarish sunʼiy intellekt bozoridagi raqobatni yanada kuchaytiradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanish dolzarb, chunki Yandex ekotizimi mintaqamizda keng tarqalgan va koʻplab xizmatlar mahalliy til hamda sharoitlarga moslashtirilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, generativ neyrotarmoqning tizim darajasida integratsiya qilinishi foydalanuvchi tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi.
Xulosa qilib aytganda, Yandex oʻzining sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi ishlanmalarini mobil platformalarda yanada chuqurroq joriy etmoqda. Bu foydalanuvchilarga Google ekotizimidan qisman mustaqil boʻlish va oʻzlariga qulay boʻlgan aqlli yordamchini tanlash imkonini beradi.
…