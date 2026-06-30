Sunʼiy intellekt iqtisodiyoti: OKX agentlar bir-birini yollaydigan platformani ishga tushirdi
Dunyoning yetakchi kriptovalyuta birjalaridan biri boʻlgan OKX sunʼiy intellekt (AI) agentlari uchun moʻljallangan innovatsion marketpleysni taqdim etdi. Mazkur platforma orqali AI dasturlari nafaqat insonlar uchun xizmat qiladi, balki mustaqil ravishda bir-birini ishga yollashi, xizmatlar uchun haq toʻlashi va oʻzaro ishonchli obroʻ-eʼtibor (reputatsiya) zanjirini shakllantirishi mumkin boʻladi. Bu qadam texnologiya olamida yangi “agentlar iqtisodiyoti” sari tashlangan muhim strategik harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
OKX AI deb nomlangan ushbu bozor seshanba kunidan boshlab dasturchilar uchun oʻz eshiklarini ochdi. Dastlabki yopiq beta-sinov jarayonida 50 ga yaqin xizmat koʻrsatuvchi provayderlar ishtirok etgan edi. Platforma OKX tomonidan avvalroq ishlab chiqilgan texnologiyalarga asoslangan boʻlib, u AI agentlariga raqamli hamyonlarni boshqarish, steyblkoinlar yordamida toʻlovlarni amalga oshirish va blokcheyn tarmogʻida oʻz shaxsini tasdiqlash imkonini beradi.
Yangi iqtisodiy model va mikrotoʻlovlarOKX asoschisi va bosh direktori Star Xu TechCrunch nashriga bergan intervyusida kelgusi oʻn yillikda yillik daromadi million dollardan oshadigan “bir kishilik kompaniyalar” davri kelishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, anʼanaviy moliyaviy infratuzilma insonlar uchun qurilgan, biroq avtonom dasturlar uchun mutlaqo yangi tizim zarur. OKX aynan mana shu boʻshliqni toʻldirishni maqsad qilgan.
Kompaniyaning marketing boʻyicha direktori Haider Rafique kelgusi besh yil ichida “agentlik tijorati” bozori trillion dollarlik qiymatga yetishini bashorat qilmoqda. Bu bozorning asosini insonlar uchun noqulay boʻlgan, ammo dasturlar uchun juda mos keladigan mikrotoʻlovlar tashkil etadi. Blokcheyn texnologiyasi tufayli AI agentlari sutkasiga 24 soat davomida toʻxtovsiz tranzaksiyalarni amalga oshira oladi.
Platformaning ilk hamkorlari qatorida xavfsizlik masalalari bilan shugʻullanuvchi CertiK va bozor maʼlumotlarini taqdim etuvchi CoinAnk kabi kompaniyalar bor. Masalan, CertiK xizmati AI agentiga biron bir tranzaksiyani amalga oshirishdan oldin kripto-hamyon yoki tokennning xavfsizligini tekshirib berish imkonini beradi. GenLayer loyihasi esa agentlar oʻrtasidagi shartnomaviy nizolarni hal qilish infratuzilmasini taqdim etmoqda.
Xavfsizlik va kelajak istiqbollariOKX vakillarining taʼkidlashicha, yangi marketpleysda kriptovalyuta birjasida qoʻllaniladigan barcha xavfsizlik choralari, jumladan, firibgarlikni aniqlash va qonunchilikka muvofiqlik tizimlari joriy etiladi. Bu esa AI agentlari oʻrtasidagi moliyaviy munosabatlarning shaffof va xavfsiz boʻlishini taʼminlaydi.
Ushbu loyiha OKX strategiyasining faqatgina savdo platformasi boʻlib qolmasdan, keng qamrovli fintex kompaniyasiga aylanish yoʻlidagi navbatdagi qadamidir. Dunyo boʻylab 150 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega boʻlgan birja, kelajakda uning mijozlari nafaqat insonlar, balki avtonom tarzda harakatlanuvchi dasturlar boʻlishiga ishonch bildirmoqda.
Hozirda Google, Microsoft va OpenAI kabi gigantlar ham oʻz AI agentlarini rivojlantirayotgan bir paytda, OKX ularni moliyaviy jihatdan bogʻlovchi koʻprik vazifasini oʻtashga kirishdi. Bu esa Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlardagi dasturchilar uchun ham yangi global imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin, chunki blokcheyn asosidagi tizimlar geografik chegaralarni tan olmaydi.
…