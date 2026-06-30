Sunʼiy intellekt iqtisodiyoti: OKX agentlar bir-birini yollaydigan platformani ishga tushirdi

·24·Texno
Sunʼiy intellekt iqtisodiyoti: OKX agentlar bir-birini yollaydigan platformani ishga tushirdi

Dunyoning yetakchi kriptovalyuta birjalaridan biri boʻlgan OKX sunʼiy intellekt (AI) agentlari uchun moʻljallangan innovatsion marketpleysni taqdim etdi. Mazkur platforma orqali AI dasturlari nafaqat insonlar uchun xizmat qiladi, balki mustaqil ravishda bir-birini ishga yollashi, xizmatlar uchun haq toʻlashi va oʻzaro ishonchli obroʻ-eʼtibor (reputatsiya) zanjirini shakllantirishi mumkin boʻladi. Bu qadam texnologiya olamida yangi “agentlar iqtisodiyoti” sari tashlangan muhim strategik harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

OKX AI deb nomlangan ushbu bozor seshanba kunidan boshlab dasturchilar uchun oʻz eshiklarini ochdi. Dastlabki yopiq beta-sinov jarayonida 50 ga yaqin xizmat koʻrsatuvchi provayderlar ishtirok etgan edi. Platforma OKX tomonidan avvalroq ishlab chiqilgan texnologiyalarga asoslangan boʻlib, u AI agentlariga raqamli hamyonlarni boshqarish, steyblkoinlar yordamida toʻlovlarni amalga oshirish va blokcheyn tarmogʻida oʻz shaxsini tasdiqlash imkonini beradi.

Yangi iqtisodiy model va mikrotoʻlovlar

OKX asoschisi va bosh direktori Star Xu TechCrunch nashriga bergan intervyusida kelgusi oʻn yillikda yillik daromadi million dollardan oshadigan “bir kishilik kompaniyalar” davri kelishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, anʼanaviy moliyaviy infratuzilma insonlar uchun qurilgan, biroq avtonom dasturlar uchun mutlaqo yangi tizim zarur. OKX aynan mana shu boʻshliqni toʻldirishni maqsad qilgan.

Kompaniyaning marketing boʻyicha direktori Haider Rafique kelgusi besh yil ichida “agentlik tijorati” bozori trillion dollarlik qiymatga yetishini bashorat qilmoqda. Bu bozorning asosini insonlar uchun noqulay boʻlgan, ammo dasturlar uchun juda mos keladigan mikrotoʻlovlar tashkil etadi. Blokcheyn texnologiyasi tufayli AI agentlari sutkasiga 24 soat davomida toʻxtovsiz tranzaksiyalarni amalga oshira oladi.

Platformaning ilk hamkorlari qatorida xavfsizlik masalalari bilan shugʻullanuvchi CertiK va bozor maʼlumotlarini taqdim etuvchi CoinAnk kabi kompaniyalar bor. Masalan, CertiK xizmati AI agentiga biron bir tranzaksiyani amalga oshirishdan oldin kripto-hamyon yoki tokennning xavfsizligini tekshirib berish imkonini beradi. GenLayer loyihasi esa agentlar oʻrtasidagi shartnomaviy nizolarni hal qilish infratuzilmasini taqdim etmoqda.

Xavfsizlik va kelajak istiqbollari

OKX vakillarining taʼkidlashicha, yangi marketpleysda kriptovalyuta birjasida qoʻllaniladigan barcha xavfsizlik choralari, jumladan, firibgarlikni aniqlash va qonunchilikka muvofiqlik tizimlari joriy etiladi. Bu esa AI agentlari oʻrtasidagi moliyaviy munosabatlarning shaffof va xavfsiz boʻlishini taʼminlaydi.

Ushbu loyiha OKX strategiyasining faqatgina savdo platformasi boʻlib qolmasdan, keng qamrovli fintex kompaniyasiga aylanish yoʻlidagi navbatdagi qadamidir. Dunyo boʻylab 150 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega boʻlgan birja, kelajakda uning mijozlari nafaqat insonlar, balki avtonom tarzda harakatlanuvchi dasturlar boʻlishiga ishonch bildirmoqda.

Hozirda Google, Microsoft va OpenAI kabi gigantlar ham oʻz AI agentlarini rivojlantirayotgan bir paytda, OKX ularni moliyaviy jihatdan bogʻlovchi koʻprik vazifasini oʻtashga kirishdi. Bu esa Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlardagi dasturchilar uchun ham yangi global imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin, chunki blokcheyn asosidagi tizimlar geografik chegaralarni tan olmaydi.

OKXSun’iy IntellektBlokcheynKriptovalyutaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiO‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiBugun, 15:29Tesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildiTesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildiBugun, 15:26Android smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldiAndroid smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldiBugun, 14:59Honor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorHonor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorBugun, 14:23WhatsApp foydalanuvchilari uchun noyob nikneymlar tizimi ishga tushirildiWhatsApp foydalanuvchilari uchun noyob nikneymlar tizimi ishga tushirildiBugun, 13:57Yevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordiYevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi