Dubayda britaniyalik blogerni o‘lim jazosi kutayotgan bo‘lishi mumkin

·28·Dunyo
Dubayda britaniyalik blogerni o‘lim jazosi kutayotgan bo‘lishi mumkin

Dubayda 23 yoshli britaniyalik bloger Bruk Jorj o‘lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. Bu haqda Detained in Dubai inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, bloger Facebook orqali 26 yoshli britaniyalik yigit bilan tanishgan va uning taklifi bilan Dubayga ikkinchi marta safar qilgan. Qizning ta’kidlashicha, sayohat davomida yigit unga nisbatan tajovuzkor munosabatda bo‘lgan, doimiy ravishda uni nazorat qilgan, qaytish aviachiptasini bekor qilgan hamda barga borgani uchun uni kaltaklagan.

Bruk Jorjning so‘zlariga ko‘ra, u pasportini olib uyiga qaytishga uringan vaqtda yigit yana unga hujum qilgan. Qiz o‘z hayotidan xavfsiraganini aytib, oshxona pichog‘ini qo‘liga olgan va o‘zini himoya qilish maqsadida yigitga jarohat yetkazgan. Shundan keyin u to‘g‘ridan to‘g‘ri aeroportga yo‘l olgan, biroq u yerda politsiya xodimlari tomonidan qo‘lga olingan.

Inson huquqlari himoyachilari bildirishicha, qo‘lga olingan vaqtda blogerning tanasida kaltaklanganini ko‘rsatuvchi izlar mavjud bo‘lgan. Shuningdek, unga tarjimon, advokat va Buyuk Britaniya konsulligi bilan o‘z vaqtida bog‘lanish imkoniyati berilmagani ta’kidlanmoqda.

Detained in Dubai tashkiloti ijrochi direktori Radha Stirling BAA rasmiylarini mazkur ishni har tomonlama va xolisona o‘rganishga chaqirdi. Uning fikricha, Bruk Jorjning zo‘ravonlikka uchragani haqidagi da’volari sinchkovlik bilan tekshirilishi lozim.

Shu bilan birga, huquq himoyachilari blogerga yuridik yordam, tibbiy ko‘mak hamda adolatli sud muhokamasi kafolatlanishini talab qilmoqda.

Ayni paytda Dubay rasmiylari Bruk Jorjning voqea o‘zini himoya qilish maqsadida sodir etilgani haqidagi bayonotlarini hozircha tasdiqlaganicha yo‘q. Mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda.

Brooke GeorgeDubaiRadha Stirling
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampga 321 brilliantli noyob oltin uzuk sovg‘a qilindiTrampga 321 brilliantli noyob oltin uzuk sovg‘a qilindiBugun, 13:15Xitoylik milliarder AQSHda 30 yillik qamoq jazosiga hukm qilindiXitoylik milliarder AQSHda 30 yillik qamoq jazosiga hukm qilindiBugun, 13:001 tonnalik dengiz fili 5 yildan beri barchani hayratga solmoqda1 tonnalik dengiz fili 5 yildan beri barchani hayratga solmoqdaBugun, 12:2218 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladi18 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladiBugun, 12:17JCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchiJCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchiBugun, 12:1663 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi